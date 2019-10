VG-COMEBACK: Ingvar Ambjørnsen (63) er tilbake som VG-anmelder etter fem år hos Dagbladet. Foto: Gøran Bohlin

Ingvar Ambjørnsen tilbake som VG-anmelder

FRANKFURT (VG) Fem år etter at han sa «farvel, VG», er Ingvar Ambjørnsen tilbake som bokanmelder i VG.

– Jeg er jo VG-mann, vet du, så nå gleder jeg meg til å ta fatt som VG-anmelder igjen. Jeg er tilbake i forhold som jeg kjenner, og kjenner meg veldig bekvem med å gå tilbake, sier Ingvar Ambjørnsen.

Vi møter ham under bokmessen i Frankfurt, der han er for 34. året på rad.

Det var på tampen av 2014 at han takket for seg etter over 20 år som anmelder og spaltist i VG. Årsaken var et varslet massivt kutt i avisens bokanmelderi.

– Ja, da var jeg forbannet og smalt med døren. Det ble gitt signaler om at det ville bli drastiske endringer og rett og slett signaler fra toppen om at VG egentlig ikke trengte litteraturanmeldere lenger. Det kunne leserne stå for selv på sosiale medier. Men, slik ble det jo ikke. Og jeg ser at VG anmelder bøker som jeg anser som viktige – og at de dekker krimfeltet på en bra måte, sier Ambjørnsen, som vil gå inn som krimanmelder sammen med Elin Brend Bjørhei og Sindre Hovdenakk.

Da han tok farvel med VG, hadde han egentlig tenkt å gi seg helt som bokanmelder, men ble snappet opp av Dagbladet, der han har anmeldt bøker de siste årene.

– Nå gleder jeg meg til å veilede leserne i flommen av krim som kommer. Jeg kan de ulike krimsjangerne ut og inn – og har god oversikt over hvem som gjelder i dette feltet, sier Ambjørnsen, som allerede er i gang, og i dag har anmeldelse av det australske krimstjerneskuddet Chris Hammers bok «Krattlandet» på trykk.

Nyhetssjef Atle Jørstad på Rampelys i VG ønsker Ingvar Ambjørnsen velkommen tilbake:

–Ambjørnsen er en VG-mann, en forfatter nordmenn har et forhold til og ikke minst en strålende anmelder – spesielt på krim, som er folkelig og viktig for mange av våre lesere, sier Jørstad.

I Tyskland er Ambjørnsen aktuell med den femte boken om Elling, «Ekko av en venn», som kom ut i Norge i vår og fikk terningkast 6 i VG.

