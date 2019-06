KROKODILLETÅRER: Likningsfunksjonær Johannes Jensen er tilbake etter en pause på 10 år - og det er et gledelig gjensyn, skriver VGs anmelder om den nye bildeboken der det blant annet handler om å være redd for å reise alene. Foto: Illustrasjoner: Torill Kove/Ena

Barnebok-ikon gjør comeback! Henrik Hovland Tittel: «Johannes Jensen tar nattoget»

Etter en pause på 10 år, fortsetter bildebok-ikonet Johannes Jensen å grue og gruble seg fram i verden i ny bok.

Kristine Isaksen

Johannes Jensen er likningsfunksjonæren som bærer følelsene sine på utsiden. Ikke bare ufarliggjør han alle mulige tanker og reaksjoner. Han er med på å øke toleransegrensen sånn generelt. Han bekymrer seg for de rareste ting, og logikken i Johannes Jensen er helt hans egen.

I den fjerde boka er det frykten for å reise alene som er temaet. I de tidligere bøkene har Johannes Jensen følt på å være annerledes, møtt den store kjærligheten i Frida, og fått en sønn. Alle medmenneskelige erfaringer som leseren kan nikke gjenkjennende til. Boktittelen har aldri vært så konkret som nå. Men det er litt vanskelig å forstå hvorfor en voksen er så redd for å ta nattoget alene.

Som alltid er Doktor Fjeld en ekte venn i nøden. Han skal også til Bergen på konferanse, og de deler sovelugar. Johannes Jensen er redd for fremmede lyder og for å gå på do alene om natten. Han sover med lyset på, som den mesterlige illustratøren Torill Kove har utnyttet på morsomt vis i flere av bildene.

Mange barn vil kjenne seg igjen i dette. Men hvorfor er det Johannes Jensen som gjennomgår dette og ikke sønnen? Sistnevnte ofrer han for øvrig ikke en tanke under hele reisen. Det er Fridas trygge favn han lengter etter. Kanskje er det bare voksne lesere som merker at Johannes Jensen ikke oppfører seg som en far selv om han er det. Det er heller ikke alle foreldre som oppfører seg som foreldre. Men det hadde vært spennende om Johannes Jensen hadde vokst bitte litt siden sist bok.

Med denne boka har skaperne av Johannes Jensen gått over til et bergensbasert forlag, og de mange «stikkene» til vestlandsbyen er påtakelige. Doktor Fjeld leser romanen «Mørkets hjerte» på vei vestover med toget. Vel framme regner det hele tiden. Det nye forlaget burde ha luket ut korrekturfeilene i de få setningene som finnes.

Ellers er det business as usual. Det nye tilskuddet i serien leverer ekte vare: Johannes Jensen. Det er mer enn godt nok.

