Saksøkt etter Bårdar-bok: − Historien er usann

Forfatter Johan Kristian Osuldsen, Kolofon forlag og danseinstituttet Bårdar saksøkes for å ha fremstilt tidligere Bårdar-rektor Kjersti Riise Karlsen som en «utro tjener» i boken «Bårdar Showbiz».

Den tidligere Bårdar-rektoren krever oppreisningserstatning på til sammen opptil 2,5 millioner kroner.

Før rettssaken startet i Oslo tingrett mandag, sier Kjersti Riise Karlsen til VG at hun så seg nødt til å reagere:

– Bårdar må gjerne fortelle sin historie i en bok, men jeg er blitt svært graverende omtalt i boken. Historien er usann, jeg er ikke blitt spurt, det er ikke gjort kildekritikk, sier Riise Karlsen som nå jobber ved Høyskolen i Kristiania.

– Dette har vært svært vanskelig, jeg skulle gjerne sluppet å gå til retten, men jeg så meg nødt til å reagere.

Motpartens advokat, Trygve Staff, vil ikke gi noen kommentarer til VG.

– Nei takk, sier Staff på telefon.

SAKSØKTES ADVOKAT: Trygve Staff representerer forfatter Johan Osuldsen, forlaget Kolofon og Bårdar-eierne Haugans, ved Hilde og John Freddy Haugan.

Han viser til sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett der han skriver:

«Bokens fremstilling av Kjersti R. Karlens handlinger er sannferdig og tilstrekkelig fullstendig.»

Riise Karlsen mener hun fremstilles ærekrenkende i boken «Bårdar Showbiz», utgitt på selvpubliseringsforlaget Kolofon i 2022 – og saksøker både forfatter Johan Kristian Osuldsen, Kolofon og Bårdar-eierne Hilde og John Freddy Haugan.

Saksøkers advokat Linnea Karlberg advokatfirmaet Danielsen & Co sier til VG at Riise Karlsen beskyldes for å ha vært utro tjener i en konflikt mellom to fløyer i Bårdar-instituttet, der striden sto om penger og statsstøtte.

– Men alt hun gjorde som vitne i en rettssak var å fortelle sannheten. Det skal vitner ha ros for uten å bli æreskjelt, sier Karlberg og legger til:

«ÆREKRENKENDE»: Advokat Linnéa Karlberg mener Kjersti Riise Karlsen fremstilles krenkende i boken «Bårdar Showbiz».

– Forfatteren tok ikke engang kontakt med min klient i forbindelse med boken, og opptrådte dermed erstatningsbetingende grovt uaktsomt ved ikke sjekke riktigheten av det han har skrevet i boken sin.

– Han bør dømmes til å betale et ganske stort beløp, forlaget enda mer. Til sammen oppad begrenset til 2,5 millioner, mener Karlberg.

VG har vært i kontakt med forfatter, regissør og koreograf Johan Osuldsen som ikke ønsker å kommentere saken, men viser til advokat Trygve Staffs sluttinnlegg.

Motparten: – Ikke injurierende

Staff representerer samtlige saksøkte og skriver i sluttinnlegget til tingretten at formuleringen som Riise Karlsen fremholder som ærekrenkende lyder som følgende:

«Det må ha vært vanskelig å ikke se på henne som en utro tjener?»

Staff skriver at denne formuleringen ikke besvares bekreftende og er et ikke-injurierende spørsmål.

Staff mener at hverken forfatter eller forlag har handlet uaktsomt.

Saksøker Riise Karlsens advokat legger ned påstand om at forfatter Johan Osuldsen dømmes til å betale opptil 500.000 i oppreisningserstatning, Kolofon opptil en million kroner, og Hilde og John Freddy Haugen opptil 500.000 kroner hver.

Det er satt av to dager til saken i Oslo tingrett.