MÅ RETTE: Forlaget Cappelen Damm sier de vil rette opp faktafeil i neste opplag av Christian Borchs bok «Bak kulissene».

Skal rette flere feil i Borch-bok: − Dere fremstiller meg som en juksemaker

Christian Borch (79) synes ikke det var så viktig å sjekke alle historiene han forteller om i boken «Bak kulissene». Selv er han kritisk til VGs omtale av feilene.

Kortversjonen Tidligere NRK-journalist Christian Borchs bok «Bak kulissene» inneholder flere faktafeil.

Faktafeilene inkluderer påstander om at Mick Jagger gikk hakket over Borch på London School of Economics, og at kalkunen president George W. Bush serverte soldater i Irak i 2003 var av plast.

Borch skriver også i boken at han i første sendingen om 9/11-angrepene på NRK sier at ubekreftede meldinger antydet at det var terror, mens hvis Borch hadde sagt dette – ville det vært 25 minutter før terror ble nevnt på CNN.

Borch har innrømmet at han kan ha vært sleivete ved noen punkter, men mener feilene ikke er alvorlige.

Forlaget Cappelen Damm mener dette er en «tøysesak», men beklager feilene og vil rette dem i neste opplag. Vis mer

– Dere fremstiller meg som en juksemaker, og det er jeg definitivt ikke, sier tidligere NRK-journalist Christian Borch om faktafeilene i boken.

Boken «Bak kulissene – minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende» kom ut i april og er allerede heftig debattert, slaktet i Morgenbladet og kalt «arrogant og selvforelsket» av Dagbladets anmelder.

Nå viser det seg at boken også inneholder en rekke faktafeil:

Han skriver at Mick Jagger gikk hakket over ham på London School of Economics, men Jagger gikk ut fem år før Borch begynte.

Han skriver om da president Bush overrasket amerikanske soldater i Irak på Thanksgiving i 2003 med en kalkun av plast, men historien er for lengst tilbakevist som en vandrehistorie: Kalkunen var ekte.

Han skriver at han fikk ordet og slengbemerkningen «Oh it’s you again» av Margaret Thatcher på hennes siste NATO-toppmøte, men dette skjedde ikke på dette toppmøtet.

Han skriver at han i første sendingen om 9/11-angrepene på NRK sier at ubekreftede meldinger antydet at det var terror, men sendingen viser at han ikke sa dette. Hvis Borch hadde sagt dette – ville det vært 25 minutter før terror ble nevnt på CNN.

Han skriver at han var «avisenes favoritt» til stillingen som sjef for Utenriksavdelingen i NRK, men ingen aviser skrev om dette.

Forlaget retter: – En tøysesak

REDAKTØR FOR BOKEN: Forlegger Anders Heger i Cappelen Damm har vært redaktør for boken.

– Dette er en tøysesak, men forlaget beklager at det har skjedd. Vi skal rette opp feil i neste opplag, sier Cappelen Damm-forlegger og redaktør for boken, Anders Heger, til VG.

Forfatteren selv vedgår at han kan ha vært sleivete på disse punktene, men mener det ikke er alvorlige feil.

– Måten VG fremstiller det på får det til å virke som jeg har drevet historieforfalskning, mens det bare dreier seg om små uvesentlige illustrasjoner i teksten. Det var ikke viktig nok til å drive egen research på akkurat disse små detaljene, sier Christian Borch.

– Men vil ikke faktafeil også i det du mener er uviktige ting, rokke ved din og resten av bokens troverdighet?

– Det ser jeg som helt utelukket. Men du har et poeng der. Jeg har kanskje vært litt for slapp på akkurat disse punktene, sier Borch.

LIKE GAMLE, MEN: De er begge 79 år, men gikk aldri samtidig på London School of Economics.

Mick Jagger og Borch

I kapittelet «Historiens U-sving» skriver Borch at Mick Jagger gikk hakket over ham på London School of Economics (LSE), og sier i et intervju med NRKs Drivkraft om boken at Jagger gikk året over ham.

«Et hakk over meg på LSE studerte en kar ved navn Mick Jagger. Han fant snart på noe annet», skriver han i boken.

Men: De to gikk aldri på LSE samtidig. Presseansvarlig ved LSE bekrefter til VG at Mick Jagger var student der i 1961 til 1963. Christian Borch begynte først i 1968.

– Det har vært inntrykket mitt frem til nå, jeg trodde han var der samtidig. LSE-studentene lå i forkant med å videreføre studentrevolten fra kontinentet, og Jagger var fremme i forbindelse med det, både som peptalker på møter på campus, og med tekster i forskjellige sammenhenger. Hans tilhørighet til universitet ble stadig poengtert.

– Jeg visste at han hadde begynt før meg og var på vei ut, men ikke at det allerede hadde skjedd. Men er dette viktig?

– Kanskje ikke viktig, men det medfører ikke riktighet?

– Det er mulig jeg har vært litt lemfeldig med formuleringen her, men det spilte ingen rolle fra eller til, så jeg så ikke noen grunn til å gå tilbake og sjekke detaljene.

11. september-ekstrasendinger: NRK først i verden?

9/11: Christian Borch sjekket ikke hva han egentlig sa i NRKs første sending klokken 15.00 om 11. september-angrepene.

11. september 2001 klokken 15.00 sitter Christian Borch i programlederstolen i nyhetssendingen «Siste nytt» og melder at et passasjerfly «har krasjet inn i Verdens Handelssenter i New York».

Det er bare gått 14 minutter siden det første flyet traff World Trade Center. Det andre flyet er tre minutter unna – og det er full forvirring rundt hva som har skjedd på dette tidspunktet.

Men i boken skriver Borch at han allerede i denne første sendingen like over 15.00 sier at «ubekreftede meldinger antydet at det kan være en terroraksjon».

Dette er altså 25 minutter før CNN melder at det ser ut til å være en «act of terror» og 30 minutter før president Bush bekrefter dette.

Borch skriver i boken:

«Jeg måtte improvisere åpningen. Slikt krever en viss edruelighet. Nyhetsankeret bør ikke være for oppskjørtet, for å si det sånn, men holde en tone tilpasset alvoret. Så jeg sa med min sobreste, mest tilstedeværende røst noe om at et passasjerfly nettopp hadde krasjet med tvillingtårnene på World Trade Center, og ubekreftede meldinger antydet at det kan være en terroraksjon.»

Ifølge opptaket fra sendingen, som ligger ute på NRK, nevner ikke Borch noe om et mulig terrorangrep.

I stedet sier han helt kort at bildene fra CNN viser «helt åpenbart at dette antagelig er en av de større flykatastrofene i historien».

Borch mener at dette er uviktig – og at han ikke har funnet noen grunn til å sjekke opptaket fra sendingen.

– Dette blir vel flisespikkeri? Vi var forsiktige med å slå fast at det dreide seg om terrorisme sånn med en gang, selv om flere nyhetsbyråer mente det var det. Jeg vet at vaktsjef sa det til meg i det jeg gikk på lufta, og har vært sikker på at jeg også sa det i sending. Men vi har vel ventet med å slå det fast til det ble bekreftet fra USA 10–15 minutter senere.

Først i NRKs neste ekstrasending kl. 15.39 blir det sagt at dette høyst sannsynlig er et terroranslag.

– Rent historisk er kanskje ikke 9/11-tidslinjen flisespikkeri?

– I denne sammenhengen tror jeg ikke det har noen betydning, sier Borch.

NEVER A DULL SENTENCE: Det står det på Christian Borchs huskelapp på PC-skjermen. Her fra intervju om boken med VG.

Margaret Thatcher -kommentar

I boken skriver Borch om en pressekonferanse etter Margaret Thatchers siste toppmøte i NATO der Borch ifølge ham selv fikk ordet:

«På pressekonferansen etter det siste toppmøtet hennes i NATO, like før det var slutt, brifet hun som vanlig om sitt syn på sluttkommunikeet, før hun sa: «Iʼll take questions.» Tilfeldighetene ville at pressetalsmann Bernard Ingham så min oppstrakte pekefinger først. Jeg fikk ordet. Thatcher så taust på meg en liten stund. Så sa hun med trett stemme: «Oh. Itʼs you – again.»

Thatchers siste Nato-toppmøte fant sted i London 5.–6. juli 1990, og opptaket og transkripsjonen av pressekonferansen til Thatcher viser ikke at Borch fikk ordet. Og heller ikke at Thatcher sier: «Oh. It’s you again».

Borch sier til VG at han må ha blandet sammen toppmøter.

– Vel, her har jeg kanskje bommet på dagen? Jeg husket ikke nøyaktig når hun kom med bemerkningen, men det var i hvert fall etter det offisielle besøket i Oslo som jeg hadde dekket for NRK og Eurovisjonen. Jeg bladde litt hist og her og bare gjettet meg til at det måtte være på hennes siste toppmøte.

– Tidspunktet var ikke avgjørende. Det var replikken som var poenget, så jeg fant det ikke så veldig viktig å sjekke datoen, sier Borch.

Han vet ikke når dette kan ha vært, men viser til at han har skrevet om det i sin egen dagbok.

20 år gammel vandrehistorie

Christian Borch forteller også i boken at han har sett «strengt hemmelige» bilder som viser at kalkunen president George W. Bush serverte soldater på et overraskelsesbesøk i Bagdad under Thanksgiving i 2003, var av plast.

Det er bare ett problem: Historien om at denne kalkunen var av plast, er for lengst tilbakevist som en vandrehistorie av både Washington Times og faktasjekk-nettstedet Snopes.

PLAST-KALKUN? Nei da, kalkunen var helt ekte. President Bush på overraskelsesbeøk til amerikanske soldater i Bagdad under Thanksgiving i 2003.

Også New York Times, som klarte å referere til at kalkunen var falsk i en artikkel i juli 2004, måtte dementere dette en uke senere med følgende rettelse:

«An article last Sunday about surprises in politics referred incorrectly to the turkey carried by president Bush during his unannounced visit to American troops in Baghdad over Thanksgiving. It was real, not fake.»

Kalkunen var og ble ekte.

Les historien om hvordan dette ble en vandrehistorie i Washington Times!

Men nå, 20 år senere, dukker den falske kalkunen opp igjen i Christian Borchs bok:

«Hva de offisielle bildene ikke viser, er at kalkunen falt fra det presidentholdte fatet, rullet nedover flytrappen og spratt som en ball ut over ørkensanden. Kalkunen var av plast, hul, lett som en fjær og med god spenst. En ordentlig kalkun ville blitt for tung for den planlagte forestillingen.»

Christian Borch sier til VG at han ikke har fått med seg at det var en ekte kalkun.

– Min kilde var en offiser i en av avdelingene som deltok i krigen. Han fortalte historien og viste meg en kort billedsnutt som jeg forsto var filmet med telefon, da jeg traff ham på en konferanse i Washington flere år senere. At historien senere er sjekket i hjel har gått under min radar. Dumt – men kanskje ikke direkte en skandale?

– Et googlesøk ville vist at dette var en vandrehistorie?

– Jeg har ikke googlet akkurat dette. Det er begrenset hvor mange detaljer jeg skulle sjekke, og akkurat dette mener jeg ikke er så vesentlig.

«Avisenes favoritt»

FAVORITT? Christian Borch skriver at han var avisenes favoritt til å få jobben som sjef for Utenriksavdelingen (tilbake i 1990). Her 14 år senere da han fikk prisen som beste nyhetsanker under Gullrute-utdelingen i 2004.

I kapittelet «NRK» får en del NRK-personligheter gjennomgå. Borch beskriver blant annet Jahn Otto Johansen som en person som var «viden berømt for å besitte et ego helt uten beskjedenhetens bremseklosser».

I en lengre passasje handler det om at Jahn Otto Johansen oppfordret Borch til å søke på jobben som sjef for Utenriksavdelingen i NRK, for så å selv søke like før fristen gikk ut og deretter få jobben, ifølge Borch.

I boken skriver Borch blant annet:

«Avisene holdt meg som favoritt. Det kom flere oppfordringer, og dagen før fristen leverte jeg motvillig søknaden.»

VG har søkt både i mediearkivet Retriever og i Nasjonalbibliotekets avisarkiv, og Borch nevnes ikke med ett ord i noen aviser i forbindelse med denne ansettelsen.

Borch sier han aldri mente at avisene skrev om at han var favoritt.

– Bevare meg vel. Det var den holdningen jeg ble møtt med av kolleger i pressen og innad i huset. Det var noe de sa til meg direkte, sier Borch.

TO ÅRS RESEARCH: Christian Borch sier det ligger omfattende research bak boken.

– Koke suppe på tegnestift

Borch understreker at han synes dette er flisespikkeri, og mener VGs reporter må se på helheten i boken.

– Da hadde man sett at pompøsiteten i avsløringene skyter mange meter over mål, og gir et grovt tendensiøst og fortegnet bilde av hva boken faktisk er. Som en i forlaget sa det i går, virker hele prosjektet som et dumt forsøk på å koke suppe på en tegnestift, skriver Borch på e-post, med henvisning til VGs arbeid med denne saken.

– Hvordan har du selv gått frem for å sjekke fakta?

– Det ligger to års omfattende research bak boken. Jeg har gått opp igjen mine egne spor hos gamle kilder, mer enn 40 år bakover i tid, i arkiver og

forskningsinstitusjoner i London, Brussel, Paris og USA.

– Jeg har ikke brukt veldig mye tid på uvesentlige detaljer som bare tjente som koloritt og sidebemerkninger i hovedteksten ting jeg selv ikke oppfattet som viktig, sier Borch.

Han sier at oppdraget fra forlaget Cappelen Damm var å være subjektiv.

– Hele poenget var å skrive ut ifra min egen erindring. Det skulle ikke være en bok med masse fotnoter og dokumentasjon – som mine tidligere bøker.

– Du har selv sagt om boken at du skriver om situasjoner som du har sittet midt i og som senere har blitt historie, er det ikke da viktig å skrive historien riktig?

– Joda, absolutt. Og det har jeg definitivt sørget for å gjøre. Jeg kunne vært flinkere til å polere enkelte formuleringer. Jeg ser at noe kan virke sleivete formulert, og det er tankevekkende, sier Borch.

Forlaget beklager

Cappelen Damm-forlegger Anders Heger mener forlaget holder et høyt nivå når det gjelder faktasjekk, og beklager at de ikke har sjekket alle sendinger og hendelser godt nok i arbeidet med boken.

– Men dessverre er det ikke sånn at forlaget ser gjennom alle uttalelsene til Borch i boken, det handler om tillitsforholdet til forfatteren, sier Heger og legger til:

– En bok skal ikke inneholde feil, men samtidig synes jeg ikke feilene du refererer til er særlig vesentlige, sier Heger.

– Men vil ikke slike feil rokke ved forfatteren og bokens troverdighet?

– Joda, og det skal altså ikke skje.