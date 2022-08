NY BOK: Det er seks år siden journalist og forfatter Åsne Seierstad (52) kom med bok sist. I oktober kommer hun med boken som foreløpig har arbeidstittelen «Afghanerne».

Åsne Seierstad på innsiden av Taliban-familie: − Utrolig trist

20 år etter at Åsne Seierstad (52) ga ut verdenssuksessen«Bokhandleren i Kabul», har hun vært tilbake i Afghanistan, der hun blant annet kom på innsiden av en Taliban-familie.

– Hvis jeg sier noe rart nå, er det fordi jeg ikke har sett mennesker på lang tid, forteller Åsne Seierstad.

Hun var på Kagge forlags høstlansering onsdag – der hun for første gang snakker om sitt nye bokprosjekt.

– Jeg er ikke ferdig med boken, så jeg er blitt dratt ut av skriveloftet mitt, ler hun.

Hvis alt går etter planen skal boken med arbeidstittelen «Afghanerne» komme i slutten av oktober.

– Man blir jo litt gæren i denne fasen, for jeg har fortsatt nær kontakt med alle. Senest i dag snakket jeg med to av menneskene jeg skriver om, og hodet mitt er fullt av bikarakterer og tråder som skal følges opp ...

– Men jeg er fast bestemt på at boken må ut nå, for det er nå vi kan snakke om året som gikk. Og rammen rundt boken er dette året, et år med Taliban.

INTENS SKRIVESOMMER: Åsne Seierstad tok én uke fri på Sørlandet i sommer, men selv da fikk hun lånt seg en skolestue der hun kunne skrive på boken. Bildet er fra Kagges høstlansering onsdag.

20 år etter at Åsne Seierstad reiste til Afghanistan – bare to uker etter 11. september 2001 for å dekke krigen som journalist – og deretter skrev «Bokhandleren i Kabul», har hun reist tilbake til landet tre ganger siden nyttår.

Siste dagen fikk hun også besøkt den berømte bokhandelen i Kabul.

– Jeg dro til bokhandelen, men ikke før den siste dagen min. Jeg ville skille det, for den nye boken er absolutt ikke noen oppfølger til «Bokhandleren i Kabul.

– Den historien er ferdig, sier Seierstad til VG.

«Bokhandleren i Kabul» er boken som gikk til topps verden over i årene etter at den kom ut på norsk i 2002. Boken lå blant annet på New York Times bestselgerliste i over et år.

PRISBELØNT: Åsne Seierstads «Bokhandleren i Kabul» gikk til topps i flere land og ble blant annet belønnet med den britiske EMMA-prisen (bildet) som ble utdelt på et direktesendt BBC-show.

Det hører med til historien at Åsne Seierstad etter hvert fikk kritikk for innholdet i boken av bokhandleren Shah Mohammed Rais selv. Han gikk til sak i Oslo tingrett, der Seierstad og forlaget ble dømt til å betale bokhandlerens kone en oppreisning på 125.000 kroner hver – for å ha krenket privatlivets fred.

Men Seierstad og forlaget anket – og Seierstad ble frikjent både i lagmannsretten og i Høyesterett.

– Som reporter har jeg mer erfaring nå, og er mer selvsikker. Ikke minst har jeg bedre rutiner i forhold til saken med bokhandleren. Jeg har brukt lydbånd og absolutt alt er tatt opp, så uansett hva som skjer, så kan jeg vise til hva som er sagt.

FORRIGE BOK HYLLET: Åsne Seierstads forrige bok «To søstre» (2016) fikk terningkast 6 i VG og Svenska Dagbladet skrev at den er «en av vår tids viktigste bøker». Også Seierstads 22. juli-bok «En av oss» ble hyllet: The New York Times kåret boken til en av de 10 beste bøkene i 2015.

Da hun etter 20 år gikk opp trappen til bokhandleren, var det første som skjedde at hun ble gjenkjent – selv om hun var tildekket.

– Det var litt morsomt, for med en gang er det en ansatt som sier: «Are you Åsna?» – Det var en av nevøene til bokhandleren selv, som jo ikke lenger bor i Afghanistan. Nevøen var 15 år den gangen jeg bodde hos dem, og nå var han en mann på rundt 35.

– Han fortalte at de fortsatt selger boken min. Det var fantastisk å være tilbake der, det er jo en perle. Jeg skulle gjerne blitt igjen der. Det er den butikken i verden med flest bøker om Afghanistan.

Her er et av bildene Seierstad har lagt ut på Instagram fra en av de tre månedslange turene til Afghanistan dette året:

I den nye boken følger hun tre hovedpersoner: Jamila Afghani, som selv måtte flykte fra Kabul til Norge i august i fjor, en kvinnelig student som har et semester igjen på universitetet, men som blir sendt hjem – og en mann som vervet seg Taliban allerede som 14-åring for å kjempe i hellig krig.

– For første gang kom jeg på innsiden av en Taliban-familie, noe som ikke hadde kunnet skje hverken for 20 år siden eller bare for et år siden. Disse 20 årene har de jo vært del av en terrorgruppe, og det finnes flere eksempler på vestlige journalister som er blitt kidnappet.

– Det er en type mennesker jeg aldri har møtt før, og det har vært interessant og skremmende, sier Seierstad som trekker frem sitt møte med familien som noe av det som har gjort sterkest inntrykk på henne.

– Det er mye som har gjort inntrykk, men jeg må trekke frem møtet med Taliban-konene og deres liv. For har de egentlig noe valg? Ingen av dem har valgt noen ting i livene sine. Det var det man prøvde på i disse 20 årene som er gått, å skape et samfunn der folk kan velge sitt eget liv.

– Nå kan de ikke det, og det er utrolig trist.