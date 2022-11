FORFATTERDEBUTANT: Thomas Seltzer (53) er ute med sin første bok.

Kraftprestasjon av Seltzer – Bokanmeldelse: «Amerikansk karmageddon»

Hu hei som han kjører i svingene, Thomas Seltzer, i sin kjærlighetserklæring til USA og samtidig dype bekymring over sitt «fordømte fedreland».

I en kraftprestasjon av en bok øser Thomas Seltzer over leseren alskens kunnskap om USA.

Fra store utviklingstrekk til små detaljer, små fikse kryssende historiske opplysninger med inside fra musikkbransjen og populærkulturen – og effektive skildringer av over- og underklasse i USA.

Boken er et overflødighetshorn av treffende formuleringer, karakteristikker og spark, men også humor og mykje varme.

Thomas Seltzer elsker USA, rett og slett. Men nå er han dypt bekymret.

Info «Amerikansk karmageddon. Tanker om mitt fordømte fedreland» Forfatter: Thomas Seltzer Sjanger: Sakprosa Forlag: Oktober Sider: 509 Pris: 393 kr. Vis mer

Leseren vil kjenne igjen stoff og mennesker fra den flotte TV-dokumentarserien «UXA», men boken har atskillig mer – og mye mer av Seltzer selv.

I boken står programlederen og musikeren fram som belest, kunnskapsrik og reflektert samfunnsborger, med gode observasjoner og refleksjoner.

Han vil rett og slett ha « ... et USA med flere og bedre muligheter for alle, uansett hvor mye penger foreldrene dine har».

Og dette etter en inngående skildring av den amerikanske drømmen – som Donald Trump spilte så kraftig på da han meldte seg som presidentkandidat og erklærte «The American Dream is dead».

Seltzer utbroderer virkelig den amerikanske drømmen i første del av 1900-tallet, der alle kunne «make a living». Der «sønnen til en stålarbeider fra Gary, Indiana ble til Kongen av pop, og sønnen til en lastebilsjåfør fra Tupelo, Missisippi ble til Kongen av rock». (Michael Jackson og Elvis Presley).

En viktig del av denne drømmen var at vanlige slitere kunne klare å etablere seg og skapte trygghet og velstand for seg og barna. Seltzer forer leseren rikelig med med statistikk som viser at dette er slutt:

«For min familie og veldig mange andre amerikanere er kontrakten om den amerikanske drømmen slutt. De har rett og slett blitt fattige, både på penger og på håp».

Og beskrivelsen av «vegg-til-vegg-fattigdom», lukten av teppegulv, ja den sitter i.

ALSIDIG: Thomas Seltzer er kjent som bassist i Turbonegro, som programleder i NRKs Trygdekontoret og skaper av blant annet dokumentarserien «UXA».

Boken er i enkelte passasjer litt kaotisk og nesten barnslig sleivete. Men det er umiskjennelig seltzersk.

Boken har fremdrift og kraft der han gjennomfører sine tre fortellertemaer: en reiseskildring, en historisk analyse av USA, og en fortelling om Thomas Seltzers eget liv og røtter.

Og for en familiehistorie!

En ung amerikaner besøker Vikingskipsmuseet og møter en ung norsk jente. De flytter til USA, to sønner. Slik ble Thomas Seltzers amerikanske barndomsby Superior, Wisconsin, i rustbeltet. En gang et område fullt av fremgang, nå preget av forfall og stagnasjon.

Og som vi har sett i Seltzers dokumentar; forfall, stagnasjon og fattigdom vet han å skildre.

I Superior bodde familien til Thomas var seks år. Da syntes foreldrene at det ville være bedre om storebroren og Thomas kom til Norge, til Ådalsbruk.

For en kulturkollisjon. Året var 1975, og «alle i Norge hatet USA» på grunn av Vietnamkrigen. «Ammerika» var et «dommt lænn».

Familiens persongalleri er fascinerende mangslungent, med røtter i Kansas og Texas, spredt elegant ut i skildringen av et USA gjennom 1900-tallet under stor forvandling.

Seltzer skildrer slektningers ups and downs og familiens drittsekk i detalj, om etiske vurderinger har vært inne, vites ikke.

Ellers er det godt håndverk når han løfter fram indianerne i sine hjemdistrikter, eller skriver om de finsk-amerikanske personlighetene og mange ulike politiske miljøer.

Boken kunne vært strammet 100 sider, men Thomas Seltzer kan både skrive og komponere. I de syv underkapitlene «Satans syv sommerfugler – vingeblafringen som ødela Amerika» starter han med støvstormene under depresjonen og virvler seg gjennom USA fram til i dag.

Det er fikst og velopplagt skrevet, selv om det går lukt mot helvete. Eller hey, øyner han et aldri så lite håp på tampen?

For samtids- og politisk interesserte, for USA-elskere og hatere, er det mye å hente i denne høyst personlige boken. Pirkere vil saktens finne noe å sette fingeren på. Men for Seltzer-fans er boken et must.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes