Bokanmeldelse: «Arvingen»: «Skam» i kongelig variant.

«Arvingen» er en sosial våt drøm av en ungdomsbok: Det er «Gossip girl» møter Mette Marits historie, møter Lille Marius’ ungdomstid møter «Skam».

Det er helt forståelig at boken i den nye ungdomsbokserien «Halve kongeriket» utløste budkrig i Danmark og fikk fire store norske forlag til å kjempe om boken. Forfatterne Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug har skrevet en bok på ungdommers premisser, samtidig som de evner å fremme et viktig budskap iblant kongelig sladder en masse.

De siste årene har nasjonale lese- og bibliotekundersøkelser vist en vesentlig nedgang i lesning for aldersgruppen 15 – 25 år. Ungdommer oppgir at de ser nytteverdien av å lese, men litteraturen frister samtidig ikke nok til at de orker å sette i gang.

Fakta: «Halve kongeriket: Arvingen» Forfattere: Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug Sjanger: Ungdomsroman, kan fint leses av voksne Forlag: Aschehoug Sider: 269 Pris: 299 kr. Vis mer

Det er selvsagt ikke ungdommene det er noe galt med. Internettalderen har definitivt ikke gitt de beste rammene for å fostre opp tålmodige dybdelesere. Samtidig kan man spørre seg i hvilken grad litteraturen alltid spiller på lag med ungdom. Men det er nettopp det forfatterne Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, som begge har bakgrunn fra det populærkulturelle magasinet Dagbladet Fredag, har satt seg fore i «Arvingen».

«Arvingen» handler om 16 år gamle Lena og hennes forhold til den fiktive arveprinsen «Kalle» (kort for Karl Johan). Lena har flyttet fra Horten til Oslo for å bytte miljø, av årsaker som avsløres etter hvert som historien utfolder seg.

På den nye skolen, plassert på beste vest, havner hun ved siden av prinsen, og dramatikk, følelser, løgn og svik følger. Det er «Gossip girl», møter Mette Marits historie, møter Lille Marius sin ungdomstid, møter Skam.

Med så mange åpenbare inspirasjonskilder oppleves ikke historien som særlig original og du kan nesten forutse handlingsforløpet fra start. Men boken er til gjengjeld skrevet på meget fengende vis, og med mindre du er en iskald kyniker er det umulig å ikke la seg fenge av fortellingen, samt heie på alle involverte.

Jaja, så går det vel kjapt i svingene underveis, og den voldsomt empatiske oppførselen fra klassevennene til Lena mot slutten av boken virker ærlig talt ganske usannsynlig.

Men det gjør ikke så forferdelig mye.

For det er helt åpenbart at «Arvingen» er en fantasi, en slags sosial våt drøm, og dermed vil leseren trolig også akseptere når historien tar lite realistiske vendinger. Historien rulles litt vel kjapt opp mot slutten, men rundes samtidig av med en epilog som åpenbart legger opp til en oppfølger.

Og det er bra, for jeg blir neppe den eneste som ønsker å lese mer om Kalle og Lena.

Det er så viktig for leselysten med bøker som først og fremst har som mål å ta ungdommers interesser på alvor, og som ikke fordømmer de svulstige følelsene man er ruset på gjennom pubertet. Som ikke avfeier det tenåringer bryr seg om som banalt og plumpt.

«Arvingen» er nettopp en slik hyperbol beretning - spekket av populærkulturelle referanser og historier som kanskje eller kanskje ikke har rot i virkeligheten. Som ikke feller moralsk dom over underholdningselementet i sladder, glitter og glamour, samtidig som boken er utrolig mye kulere enn for eksempel de begredelige «Sweet Valley High»-bøkene min egen generasjon ble fostret opp på.

Dessuten, inniblant all den lettbeinte underholdningen, ligger det et klart budskap om at livet ikke er ødelagt selv om man tabber seg ut (slik man jo ofte tenker som ung). Og det å være seg selv på egne, og ikke klikkens, premisser løser til slutt alt.

I det store, litterære bildet, er ikke «Arvingen» voldsomt god prosa, men i sin sjanger er det en veldig god bok. Og kanskje trenger ikke ungdom alltid god litteratur (hva nå enn det betyr), men heller spennende, morsom, litt corny og svulmende historiefortelling. Og det har Halvorsen og Fuglehaug gitt dem med «Arvingen».

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Publisert: 18.06.20 kl. 09:46 Oppdatert: 18.06.20 kl. 09:59

