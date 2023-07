SNAKKER: Britney Spears i en av flere videoer natt til onsdag, der hun snakker om sin nye bok.

Britney Spears før bokslipp: − Har jobbet ræva av meg

Britney Spears (41) røper både når boken kommer og hvilket bilde som skal pryde forsiden. Og – hun kommenterer helgens «snakkis».

Kortversjonen Britney har lagt ut nye snakkevideoer til sine 42 millioner Instagram-følgere. Der røper hun at biografien kommer i oktober – og hvilket bilde hun har valgt til forsiden.

Hun kommenterer også hendelse i Las Vegas i forrige uke, der hun havnet i et slags basketak med livvakten til basketstjernen Victor Wembanyama (19).

Fire norske forlag kjempet om rettighetene til Spears' biografi. Cappelen Damm gikk seirende ut. Vis mer

Britney deler ofte dansevideoer, tekst og bilder på Instagram, der hun kaller seg Maria River Red. Men det hører med til sjeldenhetene at hun snakker i kamera, som natt til onsdag norsk tid.

Nå er det altså klar: Biografien «The Woman In Me», slippes 24. oktober.

På bokomslaget brukes det et bilde av en yngre Britney, et svart-hvitt portrett, der hun står i profil og dekker sine bare bryster.

– OK, folkens. Jeg er nettopp ferdig med boken min. Den kommer ut veldig snart, sier Britney i en av flere selfie-videoer til sine 42 millioner følgere på Instagram.

– Jeg har jobbet ræva av meg for denne boken, og jeg har vært mye i terapi for å komme i mål med dette, forklarer popstjernen.

DATO: Britneys bok kommer i oktober.

Hun retter pekefingeren i kamera og sier:

– Så dere har vær så god å like den. Men om dere ikke gjør det, så er det også greit.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

I en annen video kommenterer Britney forrige ukes omtalte hendelse i Las Vegas. Artisten ønsket et bilde med basketstjernen Victor Wembanyama (19), men det gikk dårlig.

Britney gikk etterpå ut på Instagram og meldte skriftlig at hun var blitt slått til av sikkerhetsvakten til en basketballstjernen.

Videoer fra opptrinnet sirkulerer også.

Fikk egen hånd i ansiktet

Politiet gikk i helgen ut hevdet at Britney Spears kom i skade for å slå seg selv etter at hånden hennes ble dyttet bort av livvakten.

FAN: Britney Spears’ forsøk på å oppnå kontakt med basketstjernen Victor Wembanyama (t.h), endte dårlig.

I den nye snakkevideoen går Britney i detalj om hva som skjedde.

Hun tar kraftig til motmæle mot «en radiostasjon» som har hevdet at hun «fortjente å bli slått» det som skjedde, og at «sikkerhetsvakten bare gjorde jobben sin».

– Drittprat, sier hun.

– Fordi ingen kvinne fortjener å bli slått.

Hun forklarer at hun bare pirket basketstjernen på skulderen, og hun bekrefter at det var hennes egen hånd hun fikk i ansiktet – etter at livvakten feide armen hennes bort.

– Jeg fikk en unnskyldning ved bordet mitt, 30 minutter senere. Men jeg har til gode å motta en offentlig beklagelse, sier hun smilende.

Heftig budkrig

Denne hendelsen er for fersk til å få plass i Britneys bok. Livet hennes byr uansett på nok dramatikk og begivenheter til å fylle sidene.

Fire norske forlag kjempet i fjor vår om rettighetene til Britneys «fortell alt»-biografi – som i USA sikret popstjernen 133 millioner kroner.

Cappelen Damm gikk av med seieren.

– Jeg kan ikke si så mye, bortsett fra at det er enorm interesse for denne boken. Vi har fått beskjed om at vi hadde det høyeste budet, men det er jo ikke i nærheten snakk om slike summer som forlaget i USA måtte ut med, uttalte forlagssjef Knut Ola Ulvestad for Cappelen Damm sakprosa til VG den gangen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post