AVLYSER: Anne B. Ragde (61) er på vei tilbake etter hjerneslag og må si nei til alle intervjuforespørsler og avlyse arrangementer i forbindelse med den aller siste boken i serien om Neshov-familien. Foto: Lasse Berre

Anne B. Ragde rammet av hjerneslag

4. juli ble Anne B. Ragde (61) rammet av hjerneslag - og den folkekjære forfatteren har tilbragt sommeren på sykehus og rekonvalesenshjem.

Anne B. Ragde og Forlaget Oktober har derfor måtte takke nei til alle forespørsler i forbindelse med den aller siste boken i serien om familien på Neshov.

Ragde skriver til VG at hun har vært gjennom en tøff periode.

– Det har vært en tøff tid siden 4. juli. Det går framover, men dette tar tid. Nå gleder jeg meg vanvittig til at boka kommer ut og skal møte leserne. Det har vært lyspunktet, skriver forfatteren.

Hun har fått reiseforbud og streng beskjed om å hvile, opplyser forlaget.

– Anne B. Ragde fikk hjerneslag 4. juli, et par måneder etter at hun var ferdig med å skrive «Datteren». Hun har vært på rekonvalesens nå i flere uker etter et sykehusopphold - og vi kan si at det går fint fremover. Hun har fått på joggesko og trener med den stålviljen hun er kjent for, forteller forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til VG.

Hun har fått opplyst at Ragde snart får komme hjem.

– Men nå er det viktig at hun tar det med ro og ikke stresser, og hun kommer derfor til å gjøre bare ett eneste arrangement i forbindelse med boken i høst, sier Engelstad.

Det er det planlagte bokbadet med intervjuer Janneken Øverland på litteraturhuset i hjembyen Trondheim som vil gå som planlagt. Her er det allerede solgt mange billetter.

– Det er noe hun ser veldig fram til, sier Engelstad.

«Datteren» er siste og sjette bok om familien på Neshov - som helt siden første bok «Berlinerpoplene» har vært en gigantsuksess. Bøkene er solgt i over 1,3 millioner eksemplarer bare i Norge og i over 2 millioner eksemplarer i utlandet. Ragde har tidligere fortalt VG at vi nå er kommet til Torunns bok.

– Anne har kost seg veldig mens hun skrev den siste boken om disse menneskene hun er blitt så glad i. Hun er en som gir alt når hun skriver, og som lever seg veldig inn i karakterene sine. Dette er Torunns bok og en bok som samler trådene fra hele Neshov-universet, og jeg vet at Anne gleder seg til å få den ut til leserne, forteller Engelstad.

Hun vil ikke gå inn på alvorlighetsgraden av hjerneslaget.

– Slag er alvorlig, men det er også mange som kommer seg og blir helt friske. Det vi kan si er at Anne jobber steinhardt for å bli frisk.

Anne B. Ragde har flere ganger skrevet seg helt ut i arbeidet med bøkene sine. Da hun jobbet med den fjerde boken i «Berlinerpoplene»-serien skrev hun på seg blødende magesår - og den femte boken ble skrevet i smertehelvete etter at hun falt av kontorstolen og ødela bekkenet.

Det var i 2016 at Anne B. Ragde overrasket alle med å levere manus til en fjerde bok i det som i mange år het Berlinerpoplene-trilogien - en av tidenes største norske boksuksesser.

Hun hadde i sin tid uttalt at det aldri ville bli noen fjerde bok, men ni år etter at den siste boken kom i 2007, kom altså «Alltid tilgivelse» ut i i 2016 - etter at hun hadde skrevet den helt i hemmelighet. Da den femte boken «Liebhaberne» kom i 2017, uttalte Ragde at det var den siste boken, men slik ble det ikke:

Hun måtte skrive Toruns bok for å avslutte det hele - og den kommer altså ut 6. september.

Publisert: 28.08.19 kl. 13:59