«HVORDAN DØDE JEG?»: Det spurte forfatter Ruben Eliassen Digipost om da han fikk beskjed om at han var død. Eliassen er mest kjent for fantasyserien «Phenomena» som han både har vunnet Arks barnebokpris og Kulturdepartementets debutantpris for. Foto: Braastad, Jørgen

Forfatter fikk beskjed om at han var død

Publisert: 21.02.18 10:17 Oppdatert: 21.02.18 12:17

BOK 2018-02-21T09:17:08Z

Det gikk kaldt nedover ryggen på krim- og barnebokforfatter Ruben Eliassen (49) da han i forrige uke fikk en melding fra digipost om at han var død.

- Jeg ble helt kald og tenkte oh, shit, sier Ruben Eliassen til VG om meldingen han fikk i forrige uke - og som 50 andre også fikk på Digipost .

Tittelen på brevet var ganske enkelt: «Stenging av Digipost-konto» - og i meldingen sto det at Digipost hadde mottatt beskjed fra Skatteetaten om at Ruben Eliassen er død og at det derfor ikke lenger vil sendes post til Eliassens Digipost-konto.

Eliassen svarte sporenstreks på meldingen og spurte:

«Hvordan døde jeg?»

– Jeg måtte jo le litt av det hele da det første sjokket hadde lagt seg, sier Eliassen som ikke fikk noe svar på spørsmålet sitt - siden det viste seg å være en såkalt no reply-adresse han sendte til.

Fikk kontrabeskjed

Det tok fire dager før han fikk beskjed om at han var levende.

– Da hadde jeg begynt å leke med tanken på å gjøre det til et prosjekt. For tenk å ikke eksistere, ikke finnes i noen registre. Hvordan ville det gått? Så jeg ble egentlig litt skuffet da jeg fikk beskjed om at jeg ikke var død, sier Eliassen.

Han fikk ingen telefon eller noen skikkelig beklagelse, det kom bare en ny melding der det stod at Digiposts liste over avdøde innbyggere inneholdt feil.

– For å være litt kritisk midt oppe i det komiske her, så burde de kanskje kostet på seg å ringe rundt til folk og beklage skikkelig. Kanskje også høre om noen trenger oppfølging på noe vis. Hadde jeg vært i dårlig psykisk forfatning da den meldingen kom, er det jo ikke sikkert at jeg hadde tatt det like bra, sier Eliassen.

Meldingen ble nemlig ikke sendt ut bare til ham. Posten Norge har tidligere denne uken bekreftet overfor VG at cirka 50 personer fikk den samme meldingen. Digipost har 1,6 millioner brukere. Feilen skjedde da de skulle oppdatere registeret.

Posten tar på seg skylden

– Feilen ligger bare hos oss, og ikke hos Skatteetaten slik det kunne virke som i meldingen som ble sendt ut til folk. Siden i høst har oppdateringen skjedd automatisk når noen dør, men i den siste manuelle oppdateringen skjedde det en feil slik at disse personene ble registrert som døde. Meldingen som ble sendt ut er en standardmelding som går ut når folk faktisk er døde, for at for eksempel pårørende med tilgang skal få beskjed, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til VG.

Posten beklager det som har skjedd, men opplever at folk har tatt dette med godt humør.

– Det er ingen her som føler seg veldig krenket. Jeg tror folk skjønner at dette er en feil som kan gjøres - også i 2018. Folk er flinke til å si fra, og vi fikk rettet opp veldig raskt.

Forfatter Ruben Eliassen er mest kjent for fantasy-serien Phenomena, men har også flere krimromaner for voksne bak seg. Meldingen om hans død var betydelig overdrevet, men Eliassen sier til VG at han fikk en god idé til en ny krimbok.

– Ja, det må jo gå an å bruke dette til noe. Jeg har allerede begynt å sjekke hva som skjer når du virkelig dør. Hvilke instanser som tar kontakt og varsler om ens død. Det er er interessant at jeg kunne slettes uten at de riktige instansene hadde varslet, at jeg bare kunne forsvinne på grunn av en digital feil. Det er jo en spire til et bra krimplot. Jeg tror ikke på tilfeldigheter, så det må jo være en grunn til dette dødsbudskapet, sier Eliassen.

Pressesjef Merete Bergland i Skatteetaten har opplyst til VG at de ikke har funnet noen feil hos dem. Mens pressesjefen i Posten Norge nå venter i spenning på om han vil få lese om dødstabben i Eliassens neste krimroman. -Da burde tittelen bli «Post mortem», sier Eckhoff.