Årets sommerbøker: 12 boktips til sommerferien

Her er VG-anmeldernes beste lesetips til årets sommerferie: Velg og vrak mellom krim, god underholdning og briljante romaner! Vi har heller ikke glemt barna.

Gard Sveen: «Bjørnen»

Krim: Rykende fersk krim fra Rivertonvinneren Sveen. Treholt-saken spøker i bakgrunnen i denne historien der spionasje og dobbeltspill står i sentrum. Intrigen strekker seg fra 1970-tallet og fram til våre dager. Språket er levende og spenstig, spenningsscenene intense og menneskeskildringene har dybde. Perfekt sommerlesning. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Zeshan Shakar: «Tante Ulrikkes vei»

Roman (er kommet i pocket): Historien som Mohammad og Jamal, som vokser opp i Tante Ulrikkes vei i drabantbyen Stovner i Oslo, har fengslet alt fra bokanmeldere, litterære juryer til titusenvis av begeistrede lesere. En sterk og velskrevet roman som nå også blir TV-serie. Anbefalt av: Tom Egeland

Kaspar Colling Nielsen: «Den danske borgerkrig 2018 – 2024»

Roman: En helt usedvanlig mangefasettert, provoserende, tankevekkende og briljant skrevet roman. Forfatteren bruker et stort spekter av litterære virkemidler til å fortelle en rekke delhistorier som både rommer kapitalisme-kritikk, ramsalt harselas over 68-generasjonen, rystende refleksjoner over krigens og voldens fascinasjon og eksistensielle tanker over vårt forhold til dyrene og naturen rundt oss. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Jan Ove Ekeberg: «Djevelens rytter»

Viking-roman: Den andre boken i Ekebergs serie om vikingkongen Harald Hardråde. Her får du alt en god historisk underholdningsroman skal ha. En fengende og lærerik pageturner med fascinerende karakterer. Ikke glem å ta med første bok i serien, «Krigens læregutt», som er ute i pocket. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Chevy Stevens: «Du slipper aldri unna»

Krim: Stevens skrev psykologiske thrillere før Gillian Flynn og Paula Hawkins slo gjennom. Fokuset er på destruktive forhold. Hennes nyeste er blant de beste og handler om Lindy som har skapt et nytt liv for seg og datteren da traumer fra fortiden får ny aktualitet. En intens thriller og sidevender med flere overraskelser og gode karakterportrett. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Kim Leine: «Rød mann/sort mann»

Roman: Dette er romanen som vil gi deg ståpels i sommer, samme hvordan været og temperaturen blir! Terningkast 6 i VG og en hel haug med andre aviser. Romanen er en frittstående oppfølger til «Profetene i Evighetsfjorden» som Leine fikk Nordisk råds litteraturpris for i 2013 og handler om Grønland på 1700-tallet. Anbefalt av: Arne Hugo Stølan

Flere forfattere: «Knakketiknakk: Korte japanske fortellinger 1895–2012»

Antologi: Elsker du Haruki Murakami, men har lest alt som er oversatt og lurer på hva mer du kan lese fra Japan? Svarene finner du i denne sitrongule antologien med 35 av øynasjonens fremste forfattere de siste drøye hundre årene. Japansk litteratur er i vinden som aldri før, denne boken er det beste stedet å starte akkurat nå. Arigato! Anbefalt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Lina Wolff: «De polyglotte elskerne»

Roman: Hvis du vil bli stimulert og oppkvikket på stranden i sommer, ta med deg dette litterære ballesparket av en roman. Forfatteren, som vant Augustprisen for boken i Sverige, har skrevet en intellektuell pageturner du sent vil glemme. Terningkast 6! Anbefalt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Lena Lindahl: «Jenta i veggen. I skjul for nazistene»

Sakprosa for barn/unge (men også voksne): En historie ikke til å tro, om hvordan en ung norsk kvinne, Betzy Rosenberg , ble gjemt fra høsten 1942 og helt fram til frigjøringen i mai 1945. Mens familiemedlemmer ble arrestert og deportert og drept i Auschwitz, overlevde unge Betzy i en hytte med hemmelig rom i Trondheim.

Halvard Foynes: «Ansiktet, håret, lyset i huden»

Dikt: Sommeren blir ikke den samme uten litt poesi i piknikkurven! For eksempel denne nye sterke samlingen fra en poet som farer stille i dørene. Følsomme barndomsbilder, skarpe iakttakelser, tankevekkere med humoristisk snert. Anbefalt av: Arne Hugo Stølan

Jillian Tamaki og Mariko Tamaki: «Den sommeren»

Grafisk ungdomsroman 13–18 år: Tegneserieromaner er perfekt strandlektyre som krever akkurat passe konsentrasjon. Denne er full av menneskeklokskap – ikke bare om å være ungdom, men alle livsfaser. Det er utrolig hvor mye driv forfatterne har klart å stappe inn i en fortelling som egentlig handler om en lat sommer på hytta. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Ingeborg Eliassen og Hilde Hodnefjeld: «Du tror det ikke før du får se det»

Billedbok 3–6 år : Oppdag en trekkspillbok i sommer! Morsomme rim om absurde hendelser på kjøkkenet i en bildebok som fysisk kan leses på flere måter. Barnelattergaranti når en raggete, brun bavian vasker rumpa si i torsketran! Anbefalt av: Kristine Isaksen

Sjekk også ut:

** Den islandske romanen med den utrolig fine tittelen: «Sommerlys. Og så kommer natten» er også et hett tips til årets sommerlesing.

** For ikke å glemme: De to norske gamle traverne Jan Kjærstad og Lars Saabye Christensen som nå har sine store romaner fra fjoråret ute i pocketutgaver:

Kjærstad tok revansj og fikk terningkast 6 for «Berge» - der vi møter journalisten Ine Wang (sjekk beskrivelsene av hennes smørbrød), tingrettsdommeren Petter Malm (forkjærligheten hans for cocktails smitter) og Nicolai Berge (er det morderen?) i dagene etter at Arbeiderpartikjempen Arve Storefjeld og familien blir funnet bestialsk myrdet på hytta i Nordmarka.

Og Lars Saabye Christensens «Byens spor» er første bok i en ny trilogi om Oslo (dette kan han!): Skaff deg den rykende ferske pocketen før andre bok, «Maj», kommer i august.