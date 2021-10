Mor Go’hjerta! Bokanmeldelse: Ingerid Stenvold: «Vinnerhjerte. Historien om Marit Bjørgen»

Lojalt og velskrevet om Marit Bjørgen og hennes unike karriere.

Av Sindre Hovdenakk

Da hun la opp i 2018, sto Marit Bjørgen som tidenes vinterolympier. Hun kunne slenge åtte OL-gull, 18-VM-gull, 25 NM-gull og en uendelig rekke andre seiere på bordet. Hun var blitt folkekjær, og fylte uten tvil alle kravene vi stiller til norske skihelter: Ujålete og liketil, med sunne verdier og uten antydning til ekstravagant oppførsel. Det diametrale motsetning til en annen berømt ski-trønder, bråkebøtta og fartsfantomet Petter Northug. Og kanskje nettopp derfor ganske kjedelig?

I hvert fall er det sikkert at Bjørgens biograf, NRK-journalisten Ingerid Stenvold, har funnet fint lite som kan rokke ved glansbildet av «skidronningen» Marit Bjørgen. Skal vi tro de som slipper til i denne boken, lagvenninnene inkludert, er Marit rett og slett en engel blant oss: Sterk som en bjørn og snill mot alle. Hun sier ikke så mye, men når hun først åpner munnen så lytter man. «Hun har alltid vært hjemmekjær, rotfast og trivdes med de nære ting».

«Vinnerhjerte. Historien om Marit Bjørgen»

Det er snakk om nærmest hemningsløst skryt av en kvinne som allerede i ung alder måtte finne seg i kallenavnet «Mor».

Så er da også dette blitt en biografi som hele veien stryker sitt objekt medhårs. Ingerid Stenvolds tekst er god og effektiv, enkel og grei – akkurat som Bjørgen selv. Historien fortelles praktisk nok helt kronologisk, fra oppveksten på gården i Rognes, gjennom skikarrierens opp- og nedturer og frem til fjorårets comeback som langløper.

Heller ikke den dyktige Stenvold klarer helt å styre unna klisjeene: Vi kan lese både om «en uforlignelig indre motivasjon» og «en aldri hvilende trang».

Av og til gnistrer det litt til, som i skildringen av tremila i Holmenkollen 2018, et løp Bjørgen bare skulle vinne helt på tampen av langrennskarrieren! Det viser at forfatteren Ingerid Stenvold er i stand til å skifte gir når hun vil. Kanskje burde hun også gjort det oftere.

Det er mange nok skientusiaster her i landet til at denne boken om en unik skikarriere helt sikkert vil finne sin plass under en hel skog av juletrær.

Bokens lesere vil forhåpentligvis også sette pris på at boken tar opp, eller i hvert fall berører, de mer problematiske sidene av moderne langrenn. Det gjelder spørsmål som vekt, kroppsfokus og spiseforstyrrelser, noe Marit Bjørgen også har fått berøring med. Det er ganske flaut å bli minnet om hvor mange som har ment noe om kjolene og bicepsene til Bjørgen!

Nesten like flaut er det å lese om hvordan Skiforbundet langt på vei umyndiggjør voksne utøvere når det gjelder valg av sponsoravtaler og annet økonomisk samarbeid. Idrettspolitisk hadde det vært interessant om boken hadde gått nærmere inn på slike spørsmål.

Men i denne omgang får vi nøye oss med historien om Mor Go’hjerta.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk