DANSK SUKSESS: Er Thomas Korsgaard danskenes svar på Édouard Louis?

Et fenomen! Bokanmeldelse: Thomas Korsgaard: «Hvis det skulle komme et menneske»

Thomas Korsgaard (28) er blitt et fenomen i Danmark – og hans trilogi om gutten Tue har tatt leserne med storm.

Thomas Korsgaards var bare 21 år da han i 2017 brakdebuterte med «Hvis det skulle komme et menneske», første bind i en trilogi med et samlet opplag på over 320.000.

I 2021, som den yngste forfatteren i prisens historie, mottok han De Gyldne Laurbær – danskenes svar på Bokhandlerprisen. Det norske forlaget hevder at han også har vunnet EUs litteraturpris for en novellesamling, men det er feil. Denne prisen var han «bare» nominert til.

Vi snakker uansett om en forfatter som i sjelden ung alder har vekket betydelig oppsikt.

Basert på egne erfaringer skildrer han hvordan det er å vokse opp i fattigdom, bryte løs og bli noe annet.

Det er ikke helt feil å si at han er danskenes svar på Éduoard Louis, selv om Korsgaard fremstår mer nyansert og mindre dømmende.

Jeg-fortelleren i romanen heter Tue.

Han er et barn helt i begynnelsen av tenårene og bor med far, mor og to yngre søsken på en sliten melkegård utenfor Skive på Jylland:

«Nørre Ørum het flekken vi bodde på. En forstad til mørket, inneklemt mellom utallige andre likegyldige småbyer. Jeg tror ikke det er bra for noen å være der over lengre tid.»

UNDERKLASSEN: Thomas Korsgaard vokste i likhet med sin karakter Tue opp i den danske underklassen.

Huset på gården er falleferdig, det dukker opp rotter i veggene, det er rot og skitt både inne og ute. Faren har råtne tenner, strever med gårdsdriften og er ofte humørsyk. Moren er dypt deprimert, sitter nesten hele dagen foran datamaskinen mens hun røyker og spiller nettpoker for lånte penger.

Tue synes han lukter vondt, klærne passer sjelden. På skolen blir han til stadighet sendt til skoleinspektøren etter å ha gjort noe galt. Hans eneste venn har hundeånde, men er likevel mer populær.

Hvis dette høres ut som traurig lesning, slapp helt av, det er det ikke.

Korsgaard evner nemlig å skildre denne familien – fanget som den er i en økonomisk hengemyr – med så mye medfølelse og kløkt, at det nærmest spruter latter, blod og tårer opp av sidene.

Språket er følsomt for nyanser i alt fra dialog til naturskildringer:

«Månen forlot langsomt himmelen for å gi plass til et bedre lys.»

Det hjelper at Korsgaard har funnet den perfekte oversetter i Hilde Rød-Larsen, som har gitt den norske utgaven et kledelig radikalt bokmål.

Korsgaard skriver om en type omsorgssvikt som burde ha fått barnevernet til å reagere, samtidig får han frem nyansene sett fra Tues perspektiv.

Faren både slår og elsker sin sønn. Den syke moren vil godt, men evner ikke å være til stede for barna sine. Også i den øvrige familien finnes det karakterer verdt å nevne: Morens venninne som svindler på trygden og den kjederøykende mormoren som gir favorittbarnebarnet en pengeseddel i ny og ne.

I rekken av forfattere fra middelklassen som skriver om samlivsintriger og familiefeider, er det forfriskende å lese en dønn ærlig roman om å vokse opp i fattigdom i dagens Danmark.

Det kunne like gjerne ha vært i Norge.

Ikke alle tråder samles i «Hvis det skulle komme et menneske», men allerede senere i år kommer bind to ut på norsk.

Det skal bli en fryd å følge Tues vei videre i livet, på vei mot frihet, løsrivelse og et bedre liv.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro