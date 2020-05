BEGRAVES: Den unge danske dikteren skal begraves i Aarhus V. Foto: Roger Neumann

Yahya Hassan skal begraves tirsdag

Den kontroversielle danske dikteren ble funnet død i sitt hjem. På tirsdag skal han begraves i Aarhus.

Den 24 år gamle dikteren Yahya Hassan døde onsdag. Han ble funnet i sin egen leilighet.

Dikteren slo 18 år gammel gjennom med sin første diktsamling «Yahya Hassan» i 2013, og ble hyllet som en av de første danske stemmene som skildret livet i et minoritetsmiljø. I høst kom oppfølgeren «Yahya Hassan 2» ut i Danmark – og for den er Hassan nominert til Nordisk råds litteraturpris som deles ut senere i år.

Debutboken hans slo ned som en bombe i Danmark og ble solgt i over 120.000 eksemplarer på kort tid.

På tirsdag skal han begraves på den muslimske gravplassen på Vestre Kirkegård i Aarhus V. Det opplyser imam Abu Khaleed til Berlingske Tidende. Han er også Yahya Hassans onkel, og det er han som skal holde begravelsen.

På grunn av situasjonen med corona, er det usikkert hvordan begravelsen skal foregår. Det forteller daglig leder av Invadrerradio Soheil Ibrahim til avisen. Han er i løpende kontakt med familien, og opplyser om en familie i sorg.

Yahya Hassan skal gravlegges i Aarhus – i bydelen han vokste opp i. Han vokste opp med fire søsken i et område som har blitt betegnet som en innvandrerghetto. Dette stedet spiller også en sentral rolle i hans debutbok «Yahya Hassan».

Til tross for strålende anmeldelser, blant annet terningkast 5 av VG da den kom på norsk – hvor VGs anmelder skrev: «Det er helt utrolig at en tenåring har skrevet disse diktene», kom det også en bølge av kritikk.

Flere hundre bevæpnede politifolk måtte trå til da han hadde diktopplesning fordi de fryktet tidenes opptøyer. Selv ble Hassan drapstruet, slått ned i København og måtte gå med skuddsikker vest og ha politibeskyttelse.

Hassans danske redaktør og forlagssjef Simon Pasternak i danske Gyldendal uttaler i en pressemelding at det som er skjedd er «en katastrofe».

– Yahya Hassan ble 24 år. Fire og tyve år. Det er jo ingenting, det er en katastrofe. Jeg har kjent ham siden han var 16 år, denne lysende gutten med det enorme talentet, nervene utenpå klærne, men med det store talents søvngjengeraktige sikkerhet.

– Han insisterte på å ha sin egen stemme, forsvare sitt teritorium, finne sitt eget sted, på tross av hva folk mente. Yahya insisterte på å ikke bøye seg for noen, han ville ikke være representant for noen - og ikke spennes for noens vogn. Han ville være seg selv og skrive de diktene han ville - med de enorme omkostninger det hadde. Nå er han død. Det er ikke til å bære, sier Pasternak i uttalelsen.

Publisert: 01.05.20 kl. 21:17

