FEIRET: Abid Raja og kona Nadia feiret i helgen både 20 års bryllupsdag og at de har vært kjærester i 26 år. De gjorde det på den franske rivieraen.

Raja har solgt 80.000 bøker – blir bok-millionær

NICE (VG) Abid Rajas selvbiografi er solgt i 80.000 eksemplarer, og opplaget er oppe i 100.000. Han er allerede sikret fire millioner kroner og kan tjene mer.

Av Bjørn Haugan

I helgen for 26 år siden ble Abid Raja (46) og Nadia Ansar (43) kjærester – i skjul.

– Det er det vi er her nede for å feire, ikke boken, sier Raja da VG møter paret i franske Nice.

– Vi feirer også at vi nå har vært gift i 20 år, sier hun.

I bakgrunnen risler vannet fra fontenen på Place Massena, hvor turistene samles for å ta bilder.

– Herlig, men ...

Deres lange og vanskelige vei for å kunne bli kjærester og par, er en sentral del av Rajas selvbiografi «Min skyld»:

De kommer fra ulike kaster og foreldrene aksepterte ikke at de skulle bli par.

– Tenk hvor herlig det kjennes å bli forelsket, og å bli sammen med noen du har falt for, også må du gå rundt å skjule følelsene og forholdet, fordi kulturen, religionen, og familiene ikke vil akseptere det, sier Nadia Ansar.

Deres historie og beretningen om Rajas oppvekst og sykdom, har blitt tatt vel imot av leserne.

VANT: – Jeg bare visste at vi skulle vinne; at det skulle bli oss. Da må du kjempe, sier Nadia Ansar, foran fontenen på Place Massena i Nice.

Kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm forlag bekrefter overfor VG at Raja-boken nå har passert 100.000.

– «Min skyld» er nå trykket i et opplag på 100.000 bøker. Det er ikke ofte vi opplever, sier Hansen.

4,5–5 millioner

Hverken hun eller Raja vil si noe om hva han tjener på boken, men VG har fått bekreftet at han har en vanlig avtale – en normalkontrakt – som gir ham 15 prosent av salget, etter fratrekk av utgifter.

Det betyr at han får 15 prosent av rundt 340 kroner. I dag har salget passert 80.000. Det gir Raja fire millioner kroner i forfatterinntekter.

Forlaget har så trykket et nytt opplag på 20.000, samlet 100.000 bøker. Dette er rabatterte bøker som ikke vil gi like stor inntekt.

Samlet kan Raja tjene mellom 4,5 og fem millioner kroner på de 100.000 bøkene.

– Det vil jeg ikke mene noe om, sier han, når vi spør om inntektene.

– Hva skal du bruke pengene på?

– På hun her, ler han og klemmer fruen:

– Halvparten på henne, og halvparten til skatteetaten.

Han legger litt mer alvorlig til:

– Ærlig talt, det vet jeg ikke. Foreløpig har ikke noe blitt utbetalt, så det tar vi som det kommer. Når jeg har skrevet en bok om livet mitt, så er ikke pengene motivet. Jeg har et budskap som jeg vil ut med, og jeg setter stor pris på at så mange vil lese.

– Ikke heltinne

Bokinntektene kan bli enda større gjennom lydboken han har lest inn og paperbacksalg til høsten.

– Det var faktisk mer krevende oppgave å lese inn enn jeg trodde på forhånd, så nå har jeg fått ny respekt for dem som gjør dette ofte. For meg ble det lærerikt, sier Raja.

I boken får leserne innblikk i standhaftigheten som Raja og ikke minst kona har vist, for at det skulle bli dem.

– Når folk leser boken, så får mange inntrykk av at jeg er en slags heltinne. Det er jeg jo ikke. Jeg bare visste at vi skulle vinne; at det skulle bli oss. Da må du kjempe, sier hun.

LITT PROPELL: – Abid er Abid og jeg elsker det, sier Ansar om sin tidvis propell av en mann.

Raja sier han håper å kunne bli statsråd igjen.

– Jeg er dypt takknemlig for å ha fått være statsråd i en norsk regjering. Den opplevelsen kan ikke beskrives. Jeg tror jeg aldri har kjent meg så norsk og så akseptert som den dagen jeg ble statsråd.

– Jeg unner Abid å bli statsråd igjen

Hun er klar.

– Jeg unner Abid å bli statsråd igjen, og om så skulle skje så skal jeg brette opp ermene, sier Ansar – selv om det har sin pris.

– Folk forstår nok ikke at når en politiker blir statsråd så er hele familien med på reisen, fra sidelinjen. Vi er med på oppturene, men kjenner også på det når kritikken hagler. Og når politikere er på farten, så er det noen der hjemme som holder fortet.

– Det kan se ut som om han tidvis «er litt mye»?

– Abid er Abid og jeg elsker det. Vi har klart å holde sammen, til tross oppturer og nedturer og motgang. Og når Abid forteller denne historien i boken, så er det for å skape håp om det nytter å kjempe for kjærligheten.

PRESSET: Abid Raja har stått i stormen noen ganger: Her på Gardermoen i 2019, da pressen ventet på ham etter at han hadde beskyldt Frp for «brun propaganda».

Raja har gått en lang og omstridt vei mot toppen i partiet sitt, Venstre, hvor han har blitt nestleder og statsråd, da han fra 24. januar 2020 ble kultur- og likestillingsminister i Erna Solberg-regjeringen:

Det var like før pandemien lammet Norge i mars 2020. Konserter og soling i glansen under åpninger, ble byttet ut med tidvis beinhard kritikk, blant annet fra artister og fra idretten, hvor mange gikk ut mot ham på grunn av nedstengningen og manglende økonomisk støtte.

Kona er psykologspesialist og skal levere sin doktorgrad i psykologi før paret tar sommerferie.

– Rart å følge politikken utenfra

– Det var vondt å se noe av kritikken Abid fikk av deler av kulturlivet under coronatiden. Han fremsto som tykkhudet, men mye av det gikk selvsagt inn på ham.

Hun mener ting ser en del annerledes ut nå i etterkant, når innsatsen har blitt evaluert og dommen er at regjeringen i stor grad besto oppgaven.

SELFIE, SELVFØLGELIG: Vi møtte paret til et glass i baren på ærverdige Le Negresco Hotel ved promenaden i Nice. De tok mange selfies. Her er ett av dem.

– Det er rart å følge politikken utenfra. Norske ordninger var overlegent verdens aller beste; det var likevel ikke godt nok. Mange tenker forhåpentligvis litt tilbake på hva de sa og gjorde, mener hun.

Direktør Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen forteller at det er sjelden at salgstall for en bok passerer 100.000.

– Ja, det er veldig uvanlig. I fjor var det syv titler som solgte mer enn 20.000 eksemplar.