POPULÆR SERIE: Jørn Lier Horst er ute med sin fjerde bok i krimserien de skriver sammen. Serien er solgt til 18 land.

Lettlest sommerkrim fra Jørn Lier Horst og Thomas Enger

Ikke akkurat isnende spenning, men enkel og grei underholdning fra forfatterparet Horst og Enger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«ARR» er fjerde bok i serien om den tidligere politimannen Alexander Blix og hans unge venn, journalisten Emma Ramm.

Blix soner i fengsel etter å ha skutt sin datters drapsmann. Men på utsiden trenger de gamle kollegaene hans Blix’ hjelp for å komme på sporet av den rømte tyske drapsmannen Walter Kroos.

Han har sittet inne for å ha drept sin egen far, og det er grunn til å tro at Kroos nå er på vei til Norge.

Info BOKANMELDELSE: «Arr» Forfatter: Jørn Lier Horst og Thomas Enger Sjanger: Krim Forlag: Bonnier Sider: 400 Pris: 429 kroner Vis mer

En forbindelse til Kroos ser ut til å være den fule vaneforbryteren Jarl Inge Ree, som soner sammen med Blix. Dermed må Alexander Blix finne en måte å vinne Rees fortrolighet, uten å røpe sine motiver.

Det lar seg ikke gjøre uten konfrontasjoner av det nesebloddryppende slaget.

Samtidig er Emma Ramm i ferd med å vende tilbake til arbeidet sitt i nettavisen der hun er ansatt.

Emmas forbindelse til Alexander Blix strekker seg tilbake til barndommen hennes, da Blix reddet Emma fra å bli drept av sin egen far. Rett nok måtte faren samtidig bøte med livet, men det ser ikke ut til å ha ødelagt det gode forholdet mellom Alexander og Emma.

Da Emma Ramm begynner å grave i saken til Walter Kroos, kommer hun raskt på sporet av et skjebnesvangert sommeropphold i bygda Osen i Innlandet. Kroos var på campingferie med foreldrene sine der i 2004, da det skjedde noe forferdelig som ødela livet til flere av de involverte.

FORFATTERDUO: Thomas Enger og Jørn Lier Horsts serie gjør det bra i land som Polen, Tyskland og Nederland, ifølge forlaget.

En av dem er den vakre Samantha Kasin, som i dag driver campingplassen der. Men også Jarl Inge Ree kommer fra denne bygda.

Alle spor leder med andre ord til Osen, og snart er Emma Ramm i gang med både undersøkende og oppsøkende journalistikk på stedet. Det skal vise seg å vekke til live dulgte konflikter, sovende bygdedyr og fryktelige hemmeligheter. Akkurat slik det jo er på den norske landsbygda, skal vi tro dagens krimlitteratur.

Forfatterne fortjener ikke akkurat terningkast seks for selve storyen. Til det er de fleste handlingselementene, for ikke å snakke om karaktertegningene, altfor velkjente.

Men boken er skrevet effektivt og med fin flyt, og er i ordets beste forstand lettlest.

Les også Unik posisjon i krim-Norge. Bokanmeldelse: Jørn Lier Horst: «Sak 1569» Den femtende boken om William Wisting er en lettlest, proft skrevet krim som vil bli lest av mange.

Språket er også mer neddempet og nøkternt enn i de forrige bøkene om Blix og Ramm. Bortsett fra noen slåsskamper er det lite heseblesende spenning, mer en sakte oppbygging mot en oppklarende slutt. Riktignok mister boken litt energi i siste halvdel, det blir i overkant mange oppklarende samtaler vi skal ta del i.

Men da også Alexander Blix mot slutten ankommer Osen i sin fraskilte kones bil, forstår vi at det er tid for det endelige, hektiske oppgjøret.

Moralen synes å være at alle hemmeligheter kommer for dagen til slutt, og at rettferdigheten skjer fyllest. Det er nesten litt gammeldags og egentlig ganske søtt.

«ARR» er sånn sett den perfekte, passe spennende og lettglemte sommerlektyren.

Du risikerer ihvertfall ikke å miste nattesøvnen av dette.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk