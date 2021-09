EN AV FJORÅRETS BESTE: Maggie O’ Farrells roman «Hamnet» ble i fjor kåret til en av de ti beste bøkene av New York Times, Washington Post, Financial Times, BBC og The Independent. Nå er den ute på norsk.

Slik skal en historisk roman skrives! Bokanmeldelse: Maggie O’Farrell: «Hamnet»

Den ble av flere aviser kåret til en av de beste romanene i 2020. Maggie O'Farrells «Hamnet» kaster nytt lys over livet til verdens mest berømte dramatiker.

Til å være tidenes viktigste dramatiker, er det påfallende lite som er kjent om livet og personligheten til William Shakespeare (1564–1616) fra Stratford-upon-Avon.

Vi vet at han var den eldste sønnen til en hanskemaker. At han 18 år gammel giftet seg med den åtte år eldre og gravide Agnes Hathaway. Sammen fikk de tre barn. Susanna og tvillingene Hamnet og Judith.

Hamnet døde elleve år gammel i 1596. Få år etter skrev faren sin mest berømte tragedie, «Hamlet».

Helt siden romantikken har spekulasjonene gått om det finnes en forbindelse mellom Hamnet og skuespillet «Hamlet».

I kirkebøker fra samtiden fremgår det at stavemåtene ble brukt om hverandre. Og selv om handlingen i skuespillet trolig først og fremst bygger på legenden om Amleth, er det ikke vanskelig å tenke seg at sønnens bortgang har påvirket Shakespeares diktekunst.

Den irske forfatteren Maggie O'Farrells prisbelønte roman «Hamnet» dykker ned i dette materialet og spekulerer videre der de historiske kildene kommer til kort.

Med betydelig poetisk innlevelse skaper forfatteren sin versjon av hvordan hverdagslivet til den lille familien i Stratford kan ha artet seg – fra William forelsker seg i Agnes og gifter seg med henne, til han senere slår seg opp på teaterscenen i London.

Dette er ikke først og fremst en roman om den store dikteren – William benevnes bare som «ektemannen», «latinlæreren» eller «faren» – men om hverdagsliv, familiekonflikter, barnefødsler og sorgen over å miste et barn.

Romanens feministiske blikk løfter frem kvinnens arbeid i hjemmet og huslige sysler, mer enn mannens bedrifter som dikter.

O'Farrell er forbilledlig i bruken av egen research, som sømløst veves inn i teksten uten å føles påklistret. Slik vekkes 1590-tallets elisabetanske verden til live for leserens indre.

Det har blitt sagt at en historisk roman blir best når det er lite å jobbe ut ifra. Bare slik kan den rene diktningen tre frem uten å bli hemmet av fakta. Mye i denne romanen er selvfølgelig ren spekulasjon, noe forfatteren vedgår i en kort anmerkning. Forfatterens intuisjon og sensibilitet avgjør om resultatet blir troverdig, og her overbeviser O'Farrell.

Spekulasjoner til tross, spekulativt blir det aldri.

Ingen vet hva Hamnet døde av. I romanen får han byllepest, en vanlig dødsårsak på den tiden. I et fascinerende kapittel beskrives pestloppenes vandring fra en tam apekatt i Egypt til landsbygda i England, fraktet dit av sjømenn, hester og glassperler fra Murano.

Å miste et barn var like forferdelig for fem hundre år siden som i dag. For Shakespeare var det kanskje et «være eller ikke være»? Uansett blir det fra nå av vanskelig å se eller lese «Hamlet» uten å tenke på hans navnebror.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro