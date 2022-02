GJELD: «Det er en veldig kjent person som skylder meg ganske mye penger», sier Harald Eia og i «Tore og Haralds podkast». Her med Karl Ove Knausgård i 2015 – et år etter at Knausgård ifølge Eia ba om et lån til forlaget Pelikanen.

Harald Eia lånte Knausgårds forlag 250.000 kroner: − Har kanskje ødelagt vår relasjon

I en podkast sier Harald Eia (56) at han sliter med å få igjen penger han lånte Karl Ove Knausgårds forlag Pelikanen i 2014 – og at dette har rotet til både livet hans og relasjonen mellom de to.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

«Det er en veldig kjent person som skylder meg ganske mye penger».

Dette forteller Harald Eia i siste episode av «Tore og Haralds podkast» – som ble publisert torsdag denne uken.

– For å fortelle om dette, måtte jeg sende en mail til Karl Ove, og da svarte han: «Bare fortell i vei». Og i går kom det faktisk inn 50.000 kroner på kontoen min, forteller han i podkasten.

– Men det er 100.000 igjen, og snart kommer raseriet igjen, sier han videre.

For Harald Eia forteller i podkasten at dette gjennom flere år har gjort ham rasende, ja, det har holdt på å klikke for ham.

– Denne gjelden er som en kløe, sier Eia i podkasten.

Karl Ove Knausgård (53) har ikke hørt podkasten, men understreker overfor VG at det er forlaget Pelikanen som skylder Harald Eia penger. Ikke han personlig.

FORLAGSEIER: Karl Ove Knausgård er styreleder og største eier i Pelikanen forlag der også Harald Eia har en liten aksjeandel.

– Jeg har aldri lånt penger av Harald Eia. Harald Eia er medeier i Pelikanen forlag. Eia har lånt forlaget totalt 250.000 kroner. Pelikanen er et idealistisk, non-profit forlag, eid av en kameratgjeng. Pelikanens mål er å utgi litteratur av høyeste kvalitet, som vi virkelig liker, og tjene nok penger til å lønne forlagets eneste ansatte, Eirik Bø, skriver Knausgård i en kommentar sendt VG på mail.

Harald Eia sier til VG at det stemmer at det «teknisk sett» er forlaget som skylder penger.

– Men det var Knausgård som spurte, det er hans forlag – og på det emosjonelle planet er det han, om du skjønner, sier Eia til VG.

Knausgård opplyser at det dreier seg om 250.000 kroner, mens Eia i podkasten snakker om et lån på 150.000 kroner. Eia forklarer til VG at han først lånte bort 100.000, som han har fått tilbake, og så en ny runde med 150.000 kroner – og at det er disse det handler om i podkasten.

Ifølge Knausgård skylder Pelikanen forlag alle eierne penger. Knausgård er styreleder i forlaget og hovedeier med rundt 40 prosent av aksjene. Harald Eia eier 4,6 prosent av aksjene.

– Jeg har for eksempel lånt Pelikanen nærmere to millioner kroner. Pelikanen har så langt betalt ned lånet til Eia med 150.000 kroner, og har en betalingsplan for resten, i fire rater på 25.000 kroner, skriver Knausgård.

Det var ifølge Harald Eia i 2014 at det tikket inn en mail fra Karl Ove Knausgård med spørsmål om et lån på 150.000 kroner.

FORFENGELIG: Harald Eia mener at han ikke henger ut Karl Ove Knausgård eller forlaget Pelikanen i podkasten, men seg selv og sin egen forfengelighet.

Dette skjer etter at Harald Eia to år tidligere har sagt ja til å være ansvarlig for sakprosautgivelser på Pelikanen.

– Da Karl Ove Knausgård kontaktet meg (...) var han kjempestjerne, nesten en mytisk figur, så bare å se en mail med mailadressen hans, gjorde at hårene reiste seg. Jeg kunne ikke si nei. Jeg er forfengelig.

Han sier at han sporenstreks svarte at han ville låne Knausgård pengene.

– Det er denne gjelden jeg vil snakke om. For den har rotet til ganske mye, både i mitt liv, men også i min relasjon til Knausgård.

– Det har kanskje ødelagt vår relasjon da. Og det er jeg lei meg for, sier Eia i podkasten.

Til VG sier Harald Eia at målet med å fortelle om dette, ikke er å henge ut Knausgård.

MYTISK FIGUR: Harald Eia sier hårene reiste seg bare av å få mail av Karl Ove Knausgård. Her er han sammen med Karl Ove Knausgård og Jo Nesbø i forbindelse med et sceneshow de skulle ha sammen i desember 2015.

– Jeg klandrer ikke Knausgård eller Pelikanen. Jeg synes ikke Karl Ove kommer dårlig ut av dette. Han driver jo forlaget så godt som han kan og er en søt fyr. Det er jeg som er idioten her, sier Eia.

Han sier at det aldri ble gjort noen avtaler om tilbakebetaling.

– Alle har bare sagt at jeg skal få tilbake pengene. Podkasten handler om at jeg og Tore (Sagen) prøver å bli bedre mennesker og forstå oss selv. Dette er en historie om min egen forfengelighet og hvor liten jeg er i møte med penger og gjeld, sier Eia.

Han er livredd for at Pelikanen skal gå konkurs.

– Jeg har jo god råd – men samtidig føles det kjipt å ikke få pengene. Det er interessant hvordan gjeld kan vekke slike rare følelser i oss. Så det er det vi prøver å komme til bunns i her, sier Eia.

– Hvilke vurderinger ligger bak å utlevere Knausgård og personlige mailer fra ham i podkastepisoden?

– Jeg synes ikke han blir utlevert. Dette er ikke kritikk av ham. Jeg har spurt om det var greit å fortelle, og det har han sagt ja til.

«Tore og Haralds podkast» utgis av PodMe som eies av Schibsted. VG er en del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.