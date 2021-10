STJERNE: Emily Ratajkowski, her på en CoinGeek-tilstelning i New York 4. oktober.

Emily Ratajkowski opprørt over lekkasje

Supermodell Emily Ratajkowski (30) er skuffet over at overgrepspåstandene hennes mot artisten Robin Thicke (44) har endt opp som «clickbait» i mediene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var i helgen at deler av innholdet i boken «My Body» lekket ut i amerikanske medier. I boken skriver Ratajkowski at hun skal ha blitt utsatt for seksuelt overgrep av Thicke da hun deltok i hans musikkvideo «Blurred Lines» i 2013.

VG omtalte også kapittelet i biografien, som kommer i butikkhyllene først neste måned.

Frustrert

Ratajkowski forklarer i et intervju med TV-showet» Extra» at helgens overskrifter kom overraskende på. Hun uttrykker fortvilelse over ikke å ha fått muligheten til å ha kontroll på situasjonen.

– Det som er frustrerende, er at dette ikke kom fra meg. Det lekket ut, og det har vært vanskelig for meg, sier hun – og forklarer at hun skrev boken for å «ha kontroll over eget image».

– Nå føler jeg at dette i stedet ender opp som en clickbait-bonanza. Plutselig blir ord og uttrykk som «seksuelt overgrep» og «påstander» kastet rundt, i stedet for at folk får lest hele det aktuelle essayet, sier Ratajkowski om boken, som er bygd opp av nettopp mange essays.

Taus Thicke

Supermodellen sier til TV-showet, som fikk henne i tale på rød løper under et arrangement i New York mandag, at hun nå ser frem til at folk skal få mulighet til å lese boken i sin helhet og høre henne skildre med egne ord.

Thicke har ikke kommentert påstandene om at han skal ha klådd på Ratajkowskis nakne bryster. Musikkvideoprodusent Diane Martel har imidlertid bekreftet at hun var øyenvitne til det 30-åringen beskriver.

Både musikkvideoen og teksten til sangen er blitt kritisert for å referere til sex uten samtykke. Pharrell Williams (48), som sammen med rapper TI (41) deltok på låten, har i ettertid uttalt at han er flau over teksten.

Ratajkowski, som er født i England av amerikanske foreldre, lover imidlertid en bok med mye annet innhold enn det nevnte, deriblant politikk.

Stjernen har en stor fanskare og kan skilte med nær 30 millioner følgere på Instagram. Nylig ble hun mamma for første gang.

At 30-åringen er samfunnsengasjert, demonstrerte hun i 2018 da hun deltok på en stor demonstrasjon mot innsettelsen av Brett Kavanaugh i høyesterett: