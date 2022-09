SVIK OG BEDRAG: Jørn Lier Horsts 17. bok om William Wisting heter «Forræderen».

Jørn Lier Horst: − Ble sveket av kollega

Det er ikke tilfeldig at Jørn Lier Horsts nye krimbok har fått navnet «Forræderen» og slippes midt oppe i Horsts første realitydeltagelse i TV 2-programmet med samme navn.

– Så utspekulert og forrædersk er jeg, gliser Jørn Lier Horst (52) som fortiden både er å se sammen med flere andre kjendiser i «Forræder» på TV 2.

Han innrømmer glatt at boktittelen på hans 17. krimbok om politihelten William Wisting er tatt fra TV-programmet.

– Hadde jeg ikke vært med på dette, hadde nok ikke det blitt tittelen heller. Og dersom TV-programmet hadde fått tittelen «Bedrager», som lenge var arbeidstittelen, hadde nok boken min også hett «Bedrageren».

– Er det ikke en litt kynisk rolleblanding å døpe en krimbok det samme som et TV-program du selv er med i?

– Det er i alle fall ikke noe jeg har diskutert med salg og markedsavdelingen.

TV-KJENDIS: Jørn Lier Horst er i høst å se på TV både i «Forræder» (bildet) og «Åsted Norge».

– Det er uansett en naturlig tittel på boken som jeg var godt i gang med lenge før TV-innspillingen. Brikkene falt på en måte på plass da jeg selv fikk rollen som forræder på TV, for jeg skjønte fort at her kunne jeg bruke mye erfaring inn i boken.

– Jakter du nye og yngre lesere med denne samkjøringen?

– Det er i alle fall flere som ser på TV-programmet enn som leser bøkene mine, så vi får se, ler Jørn Lier Horst.

– Ble sveket av politikollega

Egentlig startet denne Wisting-historien for for over 20 år siden da Jørn Lier Horst fortsatt jobbet som politietterforsker.

– Jeg og resten av etterforskningsgruppen ble sveket av en kollega. Det startet med en ubehagelig, snikende følelse av at det var noen som lakk sensitiv informasjon ut til kriminelle miljøer – og som denne gangen viste seg å være riktig. Forræderen ble avslørt og dømt for dette.

– Først og fremst ble jeg forbanna, det er jo et stort tillitsbrudd som undergraver alt vi står for. Vi jobbet mot et multikriminelt miljø, og følte hele tiden at vi var på etterskudd.

Da saken ble kjent avviste mannens forsvarer beskyldningene.

UBEHAGELIG: Jørn Lier Horst fikk mistanke om at det var en i etterforskningsgruppen som lakk til de kriminelle, og det viste seg å stemme.

Erfaringen har sittet i Horst lenge – og nå fikk han skrevet det av seg.

– Sviket og ubehaget i forståelsen av at man ikke kan stole på sine egne er noe av det Wisting kjenner på denne gangen, sier Lier Horst som mener han akkurat her fikk mye bruk for TV-rollen som forræder.

– Særlig det å skjule sin egen rolle og samtidig lede mistanken mot andre var en nyttig erfaring. Jeg er en person som ikke er vant til å ha så mye å skjule, men fant ut at jeg er en habil løgner.

I høst er han også å se i «Åsted Norge», mens sesong 3 av «Wisting» går på TV 3. En sesong fire er allerede planlagt – og TV-seriens popularitet har faktisk fått direkte innvirkning på handlingen i bokserien.

Ville drepe Line

– Eh, ja. Da jeg skrev denne boken, hadde jeg en tanke om å drepe en viktig karakter ... men så diskuterte jeg litt med serieskaperen, og vi ble enige om å la den karakteren leve videre.

– ... du hadde tenkt å drepe Line, Wistings datter?

PÅVIRKET AV TV-serien: Jørn Lier Horst hadde tenkt å skrive ut Line av serien på verst tenkelige måte.

– Huff, ja, jeg hadde tenkt å drepe Line, rett og slett skrive henne ut av bøkene. For på mange måter har hun oppfylt sin rolle. Men så er hun blitt veldig populær i TV-serien, sier Lier Horst og legger til:

– For ordens skyld: Det er ikke jeg som har skrevet nakenscenene, altså.

Wisting selv har fått syv ekstra år som politimann med de nye pensjonsreglene i politiet, så serien bare fortsetter.

– Ja, og det er jeg glad for! Nå skal han stå til han er 67. Han eldes jo med disse bøkene, og han han er ikke lenger den optimisten han var for snart 20 år siden. Han liker ikke det han ser, organisert kriminalitet brer om seg, den blir mer rå og brutal, mer internasjonal – og styrkeforholdet mellom politi og kriminelle endrer seg.

– Han er nok blitt en mer bekymret mann som også tenker på barnebarnet som skal vokse opp i denne verdenen, forteller Lier Horst.

Mangemillionær

Selv har livet forandret seg totalt for forfatteren som egentlig bare skulle skrive én bok.

Nå har han solgt over 10 millioner bøker verden over – og i tillegg blitt forlagsmillionær sammen med blant andre Petter Stordalen.

RIK FORLAGSMANN: Jørn Lier Horst eier fortsatt 5 prosent av forlaget Bonnier etter at den svenske forlagsgiganten kjøpte opp Strawberry Publishing. Her på vei inn i forlagslokalene.

I fjor tjente han over 20 millioner – og halvparten av disse mener han stammer fra boksalg, den andre halvparten fra svenske Bonniers oppkjøp av forlaget Strawberry publishing som ble solgt i flere runder.

– Jeg tjente ganske mange millioner på det, men har faktisk ikke helt oversikt.

– Jeg var ikke med på siste runde av salget, jeg valgte å beholde 5 prosent av aksjene i Bonnier, samtidig som jeg har reinvestert noe i et annet forlag, det juridiske forlaget Karnow Group.

– Så du er blitt så rik at du har mistet oversikten?

– Hehe, njei, men for meg er det bare masse tall. Jeg bruker ikke så mye, det står trygt plassert for kommende generasjoner.