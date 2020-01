ODE TIL DE GUTTA... : Trygve Skaugs dikt ble delt av mange tusen etter Ari Behns bortgang - og ble et slags symbol på den kollektive sorgen. Nå er instagrampoeten ute med ny diktbok. Foto: Åsmund Holien Mo

Bruksdikt fra instapoet! Bokanmeldelse: Trygve Skaug: «Ikke slipp»

Instagrampoeten og bestselgeren Trygve Skaug (34) slår til igjen, denne gang med en diktsamling om tro, håp og kjærlighet.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

«Dette er en ode

til de gutta

og de jentene som måtte gi tapt

i kampen mot mørket»

Det skrev poeten og musikeren Trygve Skaug i diktet som etter Ari Behns bortgang ble delt flerfoldige tusen ganger på sosiale medier. Diktet sto opprinnelig på trykk i Skaugs bestselgende diktsamling, «Følg med nå», en bok som i år er nominert til Uprisen for beste ungdomsbok.

«Ikke slipp» Forfatter: Trygve Skaug

Sjanger: Dikt

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 112

Pris: 299 kroner

«Ikke slipp» er den folkekjære poetens andre diktsamling på et etablert forlag, etter først å ha utgitt fire bøker for egen regning og blitt refusert av samtlige større forlag. Med over 110.000 følgere på Instagram, berører han daglig sine lesere med trøstende, underfundige tekster og sprer poetisk hverdagsvisdom langt ut over den tradisjonelle poesiens rammer.

Et prisverdig prosjekt, uansett hva man måtte mene om den litterære kvaliteten.

Trygve Skaugs tekster er upretensiøse, noen vil si banale, gjerne med en trøstende grunntone som ublygt og likefremt spiller på leserens gjenkjennelse. I «Ikke slipp» står kjærlighetsmotivet sentralt, jegets henvendelse til et du, den elskede. En egen sekvens tar for seg tro, håp, kjærlighet og lengsel. Den kristne nåden finnes her, henvendelser til Gud og bønn om trøst og trygghet, billedlig fremstilt ved hånden som ikke slipper tak.

Skaug kan skrive korte dikt som dette:

«Du er så bra

som du følte

at jeg syntes at du var

om du skjønner.»

Slike fulltreffere er det flere av i denne samlingen, men også de mer pratsomme diktene finnes. Her er dikt til pappaer, en kritikk av Siv Jensen, småmorsom metapoesi, strofer om å være redd og sårbar, samt en del plattheter av typen: «Jeg vet ikke hvem / som er mest / forelsket i deg / du / eller jeg.»

Er så dette dikt som egner seg mellom stive permer eller funker de best som inspirerende sitater på krus eller til musikk?

Poetens popularitet både på nett og i bokform, tyder på begge deler, men det er å håpe at han i fremtiden jobber mer med komposisjon og variasjon når diktene utgis mellom stive permer. Flere av diktene mangler dessverre dybden og kompleksiteten som åpner for den store undringen ved andre gangs lesning.

Skaug og andre pop-poeters suksess viser uansett at dikt kan nå bredt ut, selv om de fleste diktsamlinger knapt selger mer enn noen titalls eksemplarer og gis livreddende førstehjelp av Kulturrådet. For poesien lever i beste velgående i sangtekster belønnet med Nobelprisen og som forløsende ord i begravelser, bryllup og konfirmasjoner.

Det er lov å håpe at Skaugs mange lesere snart også går mann av huse for å kjøpe bøker av store diktere som Wislawa Szymborska eller Steinar Opstad. Dikt er nemlig en langt mer folkelig sjanger enn ryktet skal ha det til.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 30.01.20 kl. 11:13

