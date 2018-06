I KRISTIANSAND: Årets litteraturtog startet i Kristiansand, hvor første stopp var Fiskå skole. Foto: Lise Åserud/VG

Kronprinsesse Mette-Marit: – Jeg fikk lyst til å brøle da jeg leste teksten

Publisert: 07.06.18 14:56 Oppdatert: 07.06.18 15:22

BOK 2018-06-07T12:56:08Z

EGERSUND (VG) Kronprinsesse Mette-Marit forteller at hun fikk lyst til å brøle da hun leste Monica Isakstuens skilsmisseroman «Vær snill med dyrene».

Det var spesielt møtet med terapispråket på Familievernkontoret i Isakstuens roman som opprørte kronprinsessen.

– Vi må snakke om terapispråket. Det at man møter et så fremmedgjort språk i slike situasjoner. Når det virkelig brenner, er det dette du skal forholde seg til? Det er jo ... fælt, utbrøt kronprinsessen da hun bokbadet den brageprisvinnende forfatteren Monica Isakstuen på en av programpostene under årets litteraturtog.

De to pratet videre om at alt raseriet man har inne i seg bare blir forsterket av et sånt språk, at det konstruktive familievernkontorspråket står i kontrast til det sinnet hovedpersonen Karen i romanen føler i meglingsprosessen (også et av disse ordene).

– Ja, jeg får lyst til å brøle når jeg leser teksten. Det er veldig provoserende. Dette er jo virkeligheten mange møter akkurat midt i avgrunnen man står i når man skal ta så viktige valg i livet, sier Mette-Marit – og spør hvorfor det må være slik.

– I en sånn prosess er det lett å bruke denne type språk for å distansere seg. Det som er fint er at hvis noen leser romanen og kjenner seg igjen, kan det kanskje være en trøst. Romanspråket er jo nærmere det språket vi snakker og har inni oss enn det familieterapeutiske språket, sier Monica Isakstuen.

Kronprinsesse Mette-Marit sier hun kjente seg igjen på flere måter.

– Jeg kjente meg veldig igjen i dette brennende – det å ikke føle seg god nok som mamma. Det brenner jo de verst tenkelige stedene, sier Mette-Marit.

I innledningen til samtalen fortalte kronprinsessen at hun inviterte med Monica Isakstuen på årets litteraturtog fordi hun ble veldig imponert over boken, som hun mener behandler temaet skilsmisse på en ny måte.

Det handler om det som skjer etter at skilsmissen er et faktum, om barnefordeling, delt omsorg og hvor bra det egentlig er for barna. Noe Isakstuen selv har uttalt at vi snakker for lite om i norsk skilsmissepolitikk. Til Aftenposten sa hun: – Noen må si det høyt: Delt bosted er vanskelig.

Til VG sier kronprinsesse Mette-Marit om boken:

– Det er en lysende god bok. Hun skriver om et viktig tema som engasjerer mange på en god og klok måte. Det er skrevet mye skilsmisselitteratur, men Isakstuen gjør det på en ny måte. Hun bruker spennende virkemidler, som for eksempel å sammenligne det med en meitemark som blir delt i to. Det er et godt bilde på det hun forsøker å si noe viktig om.

De to møttes i samtale på biblioteket i Egersund. Monica Isakstuen forteller at det var en tøff bok å skrive.

– Men jeg fant formen etter hvert. Boken handler kort fortalt om en kvinne som bryter opp fra et ikke så langt ekteskap. Det føles greit – helt til de kommer på at de har et barn. Det skal også deles. Hun tror at det skal gå greit og skriver under på avtalen om 50–50. Men inni kjenner hun at kroppen roper etter å ha barnet hele tiden, sier Isakstuen.

Kronprinsessen trekker frem en passasje fra boken der hovedpersonen Karen sier til seg selv: Jeg vet, jeg vet. Dette er ingen konkurranse, men jeg vil vinne den.

– Det handler om at man lurer på om barnet har det bedre hos den andre enn hos meg. Det er en konkurranse som er umulig. Den skal ikke finnes. Det er skamfullt, det er fælt, man kan ikke tenke sånn. Barn er ikke noe man skal vinne. Men likevel føles det sånn, sier Isakstuen.

Mette-Marit fikk også nye tanker rundt mor-datter-forhold etter å ha lest romanen.

– Dette tenkte jeg mye på etter å ha lest boken. Det ble sittende fast. På de mønstre vi har med oss fra egen mor – og som blir viktig for oss på godt og vondt. Det er nydelig beskrevet. Det er ting som kan være sårt. Når greier vi å leve opp til forventningene og når vi ikke gjør det – både som mor og som datter, sa Mette-Marit.

Temaet for årets litteraturtog er relasjoner – og kronprinsessen sier til VG at det handler om relasjoner til andre mennesker, livet rundt oss, de rollene vi har og til naturen – som også blir et stort tema når hun torsdag kveld skal hoppe av toget og ta med seg alle til sjøs med MS «Sandnes» og besøke Lysefjorden. I år startet hun reisen på sin gamle ungdomsskole, Fiskå, nesten der hun avsluttet fjorårets tog, på videregående.

Det ble en lattermildt start på årets litteraturtog – da kronprinsessen leste fra en av sine stiler fra 9. klasse – en stil hun selv beskrev som litt Jon Fosse-aktig.