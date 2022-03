OSLO: Artist Fanny Bratland Andersen gir nå ut bok om festkulturen i Oslo, og hvordan hun mistet kontrollen og tok den tilbake.

Sendt på avrusning i starten av 20-årene

Fanny Bratland Andersen (27) mistet kontrollen over alkoholen da hun alltid hadde en fest å dra på.



Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var alltid en fest klar, sier 27-åringen. Hun forteller om en kultur som dyrker «grøftefylla» og gjør det lett å skjule et drikkeproblem.

Artisten, og nå forfatter Fanny Bratland Andersen, forteller at hun som 24-åring ble sendt på legevakten med dødelig promille.

– Jeg festet med mange forskjellige gjenger, sier hun.

På legevakten blir hun målt til å ha 3,2 i promille, året er 2018. Den siste tiden har hun brukt mer tid på festing og drikking. Nå har hun sittet hjemme med angst og drukket alene.

– Hvis jeg ser tilbake så skjønner jeg at det var for mye og at jeg ikke hadde kontroll. Det var flaut å innrømme, men jeg tror det er en del andre på samme alder som også ender opp på legevakten med høy promille, sier hun.

På legevakten blir hun tilbudt hjelp, og blir senere sendt på avrusning for å få kontroll på alkoholbruken.

Alt eller ingenting er følelsen 27-åringen har når hun nå åpner opp om hvordan hun mistet kontrollen over alkohol. VG møter henne i Oslo, få timer før hun skal hjem til England. De siste året har hun bodd i London og jobbet med musikkarrieren.

– Festkulturen blir dyrket når du er ung, og i starten av 20-årene. Den var på vei til å ødelegge hele livet mitt. Den hadde gjort det om jeg fortsatte.

Over halvparten av norske 15-16-åringer har drukket alkohol, ifølge Helsedirektoratet. Forskning viser at ung helgefyll kan gi varige skader i hjernen.

– Ble «borte» da jeg drakk

Nå gir 27-åringen ut sin første bok, «Festjenter gråter aldri», sammen med venninnen Helene Berger Lindh. En dagbok fra avrusningen er sydd sammen med andre historier til en personlig skildring fra festmiljøet i Oslo. Nå, etter to og et halvt år med arbeid, er boken klar.

– Du går ikke fra å ha et naturlig forhold til alkohol til å bli alkoholiker over natten. Det er en vei dit og jeg merker at folk sliter med gråsonene.

– Tror du at du hadde skjønt at du slet med alkohol om du ikke hadde havnet på legevakten?

– Nei, det tror jeg ikke, men det burde ikke være sånn.

Artisten forteller at hun livredd for å vende tilbake til alkoholen som trøst.

– Jeg bruke alkohol som selvmedisinering. Angst og depressive tanker som jeg hadde ble «borte» da jeg drakk.

– Det starter i ungdomstiden

Etter å ha bodd i England den sisten, og vært gjennom avrusning, har 27-åring fått et annet perspektiv på «fyllakulturen» i Norge.

– Det starter i ungdomstiden med drikking og festing. Min gjeng startet da vi var 13 år. Så er det russetid hvor det er genuint at du fester tre uker i strekk. Det er jo helt sinnssykt, midt i den viktigste skoletiden. Så er det 17. mai når alle drikker champagne fra klokken syv om morgenen – så kommer fadderukene på studiet, sier hun og legger til:

– Det er jo interessant. Nå har jeg bodd i England i ett og et halvt år og briter drikker sikkert mer enn nordmenn, men vi har en grøftefyll-mentalitet som ikke eksisterer på samme måte i England.

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt sammenhengen mellom unges drikkevaner og «FOMO» – frykten for å gå glipp av noe, og funnet ut at det er en klar sammenheng mellom unge i Norge som opplever FOMO og hvor ofte de fester med alkohol.

Sosial med alkohol

Andersen forteller at du skiller deg ut når du ikke drikker.

– Du blir sett på som litt kjedelig. Når du bikker 20 år så inneholder alle sosiale settinger alkohol. Middag med venner, møter i uken og dater. Alt.

– Festkulturen som er i Norge er ganske intens. Du faller lett inn i en ramme hvor det er normalt å feste mye. Tre, fire og fem ganger i uken var jeg ute på fest. Jeg «blacket ut» hver gang. Det er jo ikke normalt, men ikke så unormalt heller. De rundt meg tenkte jo bare at jeg var en festjente. Hun som alltid ble for full, det er jo alltid en sånn på fester, sier hun.

27-åringen forteller at hun følte seg som en kameleon som klarte å kamuflere og skjule hva som skjedde for andre, da hun begynte å få problemer med alkoholinntaket.

– Det ga mening for dem da jeg skulle på avrusning, men de tenkte ikke at jeg slet før det.

Hun forteller at hun nå har fått tilbakemeldinger fra unge i samme situasjon.

– Jeg følte meg veldig alene om problemet da det skjedde, det viser at det virkelig må bli snakket mer om.

27-åringen håper det bli mindre tabu å stå frem med alkoholproblem som ung, og at andre føler seg mindre alene når de sliter.

Nå har hun selv fått et nytt forhold til alkoholen.

– Før var det ikke noe som het «en øl», men nå klarer jeg det.

Etter avrusningen forteller 27-åringen at det var vanskelig å være rundt alkohol.

– I starten ville jeg helst ikke høre om alkohol, men det var helt umulig. Du hører om alkohol over alt, fra TV-serier til samtaler med venner. Jeg hadde aldri merket det så intenst før. I starten ville jeg ikke at folk skulle drikke rundt meg, men så gikk det bra etter noen uker.

– Jeg har begynt å drikke igjen. Det var alltid planene.

Hun fikk beskjed av leger at om hun ikke stoppet å drikke da hun gjorde det, kunne hun aldri drikke igjen. Nå har hun klart å få et naturlig forhold til alkohol, med hjelp fra eksperter.

– Jeg mislikte meg selv så sterkt, men nå drikker jeg ikke de dagene jeg «angster».

Veien inn, ut og tilbake igjen med alkoholen er også blitt til låtsamlingen «Bad Choices», som hun nå gir ut samtidig som boken.

– Sangene handler om handler om å drite seg for mye ut på fylla, og å finne tilbake til kjærligheten for seg selv.