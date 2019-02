1000 BØKER PÅ SALG: VG har trålet Mammut-salg-katalogen med over 1000 bøker for å gi deg gode tips.

VGs tips: Her er de beste bøkene på årets Mammut-salg

10 romankupp, 10 krimkupp, 10 sakprosakupp og 10 barnebokkupp! VGs anmeldere og bokjournalist har finlest Mammut-katalogen med over 1000 boktitler på salg - for å gi deg de beste tipsene.

Årets største boksalg starter 5. mars, men allerede nå kan du forhåndsbestille i bokhandel.

De som tipser er: VGs bokanmelderne Kristine Isaksen, Gabriel Moro, Sindre Hovdenakk, Elin Brend Bjørhei, Guri Hjeltnes, Arne Hugo Stølan, Trine Saugestad Hatlen og Tom Egeland, samt bokjournalist Camilla Norli.

10 romankupp

Jan Kjærstad: «Berge»

Et stortslått episk verk i skjæringspunktet mellom krim og allmenn skjønnlitteratur. Forfatteren har funnet det helt riktige grepet når han tar fatt i det kanskje vanskeligste temaet en norsk samtidsforfatter kan skrive om, nemlig 22. juli-tematikken. 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her!

Nina Lykke: «Nei og atter nei»

Ja og atter ja, til Lykkes herlige, morsomme og skarpe roman om en godt voksen kvinnes raseri og ekteskapsproblemer. Underholdende trekantdrama i den middelaldrende middelklassen, fra en av landets morsomste samtidsobservatører. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her!

Carsten Jensen: «Den første sten»

Sjokkerende sterk, en stor litterær opplevelse og nærmest en nødvendighet å lese for den som våger nedstigningen til infernoet Afghanistan. Et lysende eksempel på skjønnlitteraturens virkningsfelt. 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

Helga Flatland «En moderne familie»

En storfamilie på tur til utlandet for å ferie farens 70-årsdag er gjenstand for Flatlands skarpe blikk og penn denne gangen. Absolutt lesverdig om hvordan en skilsmisse påvirker parets voksne barn. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her

Orhan Pamuk: «Uskyldighetens museum»

Romanen som har fått sitt eget museum i Istanbul, er et episk storverk av den tyrkiske nobelprisvinneren. Her skal vi til Istanbul i 1970-årene. 149 kr.

Olaug Nilssen: «Tung tid tale»

Hun skulle egentlig skrive en dokumentar om livet med en autistisk sønn. I stedet ble det en litterært finslipt roman, som også er blitt dramatisert med utmerket resultat. 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her!

Rune Christiansen: «Fanny og mysteriet i den sørgende skogen»

Original og poetisk roman om en ung kvinne som prøver å komme til rette med livet etter en ulykke. Usedvanlig fint om de store livsspørsmålene. 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her!

Maja Lunde: «Blå»

Heng med i Norges nye stjerneforfatters klima-kvartett! Dette er bok to i serien som startet med «Bienes historie» - og nå handler det om vann, eller rettere sagt mangel på vann. Den tredje boken i serien kommer etter planen til høsten. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her

Elena Ferrante: «Svikne dagar»

Gå bakover i Ferrantes forfatterskap før Napoli-kvartetten skapte Ferrante-feber rundt om i verden. Denne korte romanen fra 2002 kan nærmest leses som en opptakt til de fire Napoli-romanene - og den er fylt til randen av emosjoner og eksistensielt drama etter et samlivsbrudd. 149 kr.

Terningkast 6 - Les VGs anmeldelse her

Lotta Elstad: «Jeg nekter å tenke»

Mørk og morsom samtidskomedie om abort, politikk og kjærlighet. Ble plutselig skummelt aktuell i fjor. 149 kr.

10 krimkupp

Aslak Nore: «Ulvefellen»

Den drevne spenningsforfatteren fornyet repertoaret sitt med denne agentromanen fra andre verdenskrig - som også vant Rivertonprisen. Sjangertro, men spennende så det holder om brave nordmenn, kyniske nazister og tapre kvinner. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her: Solid spionthriller

Jonas Bonnier: «Helikopterranet»

Usedvanlig vellykket og engasjerende thriller basert på historien om Sveriges mest spektakulære ran i 2009. Maskerte menn landet med helikopter på taket til tellesentralen G4S og stakk av med nesten 40 millioner svenske kroner. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her!

Ane Riel: «Harpiks»

En uhyggelig vakker og velskrevet dansk thriller som gir leseren gåsehus. Handler om en ung pike i en dysfunksjonell familie. Vinner av Glassnøkkelen 2016 -og Gullkulen under fjorårets krimfestival i Oslo. 99 kr

Les VGs anmeldelse her: Uhyggelig god thriller

Noah Hawley: «De som faller»

Samfunnskritisk og strålende krim om hva og hvem som forårsaket en flystyrt. En bok som fikk VGs anmelder Tom Egeland til å slå fast: Beste kriminalroman jeg har lest på lenge! 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

John le Carré: «Spionenes arv»

Velskrevet, humoristisk og spennende fra spionromanenes mester. Med denne thrilleren satte da 85 år gamle le Carré et punktum for sin storslåtte saga om spionasje. 129 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

Øistein Borge: «Det som aldri dør»

Intens og interessant thriller med handling fra Nord-Irland. Ble nominert til Rivertonprisen og er andre bok i serien om Borart Bull - som VGs anmelder mener er en interessat fyr i utvikling. 99 kr

Les VGs anmeldelse her

Jane Harper: «Tørke»

En av Australias nye, store krimstemmer. En godt plottet, velskrevet, stemningsfull og spennende krim. 129 kr

Les VGs anmeldelse her

Jo Nesbø: «Tørst»

Snart kommer «Kniv», så sikre deg denne på boksalget om du ennå ikke har lest Nesbøs mørke og blodige Harry Hole-nok nummer 11 - som ifølge VGs anmelder «sitter som et bitt». 149 kr.

Les VGs anmeldelse her

John Hart: «Syndenes forlatelse»

«Det er bare å lene seg tilbake, lese – og la seg imponere», skrev VG-anmelder Tom Egeland om denne thrilleren som har det meste. Den er intenst spennende, velskrevet og er fylt med mennesker du bryr deg om. 99 kr.

Les VGs anmeldelse her

Camilla Läckberg: «Heksen»

Frykten for det ukjente brenner sterkt i Läckbergs tiende krimroman som plotmessig overgår mye av det hun har skrevet tidligere. Les den mens du venter på hennes nye bok «Gullburet» som kommer 21. mars. 149 kr.

Les VGs anmeldelse her

10 sakprosakupp

Asbjørn Bakke: «Erik Bye»

Hans personlighet og betydning var så stor og omfattende at det nok har truet med å sprenge rammene for en biografi. Men med denne boken har Erik Bye fått sin høyst fortjente bauta. 199 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

Åsne Seierstad: «To søstre»

Historien om de to norsksomaliske søstrene fra Bærum som sluttet seg til IS i Syria er ikke bare spennende og tragisk i seg selv. Det er også en presis fremstilling om radikaliseringen av store grupper ungdom. 129 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

J.D. Vance: «Hillbillyens klagesang»

Et interessant fortelling fra et miljø man vanligvis ikke hører så mye fra: den fattige, hvite arbeiderklassen i USA, hvor arbeidsledigheten er høy og frustrasjonen stor. Boken settes gjerne satt i sammenheng med Trumps valgseier. 179 kr.

Kaja Nordengen: «Hjernen er stjernen»

Legen og hjerneforskeren Kaja Nordengen har tatt Norge med storm med denne boken som faktisk ble den 7. mest solgte boken i Norge i fjor - helt uavhengig sjanger og utgivelsesår. 149 kr.

VG+: Hjerneforskerens hjerteknuser

Marta Breen og Jenny Jordahl: «60 damer du skulle ha møtt»

Feminismens historie i Norge effektivt, underholdende og lærerikt fortalt i tegneserieform. Boken henter frem både velkjente og mindre kjente kvinnesakspionerer. 149 kr.

Les: Ti grunner til å markere kvinnedagen

Morten A. Strøksnes: «Havboka»

En moderne klassiker, og en heidundrende velskrevet historie. Jakten på håkjerringa blir foranledningen til en fortelling om havets betydning i mytologien, i skjønnlitteraturen, i politikken og i den økologiske helheten. 149 kr.

Terningkast 6 - les VGs anmeldelse her

Yuval Noah Harari: «Homo Deus. En kort historie om i morgen»

Forfatteren bak bestselgeren «Sapiens» med kontroversielle, spennende tanker. Datateknologien er i ferd med å gjøre menneskene overflødige, samtidig som vi streber mot udødelighet. Hvilke valg gir det oss? 169 kr.

Les VGs anmeldelse her

Fumio Sasaki: «Farvel, ting»

Denne boken, om den japanske kunsten å bli lykkelig med færre ting, er en slags Marie Kondo for viderekommende. VGs anmelder Trine Saugestad Hatlen kvittet seg med 75 prosent av tingene sine etter å ha lest den, og henter den stadig frem fra bokylla for litt rydde-inspirasjon. 99 kr.

Monica Kristensen: «Amundsens siste reise»

En nærgående historie som borer, med basis i forskning, inn i hva som skjedde på Roald Amundsens siste reise. Spennende som en krim og Brageprisnominert. 179 kr.

Les VGs anmeldelse her

Erika Fatland: «Grensen»

En medrivende og innholdsrik reiseskildring fra Erika Fatland som har reist langs verdens lengste grense: de mer enn 60.000 kilometerne rundt hele det enorme russiske riket. Det er blitt en reise gjennom 14 land på 259 dager. «En av våre beste sakrposaforfattere», mener VGs anmelder Sindre Hovdenakk. 199 kr.

Les VGs anmeldelse her

10 bokkupp for barn og ungdom

Maria Parr: «Keeperen og havet»

Sjarmbomben Lena Lid og stillferdige Trille er tilbake med nye sprell. Forfatteren sammenliknes ofte med Astrid Lindgren, og det er sant at hjertet slår roligere og lykkeligere når man leser Maria Parr. Fra 9 år. 129 kr.

Les VGs anmeldelse her: Slukelesing!

Ole Lund Kirkegaard: «Gummi-Tarzan»

Ivan Olsen har ikke store muskler og får ofte buksevann på skolen. Leseren kan godte seg når mobbeofferet tar hevn. En nordisk barnebok-klassiker til spottpris. 79 kr.

Lisa Aisato: «Odd er et egg»

Underfundig om et følsomt og bekymret barn. I Lisa Aisatos vakre tegninger følger vi Odd når hodet hans går fra å være bløtkokt til hardkokt. 3–6 år. 129 kr.

Lest? «Snøsøsteren»-feberen: Tjener millioner bare på noen uker

Angie Thomas: «The Hate U Give»

Inspirert av Black Lives Matter, men også rapperen Tupac. En viktig amerikansk ungdomsbok som blir karakterisert som en moderne klassiker, om en tenåring som blir skutt og drept av en hvit politimann. 99 kr

Siri Pettersen: «Odinsbarn»

Kritikerrost norsk fantasysuksess om femten år gamle Hirka som lever i en verden hvor hun ikke hører til. Dette er første boken i trilogien Ravneringene. 99 kr.

Les VGs anmeldelse her: Imponerende!

Kazu Kibuishi: «Amuletten 1: Steinvokteren»

Første bok i en fengende og godt tegnet fantacyserie som er blitt en stor hit. Dette er Norges mest populære tegneserieroman for barn - og hittil er det kommet ut åtte bøker. Fra åtte år. 49 kr

Fått med deg? Tiårets 10 beste barnebøker!

Jon Klassen: «Vi fant en hatt»

Vi elsker hattebøkene til kanadiske Jon Klassen! De to første bøkene «Jeg vil ha tilbake hatten min» og «Dette er ikke min hatt» er både kritikerrost og prisbelønte, men samtidig treffer de leserne med sine suverene illustrasjoner og humor. Fra 4 år og oppover. 99 kr.

Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile: «Skamløs»

I denne boken for ungdom har trioen Herz, Srour og Bile i god feministisk Fittstim-ånd samlet inn historier fra jenter som har opplevd sosial kontroll på kroppen - og de deler sine personlige erfaringer for å ta et oppgjør med en ukultur som gjør at jenter ikke kan leve i frihet.

Bakgrunn (VG+): «De skamløse jentene» ønsker seksuell revolusjon

Hector Malot: «Frendelaus»

La ikke denne gå over glemselen: Tidløs og rørende barnebokklassiker i ny utgave som fortjener å bli lesthøyt også for dagens barn. 99 kr.

Anneli Klepp/Sandra Steffensen (ill): «Kyssekatastrofer»

Bøkene om Lines verden er en fin og varm lese-selv-serie for de yngste leserne. Norske Klepp har jobbet mange år som lærer i barne- og ungdomsskolen og skriver om tema barna kjenner seg igjen i. Dette er den femte boken om kreative og spontane Line, og her er det duket for kyssefest. 79 kr.