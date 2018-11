SURT: Aylar Lie og Petter Northugs gamle romanse har endt i bokstrid. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix/Robert S. Eik

Aylar Lie: – Petter Northug sier han ikke har lest sin egen bok

Aylar Lie (34) legger frem det hun hevder er SMS-bevis på at Petter Northug (32) ikke snakker sant.

– For min egen integritets skyld føler jeg meg sterkt presset til å stå frem med sannheten, fordi Petter selv har sagt at han står fast på at det han har sagt i boken, er sant, sier Lie til VG.

På onsdagens pressekonferanse fikk Northug spørsmål fra Nettavisen om hvordan han stiller seg til at Lie gikk ut i VG i forrige måned og sa at det som sto i boken om henne, ikke stemmer.

– Det får være hennes ord. Jeg står for det jeg sa der også, svarte Petter.

Omstridt bok

Da Northugs nye biografi «Min historie» ble lansert i oktober, forlangte Aylar Lie , kjent fra TV-serier som «Skal vi danse» og «Farmen kjendis» , at Pilar forlag fjernet avsnittet som omhandlet henne. Hun satte advokat John Christian Elden (51) på saken, og få dager senere valgte forlaget å etterkomme kravet , til tross for at de mente de sto på trygg juridisk grunn ved å ha avsnittet med i utgangspunktet.

I «Min historie» snakker Northug for første gang om forholdet til Lie, som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

SMS-utvekslingen

Lie reagerte sterkt da hun så det ferske oppslaget i Nettavisen og sendte straks en SMS til Northug, der hun konfronterte ham.

I svaret VG har fått se, skriver Northug: (...) fikk et spørsmål fra en journalist om «Aylar sier at du lyver i boken». Svarte vel at jeg står for det jeg har sagt i boken bare for å legge den død. Har ikke lest boken. »

I en annen melding, der Lie konfronterer Northug med at han har innrømmet for henne at han ikke har fortalt bokskribenten hele sannheten, svarer han: « Forlaget har lurt oss også da, de sier at du var kontaktet for faktasjekk. Trodde på de ettersom de sa det ».

«Har du ikke fortalt sannheten?»

Lie viser VG en lang rekke tekstmeldinger mellom henne og Northug fra rundt bokslippet, der det fremgår at han også da hevdet ikke å ha lest sin egen bok.

I en melding til Lie like før boken ble lansert, skriver Northug at han synes det er synd at hun føler som hun gjør. Selv skriver han: « Har ikke lest boka og kommer ikke til å gjøre det ».

Bakgrunnen for at Lie kontaktet Northug, var at hun da var blitt kontaktet av TV 2 og konfrontert med innholdet i boken.

Northugs manager: Suveren bok

Northugs manager, Are Sørum Langås, uttalte til VG torsdag at han ikke kunne kommentere saken, fordi han ikke kjenner til den. Han ønsket heller ikke å formidle VGs henvendelse til Northug, som befinner seg på skirenn på Beitostølen.

Etter at VG gjentatte ganger hadde forsøkt å få kontakt med Northug direkte, meldte Langås i en SMS torsdag kveld:

« Aylar vil legge saken død, det ønsker vi å bidra til. Derfor ble avsnittet om henne fjernet fra kommende opplag av det som er en helt suveren bok. Utover det har jeg ingen kommentar ».

Northug selv har ikke besvart VGs henvendelser på telefon.

Lie: - Unødvendig

Stridens kjerne ligger seks år tilbake i tid.

– Jeg tok opp et tabubelagt tema i et kvinnemagasin i anledning kvinnedagen, men enkelte tabloidmedier vred på vinklingen og fokuserte på spekulasjoner og kjendiseri. Petter har tatt en snarvei og unnlatt å fortelle hele sannheten. Han burde ikke ha tatt med dette helt unødvendige avsnittet om meg i boken, men når han først gjør det, burde han i det minste sørge for å fortelle historien riktig og i sin helhet.

I en av meldingene skriver Lie til Northug: « Har du ikke fortalt sannheten til de rundt deg eller i det minste til han som har skrevet boken (....)? », før hun utdyper det som er stridens kjerne i avsnittet hun fikk fjernet.

« Nei, tipper det var noe han spurte meg om i 1 min av de x antall gangene vi møttes », svarer Northug.

« Ok, så da vet han det ikke da? » spør Lie og får følgende svar fra Northug: « Nei ».

Forlaget: – Ferdig med saken

Forlagssjef Magnus Rønningen (39) vil ikke kommentere SMS-dialogen mellom Northug og Lie.

«Vi har fjernet avsnittet om Aylar fra kommende opplag og ser oss sånn sett ferdige med saken. Så får VG selv vurdere om det å trykke private SMS-er mellom Aylar og Petter er innafor», skriver han i en SMS til VG.

Rønningen svarer ikke på VGs spørsmål om hvordan boken kan hete «Min historie», når det hevdes at hovedpersonen ikke har lest den. Heller ikke på spørsmål om den påståtte «faktasjekken» Northug skriver om i den ene meldingen.

VG har ikke lyktes i komme i kontakt med forfatter Jonas Forsang (37), som har skrevet boken.

Boken ligger for tiden øverst på bestselgerlisten for generell litteratur.

Northug skriver også om forlaget i et av SMS-svarene til Lie: «Ja, er kommersielt. Tar seg sikkert friheten til å skrive det mest dramatiske/spennende for å få PR. Kommer som sagt ikke til å lese boka. Leser ikke media, så får ikke med meg hva som skrives om den» .

Northug uttalte også til TV 2 denne uken at det han sier i boken sin er sant.

– Ingenting å tjene

Lie, som for tiden oppholder seg i Tsjekkia, forsikrer overfor VG at hennes eget utspill ikke er et ledd i en PR-kampanje for Northugs bok.

– Jeg bor i utlandet og har bevisst trukket meg tilbake fra rampelyset for å livnære meg som profesjonell pokerspiller. Jeg har ingenting å tjene på dette sirkuset, tvert imot. Jeg har heller ikke til intensjon å sverte Petter, men jeg føler at noen tjener penger på min ulykke. Da blir det en prinsippsak for meg, sier Lie, som forklarer at hun de siste to og et halvt årene har bodd i en bag og reist verden rundt for å spille turneringer.