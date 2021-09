JOBBET I HEMMELIGHET: I all hemmelighet har Maud Angelica Behn (18) og forlegger Arve Juritzen (60) ferdigstilt Maud Angelicas debutbok «Tråder av tårer» som kommer allerede 20. oktober.

Maud Angelica gir ut bok - skriver om sorgen som tok overhånd

I 2018 jobbet Maud Angelica Behn og pappa Ari Behn sammen om en barnebok, men boken ble aldri ferdig. Nå debuterer Maud (18) likevel som forfatter – og gir ut bok om bare fem uker.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forlegger Arve Juritzen understreker overfor VG at det har blitt en helt annen bok enn den far og datter startet på i sin tid.

– Dette er 100 prosent Mauds eget verk og noe hun har skapt ut fra seg selv, sier Juritzen til VG.

Boken har fått tittelen «Tråder av tårer» og er ferdigstilt i hemmelighet av Maud Angelica og forlegger Arve Juritzen, som også er bokens redaktør. Boken har ikke vært kjent eller stått på noen bokhøstlister, men kommer ut allerede ut 20. oktober i høst.

Det var i august 2018 VG skrev om bokprosjektet Ari Behn og datteren Maud var i gang med. På det tidspunktet hadde Juritzen kontrakt om fire voksenbøker med Ari og tre barnebøker, og Juritzen fortalte til VG at far og datter var godt i gang med en barnebok – og at de jobbet kreativt og fint sammen.

– De skaper magi sammen, sa Juritzen.

Så skjedde det uvirkelige.

SKREV BOK MED PAPPA ARI: I 2018 var Maud Angelica og pappa Ari Behn i full gang med en barnebok der han skrev, og hun tegnet. Boken ble aldri ferdig, men nå debuterer Maud med egen bok.

Ari tok sitt eget liv 1. juledag 2019, og hele Norge ble rørt til tårer av Maud Angelicas tale og farvel til sin far under bisettelsen i Oslo domkirke 2. januar 2020. Hun er i ettertid hyllet for sin åpenhet og for å snakke direkte til dem som sliter psykisk.

Nå skriver Maud videre om hvor viktig det er å snakke om de vanskelige tingene, om å ikke gjemme ting i mørket – men få det ut i dagslyset.

– Maud får selv svare på dette etter hvert, men mange vil nok oppleve boken som en videreføring av talen i farens bisettelse. Budskapet er like tydelig: Det finnes alltid håp uansett hvor krevende mørket er, forteller Juritzen.

SAMME BUDSKAP: Her holder Maud Angelica talen som er blitt hyllet av mange – og som har gitt henne priser som Akuttpsykiatriprisen for 2020 og Tara-prisen «Årets modigste kvinne».

Det handler også om å finne veien ut av en sorg som har tatt helt overhånd.

– Maud skriver om en jente som har det vondt og begynner å strikke tråder av tårene sine. Til slutt fyller trådene hele jentas verden – og hun klarer ikke å se det fine hun fortsatt har igjen – før det kommer noen inn i rommet hennes med en hjelpende hånd, sier Juritzen.

VG har vært i kontakt med talspersonen til Mauds mor, prinsesse Märtha Louise, som sier at de foreløpig lar forlegger Juritzen snakke om boken.

– Maud uttaler seg ikke nå, men vil nok gjøre det når boken kommer, sier Carina Scheele Carlsen, prinsessens sekretær, til VG.

KUNST-DEBUT: Maud Angelica med de to trykkene som var en del av en Ari Behn-hyllestutstilling på Galleri Varden på Jeløya sommeren 2020.

Maud Angelica har allerede debutert som kunstner og solgt egne trykk til inntekt for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I sommer opprettet hun også et enkeltmannsforetak for å drive selvstendig virksomhet innen visuell kunst, ifølge beskrivelsen av foretaket.

«Tråder av tårer» beskrives som en bok for både voksne og barn som egner seg til høytlesning. Maud har selv illustrert boken, og teksten er et langt dikt på rim som går over 60 sider. Her er et lite utdrag:

«Noen strekker fram sin lille hånd,

hun smiler svakt, og da ryker alle tårebånd

Nå ser hun alt som hadde vært gjemt

nå ser hun alt hun hadde glemt»

– Det er en poetisk tekst som jeg vil beskrive som et kjede med perler av ord og små setninger som vil starte lesernes egne tanker. Ved første øyekast ser det kanskje enkelt ut, men mens du leser vokser ordene og får andre betydninger – særlig når de sees i sammenheng med Mauds fargesterke tegninger, mener Juritzen.

DEBUTERER: Maud Angelica Behns debutbok er et dikt på rim over 60 sider med egne illustrasjoner. Det handler om blant annet om å finne veien ut av en sorg som har tatt overhånd. Til daglig er hun elev ved Oslo by steinerskole hvor hun går på kunstlinjen.

Han har jobbet tett med Maud Angelica det siste året, slik han også jobbet tett med Ari da han skrev «Inferno», og på spørsmål om hvor mye Ari man kan se i Mauds bok, svarer han:

– Jeg forstår at folk vil sammenligne, men Maud står trygt på egne ben, og jeg håper virkelig hun fortsetter å skrive. Det er trist hvis Maud bare blir målt opp mot sin forfatter- og kunstnerfar. Jeg tror folk vil se at hun gjør helt andre ting og har en annen kunstnerstil.

Arve Juritzen husker tilbake på det som skulle være et far-datter-prosjekt med vemod.

– Ari hadde for lengst oppdaget Mauds talent, og de var godt i gang med det felles bokprosjektet i 2018. Ari skrev, og Maud tegnet. Men de ble aldri ferdige. Det er synd for det var en veldig fin fortelling, sier Juritzen.

Han er tydelig på at det ikke er noe igjen av denne Ari-teksten i Mauds bok.

MINNES PAPPA: Bildet er tatt hjemme i Lommedalen forbindelse med at Maud Angelica Behn ble nominert til Årets Navn i VG i fjor.

– Vår kontakt kom ut av prosjektet med Ari, men dette har utviklet seg i en annen retning, og Maud har ikke minst utviklet seg som kunstner på disse årene. Maud er et kreativt menneske som skaper absolutt hele tiden.

Juritzen har også hatt kontakt med Maud Angelicas mor, prinsesse Märtha Louise, underveis. Hun har gitt datteren frie tøyler, ifølge forleggeren.

– Hun er en super mamma som har delt av sin lange erfaring fra å lage egne bøker, men har ikke påvirket Maud i noen som helst retning her. Hun har vært en god støttespiller, sier Juritzen.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidet mellom deg, en 60 år gammel redaktør, og 18-årige Maud?

– Hehe, jeg tror vi kan si at det er en barnslig 60-åring og en voksen 18-åring som har funnet sammen her. For å snakke for meg selv, så har det vært givende å få være med å hjelpe frem et talent som vi kommer til å se mye av fremover.

Førsteopplaget er på hele 10.000 bøker, opplyser Juritzen.