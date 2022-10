NY ROMAN: Roy Jacobsen er ute med romanen «De uverdige».

Brutal krigsroman fra Roy Jacobsen – Bokanmeldelse: «De uverdige»

En liten stor roman igjen, fra Roy Jacobsens hånd. Nå med et dypt stup inn i okkupasjonens Oslo, der en liten gjeng unge gutter herjer og stjeler, selger på svartebørs og tar for seg.

Dette er en bok fra krigsårene om et miljø som knapt er skildret før.

Jacobsen skriver med innlevelse og intensitet om barns verden og maler med bred penn fram et arbeiderklassemiljø på Åsen, et boligstrøk nord for Torshovdalen.

Alle familier bor i ettroms leiligheter, med stor avstand mellom de voksne og barnas verden. Noe som blir forsterket i en okkupert hovedstad og som kanskje tross alt, beskytter barna.

Det er armod, lite inntekter og varemangel. Tre unge gutter er kjernetroppen, Carl, Olav og Roar, med et omland av yngre gutter, guttenes søstre og mange småsøsken – som de større barna tar myndig ansvar for.

Det er vakkert skildret i romanen – barnas omsorg for hverandres familier – midt oppe i en omfattende kriminell virksomhet.

Roy Jacobsen er som alltid en mester på detaljer, miljø og arbeidsmetoder, og han lar leseren bli kjent med gjengen i bygårdene gjennom en scene der de mekker et sykkelvrak – en av mange sykler de «finner» og selger.

Gutta sliper vekk rammenummeret, skaffer ny vaier og ventiler og lakkerer:

«.. dette var Carls verden, guttenes rike. Og jentenes».

SKREV I HEMMELIGHET: Roy Jacobsen (67) var i gang med en femte roman om Ingrid fra Barrøy, men kommer nå med denne enkeltstående krigsromanen.

Carl har en far som slår og er avvisende, men stikker til sønnen en matpakke med kald sild på vei til jobb på Hotel Continental. Carl har godt forhold til bestevennen Olavs rare far, som jobber i en loftsbod der han snekrer, reparerer og fikser det meste.

Faren kalles ikke-jøden, het Arne, men fikk som barn klengenavnet Aron. Aron er godvenn med jødiske Samuel i Sandakerveien.

I det hele et mangefasettert persongalleri som Jacobsen fikst knytter tråder mellom i krig og etterkrigstid.

En dag får Carl et kart fra faren over tomme hus og et råd om å gi et stikkord til en tysk vakt om noe skulle skje. Samme dag tortureres faren til døde. Olavs far forsvinner, trolig til Sverige. Samuels familie blir borte, trolig til Sverige.

Hva er det fedrene har drevet med?

Noen av guttene tar tyskerarbeid og rapporterer hva som skjer til hjemmefronten, samtidig som de stjeler fra de tomme villaene som bugner av matlagre, smykker og gjenstander som er lett å selge, men vakre malerier og Fabergé-egg er vanskeligere å omsette.

De selger svart i enorme mengder.

Her er brutalitet, ulykker og drap. Her er ingen moraliserende finger fra Jacobsen.

Han briljerer tvert om med skildringer av alskens lyssky virksomhet.

Familiene følges inn i etterkrigstiden, der Carl i romanens epilog skriver brev til sin sønn som er professor i historie og ekspert på okkupasjonen. Carl savner en drøfting av begrepet «uvitenhet» i historiske arbeider: Samtidig uvitenhet. Øyeblikkets uvitenhet.

«.. dere som studerer okkupasjonen vet så mye mer om den enn vi som levde den, vi hadde ikke kunnskapsmengden og oversikten deres».

I et intervju i VG forteller Roy Jacobsen at romanen er skrevet med utgangspunkt i deler av egen biografi og historie.

Det er et raffinert grep fra Jacobsen da, å avrunde med Carl som gammel i et borettslag på Årvoll, Jacobsens eget oppvekststed. Jacobsen kan faget.

Men romanens tittel, «De uverdige», tja – mon det?

«Deg blir’e aldri folk av», gikk igjen mellom barn og voksne i gatene Graah, Bretteville og With. Det ble folk av dem.

Historien er brutal, men først og fremst en velskrevet gjennomarbeidet roman, med humor, skrått blikk og varme personskildringer av barn som vokser opp i en kaotisk tid.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes