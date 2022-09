NY BOK: Helga Flatland (38) kommer denne uken med sin syvende roman.

Mørkt og suggerende fra ur-Norge: Bokanmeldelse: Helga Flatland: «Etterklang»

I sin nye roman «Etterklang» tar Helga Flatland (38) leseren med til det urnorske – og alt det mørke dét har å by på.

Publisert: Nå nettopp

Helga Flatland har etablert seg som en svært populær samtidsforfatter, og er særlig kjent for sine skildringer av mellommenneskelige relasjoner.

Hennes forrige roman «Et liv forbi» fikk terning kast fem her i VG i 2020. I «Etterklang» reiser Flatland tilbake til egne, nasjonalromantiske røtter.

Men bak alle nydelige fjellandskap og feletoner - hvor romantisk er det sånn egentlig, der borte i dalsøkka?

Info BOKANMELDELSE: «Etterklang» Forfatter: Helga Flatland Forlag: Aschehoug Sjanger: Roman Sidetall: 289 Pris: 429 Vis mer

I en bygd i Telemark driver Johs og broren familiegården de har arvet av sine foreldre, som fortsatt også bor på samme tun. Hovedhuset er fylt til randen av rosemalte skap, kronesenger, arvesølv, og flerfoldige generasjoner med familieportretter dekorerer veggene.

Vi befinner oss i ur-Norge, i en bygd jeg vil tippe minner en hel del om forfatter Helga Flatlands eget hjemsted, Flatdal.

I Oslo sitter på sin side Mathilde, en lærervikar som nettopp har fått sparken etter å ha innledet et forhold til den 18 år gamle eleven Jakob. Koronaviruset brer om seg, og etter hvert som Oslo blir for dødt og kvelende, inntreffer behovet om å flytte til noe «ekte». Og slik havner hun på tunet til Johs og familien hans.

Boken veksler mellom Mathilde og Johs’ perspektiv.

De to er tilsynelatende som natt og dag, et inntrykk som forsterkes av at Johs’ partier er skrevet på nynorsk.

POPULÆR: Helga Flatland er en av forfatterne kronprinsesse Mette-Marit setter stor pris på. Her fra et arrangement i forbindelse med det tyske litteraturtoget i 2019.

Mathildes innledende besettelse av Jakob og deres ekstremt upassende forhold, samt hennes fascinerende fraværende vilje til å ta innover seg at det var nettopp det, kunne nesten vært handling nok.

Men «Etterklang» byr på langt flere lag enn man først får inntrykk av.

Flatland adresserer emner som ensomhet, angst, lengsel, vriene familierelasjoner, omsorgssvikt og bygdedynamikk.

Hun dykker også ned i en kulturarv med stadig tydeligere kvinnefiendtlige undertoner.

Mathilde er et uromoment hvor enn hun går, og Flatland skildrer på mesterlig vis hvordan hun røsker opp i den inngrodde, dysfunksjonelle dynamikken på gården.

Men det blir samtidig litt vel mange hopp – litt vel mange mennesker, skjebner og perspektiver vi skal innom der på tunet. Det er helt sikkert villet fra forfatterens side, men når hun stadig åpner historielinjer til bikarakterer blir det småfrustrerende som leser å ikke få vite mere om hva som egentlig har rammet dem.

Mens Mathilde har et både irriterende og provoserende (men tidvis akk så gjenkjennelig) reaksjonsmønster, er det ingen karakter som mer ekstrem enn bestefar Johannes, som selv etter sin død er en allestedsnærværende skikkelse på gården.

Vi møter ham i tilbakeblikk, der han plager kone, barn og barnebarn, drikker hemningsløst og dominerer alt og alle.

Samtidig nyter han nesegrus beundring fra sine omgivelser – for Johannes var nemlig i sin levetid den største hardingfelespilleren i fylket.

I tilbakeblikkene forteller spelemannen flere dystre slåttesoger før han skal ta til å spille, og sogene bygger etter hvert en stadig mer lummer ramme for nåtidshistorien. Disse tilbakeblikkene er voldsomt virkningsfulle, og forteller så mye at underteksten nesten blir som en tredje stemme som flettes inn i fortellingen.

På et noe heseblesende, men for all del imponerende, vis lander forfatteren trådene som et slags ras på tampen.

Og bokas tittel er i det hele tatt særs beskrivende for hvordan det kjennes å bla gjennom de suggererende siste sidene - det klinger, helt faktisk, i hodet lenge etter at man er ferdig med å lese.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm