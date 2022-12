NY BOK: Liza Marklund (60) overbeviser og overrasker i sin nyeste krimroman, «Kallmyren»

Ny krimbok: Liza Marklund er en suveren forteller

Liza Marklund følger opp «Polarsirkelen»-suksessen med en krim som oser av fortellerglede og overskudd.

«Kallmyren» er bok to i Stenträsktrilogien som startet med den kritikerroste 2021-suksessen «Polarsirkelen». En bok som revitaliserte Liza Marklunds forfatterskap, og en av de beste hun har skrevet.

Med «Kallmyren» innfrir hun igjen, og fornyer seg enda en gang.

Vi skal fortsatt til det fiktive tettstedet Stenträsk i Nord-Sverige. Det har blitt høsten 2020, og koronapandemien har inntatt Sverge.

Den lokale politisjefen Wiking Stormberg, som vi stiftet bekjentskap med i forrige bok, har andre bekymringer enn et smittsomt virus.

Info Bokanmeldelse: «Kallmyren»

Forfatter: Liza Marklund

Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Thriller Sideantall: 320 Pris: 439 kr Vis mer

Kjøp boken Liza Marklund « Kallmyren » Norli 384,- Til butikk ARK 384,- Til butikk

I starten av boken får han påvist kreft, og et våpenarsenal er på avveie. Det som opprører Wiking mest er imidlertid et brev som hans sønn Markus mottar.

En advarsel undertegnet slik Wikings kone Helena pleide å undertegne sine beskjeder, med en stjerne.

Det er bare det at Helena har vært forsvunnet i tretti år, antatt druknet i en myr etter en multetur, noe bokens uhyggelig gode anslag skildrer.

Parallelt med Wikings søken etter den mystiske brevskriveren, får vi tilbakeblikk til 1980-tallet; Wiking er i Stockholm for å utdanne seg til å bli politi, og møter sin store kjærlighet Helena.

Info Om forfatteren: Svenske Liza Marklund har bakgrunn som journalist og debuterte med dokumentarromanen «På flukt» i 1995, en bok som fikk terningkast 6 av VGs anmelder. Marklund slo gjennom med krimromanen «Sprengeren» i 1998, den første av i alt 11 krimromaner om journalisten Annika Bengtzon. Krimserien gjorde Marklund til en av Skandinavias mestselgende krimforfattere. I 1999 var Marklund med på å starte det svenske Piratforlaget, som i dag er et av Sveriges største forlag. Marklunds bøker har solgt i over 23 millioner eksemplarer, og er oversatt til mer enn 40 språk. Flere av krimbøkene er filmatisert. Vis mer

Marklund har nok en gang skrevet en oppslukende fortelling, en såkalt «good read» som engelskmennene kaller det.

«Kallmyren» er ikke bare en skikkelig god kriminalroman, boken viser også at Marklund er en suveren forteller.

Boken er like mye en relasjonsroman som en krim, og noe langsommere enn forgjengeren.

Lesere som forventer seg en intens psykologisk thriller ala «Polarsirkelen» vil bli overrasket. Thrillerelementet er her, men «Kallmyren» har mer anstrøk av internasjonal thriller.

Plottet overrasker veldig, selv om ikke alt nødvendigvis er helt troverdig, er det meget godt og ambisiøst komponert.

I «Kallmyren» viser Marklund nye, sterke sider ved sitt forfatterskap.

Les også Årets mest solgte bøker: Franske Valerié solgte mer enn Jo Nesbø og søskenparet Raja Franske Valerié Perrin gikk hardt ut fra start i 2022 med «Å vanne blomster om kvelden» – og salgseventyret holdt helt…

Men, det som gjør Marklund til en så god krimforfatter, er ikke bare hennes evne til å komponere fascinerende og oppslukende mysterier, men hvor tett hun lar oss komme på bokens karakterer.

Skildringen av Wiking som kjemper mot kreft og fortidens demoner er gripende og overbevisende. Noen tankesekvenser blir i overkant skravlete, flere scener kunne vært strammet opp. Slutten bærer preg av noe oppramsing, og Wikings motivasjon for enkelte valg her er ikke like forståelig.

Dette til tross, «Kallmyren» er nok en oppvisning i hvordan man skriver god krim som også kan leses av dem som ikke er ihuga krimlesere.

Med koronapandemien som speilbilde har Marklund skrevet en fortelling om ulikhetene som preger våre nære forhold, og hun reflekterer over hvor godt vi egentlig kjenner menneskene vi lever tett på.

Også denne gangen har hun funnet plass til sin kjærlighet for bøker, og hun nikker blant annet til sin gamle redaktør, krimforfatteren Tove Alsterdal.

«Kallmyren» oser i det hele tatt av fortellerglede og overskudd, og understreker Marklunds posisjon som en av Skandinavias aller beste kriminalforfattere.

Det er imponerende hvordan hun har fornyet seg fra forrige bok i serien. Marklund er for alvor tilbake i krimmanesjen. Nå er forventningene til siste bok i trilogien skrudd høyt.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei