God feminist-innføring! Bokanmeldelse: Marta Breen: «Hvordan bli (en skandinavisk) feminist»

Boken «Hvordan bli (en skandinavisk) feminist» er hurtigvarianten av Marta Breens tidligere produksjon og ender som en god innføring i den moderne likestillingsdebattens svimlende begrepsjungel, men som gjerne kunne kostet på seg litt flere sider.

Det er vanskelig å ikke la seg imponere av Marta Breen og hennes produksjon.

Hun har vært en sterk stemme i likestillingsdebatten de siste 20 årene. Siden 2014 har hun pumpet ut minst(!) en bok i året, både alene og i samarbeid med andre – bøker som alle har kretset rundt kvinnesak og feminisme. Den illustrerte boken «Kvinner i kamp» (2018) gjorde henne også til feministisk rollemodell langt utenfor Norges grenser. Boken er i skrivende stund utgitt i 27 land, også i land der bokens innhold oppfattes som svært kontroversielt. Marta Breens arbeid er viktig.

«Hvordan bli (en skandinavisk) feminist Forfatter: Marta Breen Sjanger: Sakprosa Forlag: Cappelen Damm Sider: 176 Pris 262 kr.

I «Hvordan bli (en skandinavisk) feminist» skriver Breen at hun ønsker å samle tråder fra tidligere bøker, artikler og blogginnlegg. Innholdet er stilt sammen i 20 punkter som skal gi «både ferske og mer erfarne feminister håndfaste råd om hvordan man selv kan bidra på veien mot et postpatriarkalsk samfunn».

Breens produksjon har hatt varierte målgrupper: eldre og yngre, erfarne og helt ferske feminister. Hun har blant annet utgitt memoarer, tegneserier og mer tradisjonell sakprosa. Å skulle sammenfatte så varierte utgivelser er ingen enkel øvelse, og det ender følgelig også litt vel generelt i «Hvordan bli (en skandinavisk) feminist».

Særlig når boken teller kun 176 sider. Både format og tittel gjør det fristende å tenke at denne boken primært er skrevet for hennes nye, internasjonale lesere. Kanskje særlig de fra land der likestilling ikke er like selvsagt som i Norge. Punktene har titler som «Vær radikal!», «ta en pause fra speilet» og «Organiser deg!», og ligner i så måte på noen av kapitlene fra 2015-utgivelsen «F-ordet – 155 grunner til å være feminist» (som blant annet lød «Ta plass!» og «Don’t panic – organize!»).

Temaene spenner fra skjønnhetstyranni til internasjonal solidaritet og likestilling i arbeidslivet. Gjennomgående forklarer også Breen en hele rekke nye begreper som hører «den fjerde bølgen» feminister til, begreper som «woke», «CIS», «TERF», «kulturell appropriasjon» og «slutshaming». Det er i disse segmentene at boken har størst hensikt.

Det punktvise formatet gjør «Hvordan være en (skandinavisk) feminist» lett tilgjengelig, oversiktlig og praktisk, men det sies samtidig litt lite om veldig mye. Det vies lite plass til problematisering og diskusjon og man må ta mye av det Breen skriver for å være god fisk, for boken er både uten løpende kildehenvisninger og full av bastante meninger.

Men så ønsker også forfatteren først og fremst å gi sine egne «20 beste tips for å oppnå mer likestilling på jobben, i livet og i kjærligheten», ikke å gi en akademisk gjennomgang av «den fjerde bølgens» feministiske diskurs. Og tipsene Breen gir er både gode og engasjerende skrevet: Som for eksempel punkt 19 «Vær mindre flink», der Breen belyser hvor feil det blir når feminister krever at andre feminister må te seg på spesifikke vis for å være «riktige»: «Feminisme skal bekjempe skam, aldri bidra til å opprettholde den», som hun så viktig poengterer.

«Hvordan bli en (skandinavisk) feminist» ender dermed først og fremst opp som en god introduksjon for ferske lesere av Breen, og som en god innføring for dem som måtte føle seg litt fortapt i alle de nye begrepene dagens likestillingsdebatt baserer seg på. Om du allerede er en «woke» feminist bør du heller avansere til en av Breens tidligere titler.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Publisert: 06.03.20 kl. 14:16

