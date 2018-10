BLOGG: Anniken Jørgensen er med i årets sesong av «Bloggerne» på TV 2. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Løsning i bok-bråket mellom Anniken Jørgensen og Simen Auke

BOK 2018-10-08T06:43:54Z

Partene har blitt enige om en konfidensiell avtale.

Publisert: 08.10.18 08:43 Oppdatert: 08.10.18 10:15

Bloggeren Anniken Jørgensen (22) utleverte ekskjæreste og en rekke bekjentskaper i «Bare en natt til».

Forlaget bekreftet i en pressemelding på tirsdag at boken forsøkes stoppet i norsk rett.

– Vi vil fortsette å kjempe for Annikens rett til å fortelle sin unike personlige historie, som er nyttig for alle unge og foreldre som trenger å vite hvordan det er å være ung i dag, sa forelegger Alexander Elguren.

Simen Auke var den som tok til motmæle mot bloggeren bok. Til VG fortalte Auke at han ikke hadde lest boken – og at han heller ikke visste at han var blitt omtalt.

Etter planen skulle partene møtes i Oslo byfogden mandag morgen, men partene har nå blitt enige om en løsning seg imellom.

Det opplyser advokat Lene Homstvedt i en pressemelding. Det er blant annet enighet om enkelte redigeringer av boken i andre opplag, og ytterligere endringer i tredje opplag.

« Partene er enige om at avtalen dem imellom er strengt konfidensiell, og innholdet i denne vil derfor ikke bli ytterligere kommentert », skrev advokatfirmaet Olafsen i en felles pressemelding.

– Snipp snapp snute, så var den saken ute. Tusen takk til media som hauset dette ut av proporsjoner, skriver Anniken Jørgensen på Instagram-story.

Bloggeren har den siste tiden møtt krass kritikk for måten hun har utlevert dem rundt seg på. Boken fikk terningkast to av VGs anmelder - blant annet på grunn av måten hun utleverte og omtalte mennesker i boken på.

Toppbloggeren, som blogger under navnet «Annijor», åpnet opp om den ekstreme kjærlighetssorgen og angsten i sin nye bok, som kom ut i slutten av september. I boken omtalte hun flere private detaljer om familie, venner og tidligere omgangskrets.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra noen av partene.