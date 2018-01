Disse 7 oversetter bokbomben «Fire and Fury» til norsk

Publisert: 20.01.18 08:50

Kagge forlag slår til med rekord i antall oversettere for å få ut den kontroversielle Trump-boken «Fire and Fury» på norsk så fort som mulig. Hele syv anmeldere er i sving – og her er deres «favoritt»-sitat fra deres syvendedel av boken.

I morgen kan Donald Trump feire at det er gått et år siden han ble innsatt som president, og imens sitter syv nordmenn og jobber på spreng for å oversette boken som blant annet fremstiller ham som mentalt tilbakestående.

Førsteopplaget på 250.000 eksemplarer av Michael Wolffs bokbombe ble revet bort med en gang da den kom 5. januar – og det ble raskt trykket opp et andreopplag på over én million eksemplarer. Boken gikk rett inn på førsteplass på Amazons bestselgerliste – og bare i England har forfatteren på syv dager solgt bøker for 11,2 millioner kroner, ifølge bransjemagasinet The Bookseller . Forlaget Henry Holt har i tillegg opplyst at utsolgte bokhandlere førte til et eksepsjonelt salg av e-bøker («hundretusenvis», ifølge forlaget) og lydbøker («titusenvis», ifølge forlaget).

7 oversettere – én bok

Kagge forlag har lagt et løp som ingen av de VG har snakket med i norsk forlagsbransje, har sett maken til: Syv oversettere har fått tre uker på seg til å oversette en bolk på 45–50 sider hver for å få Michael Wolffs bok ut på norsk på rekordtid.

Deadline er om én uke – og boken skal ut på norsk 23. februar. Samtlige bokhandlere satser på boken, og det er klart at den blir hovedbok i Bokklubben Nye Bøker.

– Jeg har ikke opplevd at syv oversettere jobber med én og samme bok, nei. Men jeg har heller ikke opplevd at det haster så mye med å få ut en bok før. Da vi fikk rettighetene, skulle vi jo helst fått den ut dagen etter. Derfor valgte vi å dele den opp i syv for å bli ferdige så fort som mulig, sier Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge. Hun er redaktør for boken som får tittelen «Ild og Vrede: På innsiden av Trumps hvite hus» på norsk.

– Er det ikke en viss fare for at boken blir litt ulik i stil og tone eller i kvalitet med syv oversettere?

– Jo, det er det, men derfor skal en av oversetterne sy det hele sammen til slutt. Etterpå skal den gjennom flere språkvasker, samt korrektur. Det har også vist seg at dette har noen fordeler, oversetterne har en egen mailgruppe der de diskuterer ord og setninger – og på denne boken – tror jeg det har vært viktig.

La inn forhåndsbud

Kagge-redaktøren vil ikke ut med hvor mye forlaget måtte ut med for de norske rettighetene. De kuppet en potensiell budrunde med et tidlig bud.

– Vi var tidlig ute og fikk vite at dersom vi la inn et godt bud, ville vi få den. Vi er godt fornøyd, og vi føler oss sikre på at vi vil tjene penger på boken, sier Ørbeck Sørheim som mener det er en viktig bok for forlaget.

– Vi ønsker å gi ut bøker som speiler vår samtid, og er det noen som preger vår tid, så er det presidenten i USA. Det er ingen tvil her om at Wolff har fått en unik tilgang og har gode kilder, så må man jo ta høyde for at kildene har ulik agenda.

Presidenten selv truet med rettslige skritt for å få stanset Wolffs bok , men det amerikanske forlaget svarte med å gi den ut én uke før planlagt slippdato. Visstnok før den var ferdig korrekturlest (noe de fikk rettet opp i før andreopplaget ble trykket).

Merkelig språk

De norske oversetterne av boken er likevel noe overrasket over språket i boken.

– Jeg er i alle fall overrasket over at ingen har påpekt dette i anmeldelsene av boken. Her er det lange setninger med masse bisetninger, innskutte setninger og parenteser. Det er veldig spesielt og litt merkelig, sier forfatter og fluefisker Lars Lenth – som oversetter boken sammen med Aftenposten-journalist og forfatter Gunnar Kagge, forfatter og oversetter Jan Chr. Næss, oversetter Lene Stokseth, forfatter og filmkritiker Øyvor Dalan Vik, den Los Angeles-baserte skribenten Sindre Kartvedt og oversetter Kaja Rindal Bakkejord. Sistnevnte er den som skal sy det hele sammen til slutt.

– Det er jo også et spørsmål om hvor tro vi skal være til forfatterens stil. Vi har kommet frem til at vi må være tro mot hans muntlige og drivende stil, men at vi likevel må gjøre språket levelig for norske lesere, sier Gunnar Kagge – som selv var tett på den amerikanske valgkampen da han syklet USA på tvers for å møte velgerne. Selv om han endte opp med å satse penger på at Trump ble president, kom det likevel som et sjokk.

Kaoset i Det hvite hus

– Det var uvirkelig. Samtidig er det jo helt irrasjonelt av et regjeringsapparat å gi Wolff den flue på veggen-posisjonen i Det hvite hus som han har fått. Det gir et bilde på hvor mangel på kontroll det har vært, og dette skriver han jo også om i boken, sier Kagge.

Oversetterne fremhever kaoset i Det hvite hus som et hovedtema i boken, samt alle maktkampene om stillingene – og ikke minst: rollen til Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon .

– Det er tydelig at Bannon har lagt premissene her. Og i og med alt som skjer rundt Bannon nå, så er dette kjempeaktuelt materiale for å forstå hva som rører seg, sier Kagge som understreker at selv om det er kommet noe kritikk mot detaljer og enkeltsitater i boken, så er det ingen som bestrider helheten.

– Og det er jo skremmende, sier Kagge.

– Ja, bortsett fra Trump selv, da, som sier at han er «very, very smart» – i motsetning til boken som er tydelig på at alle i Det hvite hus med 100 prosent sikkerhet mener at fyren er uskikket i jobben, sier Lars Lenth.

Pssst! Hørt at salget av boken har gått så over alle støvleskaft at en gammel bok med tittelen «Fire and Fury – The Allied Bombing of Germany 1942-45» også nådde bestselgerlistene? På grunn av feilbestillinger.