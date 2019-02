LEI SEG: Arve Juritzen føler seg dårlig behandlet - og sier til VG at det ikke lenger frister å være forlegger. Foto: Helge Mikalsen

Arve Juritzen svarer etter oppkjøpsbråket: - Ren løgn

Arve Juritzen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra krimforfatter Lene Lauritsen Kjølner, og mener hun selv sa opp kontrakten med Juritzen allerede i høst.

Publisert: 15.02.19 13:20 Oppdatert: 15.02.19 13:39







– Det er ikke riktig at hun ikke har fått kontakt. Vi har sendt et stort antall mail frem og tilbake. Jeg synes det er vanskelig å forstå hva hun vil, for hun sa selv opp avtalen på mail før jul. Mulig hun har ombestemt seg nå som forlaget ble solgt til Stordalen, at hun ser en mulighet. Det er i alle fall ren løgn at hun ikke får svar, sier Arve Juritzen på telefon til VG.

Juritzen-forfatter om Stordalen-oppkjøpet: «Manglende informasjon», «kontraktsbrudd», «pengekrav», «manglende utbetaling» og «tillitsbrudd»

VG har sett mail-oppsigelsen fra Lene Lauritsen Kjølner, men hun sier til VG at selv om det er riktig at hun og Arve ble enige om å gå hvert til sitt i høst, så ble de aldri enige om vilkårene.

les også Bakgrunn: Stordalen kjøper Juritzen forlag

Derfor ble aldri noen noen avtale skrevet under. Nå reagerer hun på at Juritzen krever henne for over 250.000 kroner for at hun skal få tilbake rettighetene til bøkene sine.

Les hele saken her!

– Snakk om å konstruere løgn. Hun har fått 210.000 kroner i forskudd for bøker hun ikke ønsker at vi skal utgi - og må bare ta realiteten innover seg: Hun har sagt opp, og hun har slik jeg ser det fått et raust tilbud om at hennes neste forlag kan overta rettigheter og filer til kostpris, sier Juritzen som mener dette er et langt bedre tilbud enn det som vanligvis avtales mellom forlagene ved slike overganger.

– Vi frigir henne fra kontrakten, slik hun selv ønsker, og hun får med seg rettighetene til kostpris, og jeg tror alle forstår at hun må tilbakebetale forskuddene på royalty når hun ikke vil utgi bøkene hos oss, sier Juritzen som mener Lauritsen Kjølner har vært et rent tapsprosjekt for forlaget.

Strawberry Publishing: Vil rydde opp

– Den innbundne utgaven av hennes krimroman om Olivia Henriksen solgte svært dårlig. Det ble et kraftig underskudd for forlaget.

To sider av saken

Lauritsen Kjølner mener hun har holdt sin del av avtalen, at hun nektet kun å utgi en helt ny krimbok rett i pocket - fordi det ikke var en del av avtalen - og at alle forskudd ble utbetalt i henhold til avtale. Juritzen på sin side er uenig i at han har brutt noen kontrakt. Han står på sitt og mener hun selv har bedt om å bli løst fra kontrakten.

– Lene har i mail bedt om å bli løst fra alle kontrakter med oss, og dette har vi akseptert. At hun noen måneder senere ombestemt seg og bruker så sterke ord som kontraktsbrudd er vel egentlig injurierende, i beste fall bare trist, sier Juritzen som også slår tilbake mot kritikken som kommer fra flere forfattere om at de ikke har fått en avklaring på deres situasjon etter Stordalens oppkjøp.

les også Ari Behn om sin nye bok: – Har revet hjertet ut

– Det er bare litt over fire uker siden avtalen gikk i boks, og jeg sitter på mange hundre avtaler som skal gås gjennom. Jeg har hatt løpende dialog med de forfatterne som nå har koblet på Forfatterforeningen. De har fått svar innen minutter til alle døgnets tider. Dette har jeg lagt frem for Forfatterforeningen, men de har ikke svart på mine henvendelser.

Juritzen: Føler meg dårlig behandlet

Han er oppgitt.

– Jeg er egentlig bare veldig lei meg. Jeg synes det er trist at forfattere jeg har jobbet så hardt med, nå forsøker å oppnå noe i forbindelse med salget. Her har man jobbet døgnet rundt med å skape nye forfattere og investert store summer i tre debutanter, og så får man dette i fleisen. Jeg føler meg dårlig behandlet av disse forfatterne som klager, og det frister ikke lenger å være forlegger.

Han vil ikke blande seg inn i hvem Strawberry Publishing velger å ta med over, og hvem de velger å ikke ta med.

Les: Derfor tar Strawberry kun med seg bestselgerne videre

– Dette er jo forfattere uten nye manus, så det handler jo ikke om å «ta med over». Utover dette må Strawberry selv svare for sin utgiverprofil.