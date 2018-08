WELLS-LESER: Benedict Wells (f. 1984) har ligget i en evighet på tyske bestselgerlister - og har solgt over 300.000 eksemplarer av romanen «Ut av ensomheten». I Tyskland snakker de om en ny type lesere, Wells-leserne, og han han sammenlignes med John Irving som også selv har skrytt av Wells. Foto: ROGER EBERHARD/FORLAGET PRESS

En ny John Irving! Bokanmeldelse: Benedict Wells: «Ut av ensomheten»

6

BOK 2018-08-31T09:22:03Z

Liker du John Irving? Da kommer du antagelig til å elske Benedict Wells, den unge tyske stjerneforfatteren som nå tar verden med storm.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 31.08.18 11:22 Oppdatert: 31.08.18 11:42

Den tysk-sveitsiske forfatteren Benedict Wells har med sin fjerde roman ligget på toppen av tyske bestselgerlister i en evighet. Spesielt yngre lesere i 20- og 30-årene, en gruppe det blir stadig vanskeligere å nå fordi de leser stadig mindre, har trykket romanen «Ut av ensomheten» til sitt bryst.

Roman Forfatter: Benedict Wells Tittel: «Ut av ensomheten» Oversetter: Ute Neumann Sjanger: Roman Forlag: Press Sider: 325 Pris: 349 kroner

I tysk bokbransje snakkes det sågar om en ny type lesere, de såkalte Wells-leserne. Det skal bli spennende å se om boken også slår an i Norge når den i disse dager foreligger på norsk i Ute Neumanns stilsikre oversettelse.

Hva er det som er årsaken til at Wells har blitt så populær? Først og fremst er han en fabelaktig forteller, som til fingerspissene mestrer kunsten å holde tilbake informasjon, trigge leserens nysgjerrighet og skrive frem helstøpte, interessante karakterer.

Om forfatteren Benedict Wells (f. 1984 i München) er en tysk-sveitsisk romanforfatter bosatt i Berlin. Han debuterte bare 23 år gammel med romanen «Becks letzter Sommer» (Becks siste sommer), som også har blitt filmatisert. Wells store gjennombrudd, også internasjonalt, kom med romanen «Ut av ensomheten» fra 2016, som han mottok EUs litteraturpris for samme år. Wells spiller på det tyske forfatterlandslaget i fotball og utgir sine bøker på det kjente sveitsiske forlaget Diogenes.

Wells er for øvrig ikke forfatterens fødselsnavn, men navnet han tok da han ble forfatter og ønsket å stå på egne ben ved å oppkalle seg etter karakteren Homer Wells fra nettopp John Irvings «Siderhusreglene». Årsak: Wells kommer fra en svært prominent tysk akademiker- og forfatterfamilie med en mørk fortid knyttet til Nazi-Tyskland.

I likhet med Jules, hovedpersonen i «Ut av ensomheten», tilbrakte Wells barndommen på en internatskole. Men der slutter også den biografiske likheten mellom forfatter og romankarakter. Tidlig i boken mister Jules og hans to eldre søsken, Liz og Marty, foreldrene i en bilulykke. Dette er opptakten til et liv preget av ensomhet og lengsel, der sorgen over foreldrenes død, på ulike måter skal komme til å prege søsknenes adferd og livsvalg senere i livet.

På skolen treffer Jules en rødhåret, mystisk jente ved navn Alva. Hun liker å lese, han å skrive, og i likhet med ham, bærer hun på en stor sorg, selv om mye lenge blir fortiet. Etter artium mister de kontakten, men Jules glemmer aldri Alva, som han ser på som sin store kjærlighet.

Dette er nemlig først og fremst en kjærlighetsroman som spiller på flere av de mest velprøvde strengene fra litteraturhistoriens store romanser.

Og Wells lykkes svært godt. Han beveger seg riktig nok helt på kanten til det sentimentale flere steder, men unngår i all hovedsak de mest forslitte klisjeene, selv om han ublygt byr både døden, ensomheten og meningen med livet opp til dans. Fabelaktig er dessuten skildringene hans av dynamikken mellom søsknene, som alle er svært forskjellige og samtidig utfyller hverandre.

Det er umulig ikke å sammenlikne Benedict Wells med læremesteren John Irving. Amerikaneren har da også lovprist sin kollega og kalt «Ut av ensomheten» for «forbløffende fortellerkunst». Som anmelder skal man ta slike utsagn med en klype salt, men denne gangen må jeg faktisk si meg hjertens enig.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro