TILBAKE TIL START: Fra og med i sommer kan du høre Sarah Natasha Melbye på P4. Foto: P4

Sarah Natasha Melbye tilbake til radio

Fire år i forlagsbransjen var nok; i juni er Sarah Natasha Melbye (43) tilbake der hun startet - bak radiomikrofonen. P4 blir hennes nye arbeidsplass.

Nå nettopp







– Det er ikke så mye hokuspokus. Jeg hadde lyst til å gjøre noe nytt, så ble det likevel noe av det gamle. Jeg pleier å si at du kan ta jenta ut av radio, men ikke radio ut av jenta. Nå er jeg tilbake der jeg startet som 16-åring og gleder meg til det, selv om jeg også har vært så heldig å gjøre mye radio ved siden av tv-jobbingen min, sier Sarah Natasha Melbye til VG.

les også Sarah Natasha Melbye sier opp Stordalen-jobben

– Har du savnet radio?

– Det er ikke sånn at jeg har gått rundt med et savn i magen de fire årene jeg har vært i forlagsbransjen, for det har vært veldig bra, men jeg har vel alltid tenkt at jeg på et eller annet tidspunkt ville gjøre mer radio, sier hun.



Det er P4 som nå har grepet fatt i Sarah Natasha Melbye. Hun gleder seg stort til å ta fatt på sin nygamle jobb som radiovertinne.

– P4 har mange veldig flinke folk som lager god, innholdsrik og leken radio. Jeg blir en del av frokostteamet som skal være med å løfte helgesatsningen til P4 og blir også en del av P4s Radiofrokost på ukedagene i sommer. Det blir litt som å komme «hjem» til et sted jeg ikke har bodd før, men hvor det likevel føles sånn, sier hun.

les også Juritzen-forfatter om Stordalen-oppkjøpet: -Frustrerende

De fire siste årene har Sarah Natasha Melbye markert seg sterkt i forlagsbransjen, først som Arve Juritzens høyre hånd i Juritzen-forlagene, deretter som hodejaktet forlagssjef da Petter Stordalen startet sitt forlagseventyr gjennom Strawberry Publishing for halvannet år siden.

I begynnelsen av mars i år ble det klart at Melbye sa opp jobben i Strawberry Publishing etter kun et år i stillingen. Ifølge henne selv lå det ingen dramatikk bak oppsigelsen.

les også Arve Juritzen: Kortreist porno er bedre enn import

– Det var fullstendig dramafritt. Jeg fikk lov til å være med på oppstarten av en ny forlagsgruppering - det vært både hektisk og kjempegøy - men nå som oppstartsåret er over, og alt går bra, syntes jeg det var et bra tidspunkt til å finne noe nytt.

– Det er kanskje ikke sikkert at du er ferdig med forlagsbransjen heller?

– Absolutt ikke. Det er en bransje jeg trives godt i, og hvor jeg både har mer å lære og mer å gi. Jeg utelukker ingenting.

Publisert: 16.04.19 kl. 14:09