SKRIVER BOK: Etter å ha ledet hovedstaden gjennom pandemien, bestemte Aps byrådsleder Raymond Johansen seg for at han bare måtte skrive bok.

Ap-Raymond med bok: − Pandemien endret livet mitt

Nå skriver Aps byrådsleder Raymond Johansen (61) bok der han blant annet skriver om hvordan pandemien har forandret livet hans.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Pandemien har endret samfunnet vårt, den har endret byen vår og den har endret livet mitt, sier Raymond Johansen til VG.

– Jeg har kjent et behov for å stoppe opp, gjøre opp status og reflektere rundt hva jeg har lært som politisk leder og som menneske.

Nå er han i innspurten på boken «Gjennom krisen» som etter planen gis ut 22. august.

– For meg presset denne boken seg på. For vi må lære av den krisen vi har vært gjennom, sier Johansen.

Han mener coronapandemien – som traff landet for fullt med nedstengningen 12. mars 2020, og som førte til kraftige og inngripende tiltak i nær to år, har vært som et forstørrelsesglass på samfunnet:

– Den har vist oss grunnleggende samfunnsutfordringer vi ellers ikke ser. Konsekvenser av ulikhet vi ellers ikke har tatt innover oss. Vi kan ikke bare snakke om den tekniske og medisinske håndteringen av pandemien, vi må også snakke om de politiske, menneskelige og samfunnsmessige sidene av krisen vi har vært gjennom. Det håper jeg å bidra til med denne boken, sier Raymond Johansen.

UTE I AUGUST: Raymond Johansens bok kommer 22. august og utgis av Cappelen Damm.

Men Johansen lover også en personlig beretning – om to år som ble helt annerledes enn han hadde sett for seg, og hva pandemien har lært ham om seg selv, ifølge forlaget Cappelen Damm.

Å skrive bok, som han gjør sammen med sin taleskriver Anders Lundell, har gitt muligheten til å løfte blikket ut over dag til dag-politikken, sier han.

– Med denne boken har jeg fått muligheten til å tenke litt lengre tanker, se bakover i livet og fremover mot de store politiske utfordringene vi må løse i fellesskap, sier Johansen.

Johansen har vært byrådsleder i Oslo siden 2015, og var tidligere partisekretær i Ap. Han har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet og generalsekretær i Flyktninghjelpen.