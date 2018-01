HAR SOLGT: Ifølge megler er Åsne Seierstad fornøyd med salget. Her er hun avbildet i forbindelse med boklansering i 2016. Foto: Mattis Sandblad, VG

Åsne Seierstad solgte hus for over 40 millioner

Publisert: 27.01.18 03:00

BOK 2018-01-27T02:00:44Z

Forfatteren har solgt sin sveitservilla på Frogner med prisantydning 46 millioner.

Åsne Seierstad la boligen i Tidemandsgate på Frogner ut for salg i september. Da var prisantydningen på 46 millioner kroner for de nær 600 kvadratmetrene med villa og 842 kvadratmeter stor tomt.

Ifølge Dagens Næringsliv kjøpte forfatteren seg først inn i andre etasje for 4,2 millioner i 2003, da hun kom hjem fra Irak-krigen og var ute etter et stille sted. Deretter kjøpte hun første etasje for 5,6 millioner i 2004 og en loftsleilighet i tredje etasje for 4,35 millioner i 2006.

Det var Nettavisen som først omtalte salget. De hevder salgssummen var 42 millioner kroner.

Ifølge DN har hun gjort store endringer i boligen siden hun kjøpte den. Eiendomsmegler Vemund V. Thorkildsen i Nordvik & Partners vil ikke røpe nøyaktig salgssum, men bekrefter salget:

– Prisen er konfidensiell, men jeg kan si at eiendommen ble solgt tett på prisantydningen. Den gikk for over 40 millioner kroner, og Åsne Seierstad er kjempefornøyd både med prisen, prosessen og kjøperen, sier han til DN.

Ifølge megleren er kjøper en større familie som var ute etter mer plass. Huset ble oppført i 1891 og var opprinnelig eid av Roald Amundsens bror.

– Amundsen selv bodde der i perioder, og planla ekspedisjoner. Jeg synes huset har litt «explorer spirit», det er et fint sted å planlegge reiser, sa Seierstad til avisen i høst.

Hun har skrevet flere av bøkene sine i boligen.