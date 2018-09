NY SESONG: Anniken Jørgensen (22) er med i den nye sesongen av realityserien «Bloggerne» på TV 2. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Reagerer på negativ omtale i Anniken Jørgensens nye bok: – Jeg hadde ingen anelse

BOK 2018-09-27T09:03:33Z

Bloggeren Anniken Jørgensen (22) utleverer ekskjæreste og en rekke bekjentskaper i «Bare en natt til». Ikke alle setter pris på det de oppfatter som negativ omtale.

Publisert: 27.09.18 11:03 Oppdatert: 27.09.18 12:06

Toppbloggeren åpner opp om den ekstreme kjærlighetssorgen og angsten i sin nye bok, som kom ut i slutten av denne måneden. I boken omtaler hun flere private detaljer om familie, venner og tidligere omgangskrets.

Les VGs anmeldelse av boken: - En skandale!

En av dem er Simen Auke (27), som er kameraten til Mikkel Christiansen – ekskjæresten til Anniken Jørgensen. Til VG forteller Auke at han ikke har lest boken selv – og at han heller ikke visste at han var omtalt.

– Nei, jeg har ikke fått noe beskjed om dette. Ante ikke at jeg ble nevnt i boken i det hele tatt, skriver Auke i en SMS til VG.

VG sender ham et lite utdrag av boken der han er omtalt med fullt navn – og hvor flere detaljer fra privatlivet hans beskrives i boken.

– Jeg hadde ingen anelse om at jeg ble utlevert i boken før dere tok kontakt med meg. Det at hun skriver mitt fulle navn med negativ omtale syns jeg ikke noe om, forteller han, og legger til:

– Ellers er boken av ingen interesse for meg.

Saken fortsetter under bildet.

Kommunisert gjennom forfatteren

På spørsmål fra VG om hvorfor ikke 27-åringen er informert om omtalen i boken, svarer forlegger Alexander Elgurén i Panta Forlag følgende:

– Simen Auke er den ene halvdelen av musikkgruppen Broiler. Den andre halvdelen av gruppen, Mikkel, har lest og godkjent fullstendig manus. Begge to er offentlige personer som har søkt oppmerksomhet. Vi har jobbet tett med den ene av dem, svarer han.

Isabel Raad etter bloggkrangelen: – Jeg er et skrekkeksempel

– Hvorfor valgte dere å innhente tillatelse fra Mikkel og ikke Simen?

– Denne boken handler om mange spennende ting, hvor kjærlighetshistorien mellom Anniken og Mikkel er sentral. Men boken handler ikke om Simen.

– Når han nå reagerer på ikke å ha fått lese boken, tenker dere da at dette er noe dere burde gjort?

– Det står ikke et vondt eller usant ord om Simen i boken. Dessuten fikk den ene halvparten av duoen Broiler gå gjennom boken på Broilers vegne.

Han hevder videre at forlaget har tatt grundig hensyn til alle involverte i boken, anonymisert og endret navn der det er riktig. Videre forteller forleggeren at kommunikasjonen i hovedsak har gått gjennom Jørgensen etter hennes ønske.

Blogging er blitt «big business»: – Mange synes det er ufortjent

– Mikkel mottok fullstendig manus og ga skriftlig svar om at det var ok og at det var en bra bok. Han fikk tid til å lese og forlaget tok hensyn til hans små endringsforslag, sier Elgurén.

Saken fortsetter under videoen.

VG har vært i kontakt med Mikkel Christiansen som ikke ønsker å kommentere saken. Simen Auke forteller i en SMS til VG at han ikke ville gitt tillatelse til Jørgensen dersom dette hadde vært klarert på forhånd. Han ønsker heller ikke kommentere om han skal gå videre med saken.

Jørgensen henviser til forlaget og ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Men i et tidligere intervju har bloggeren fortalt at hun har gitt beskjed om utleveringen av ekskjæresten i forkant av publiseringen.

– I boken har jeg brettet ut om kjærlighetslivet mitt og forholdet til ekskjæresten. Han mener dette er en historie som må fortelles, men syns nok det er ubehagelig. Men ubehagelig er det for meg også, så det gir jeg blaffen i, sa Jørgensen til VG.

Kan bli holdt erstatningsansvarlig

Advokat Jon Wessel-Aas forteller til VG at personomtale i bøker er underlagt akkurat de samme rettslige begrensningene som for eksempel en avis.

– Typisk vil reglene i straffeloven om privatlivets fred og i skadeerstatningsloven om ærekrenkelser, gjelde. Om man uten vedkommendes samtykke utleverer personlige opplysninger om identifiserbare tredjepersoner i en slik bok, uten at disse opplysningene har offentlig interesse i konteksten, vil man fort komme på kant med privatlivets fred, forteller Wessel-Aas.

Videre forteller han at dersom boken inneholder beskyldninger mot identifiserbare tredjepersoner, vil det kunne aktualisere reglene om ærekrenkelser.

– Da må man som klar hovedregel kunne sannsynliggjøre innholdet i beskyldningene. Hvis ikke, kan man bli holdt erstatningsansvarlig.

Ifølge forlaget har boken til Jørgensen blitt trykket i to opplag til sammen med 12 000 eksemplarer. Det første opplaget skal ha blitt revet bort før boken kom i bokhandel.

Fikk du med deg?: Blogger tiltalt for kroppsskade

Alexander Elgurén opplyser til VG at forlaget har tatt grundig hensyn til alle involverte i boken, anonymisert og endret navn der det er riktig.

– Alle hovedpersonene i historien har lest og godkjent, inkludert eks-kjæresten Mikkel. Andre av vennene som omtales har også godkjent dette. Det har blitt gjort ved at de har fått lese boken og gitt oss tilbakemelding. Alle kommentarer som har kommet på denne måten, har blir tatt til følge, sier Elgurén

– Har dere fått noen reaksjoner i etterkant av personer som har blitt omtalt?

– Vi har fått høre at dette er en spennende og spesiell bok med stor nytte for unge som har opplevd å ha det vanskelig og eldre som trenger å vite hvordan det er å være ung i dag.