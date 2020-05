LOCKDOWN-INNSPURT: Romanen «Morgenstjernen» kommer 18. september og ble skrevet ferdig under corona-lockdown i London der Karl Ove Knausgård bor sammen med sine fem barn og nye kone, Michal Shavit. Foto: Ola Vatn / VG

Knausgård skrev ferdig ny roman under lockdown i London

For en uke siden leverte Karl Ove Knausgård (51) manus på sin første store roman etter at han avsluttet storverket «Min Kamp» som gjorde ham til internasjonal superstjerne. Boken kommer til høsten.

Romanen har fått tittelen «Morgenstjernen», kommer 18. september og beskrives som en roman om hva som skjer når de mørke kreftene i verden settes fri.

Karl Ove Knausgård har skrevet flere bøker etter at han avsluttet storverket «Min kamp» med bind seks i 2011. Det har vært essay, den personlige årstids-encyklopedien med fire bøker (med blant annet den lille romanen «Om våren»), kunstbøker om Munch og Anselm Kiefer (som kommer i slutten av mai) og tekster om litteraturen og kunstens betydning.

Nå er han klar med sin første store nye roman. Skrevet ferdig under corona-lockdown i London – der han lever med sine fem barn og sin nye kone.

– Lockdown er jo den naturlige tilstanden for en forfatter, så det som har vært nytt, er at alle andre har vært hjemme og jobbet også. Jeg har hatt betydelig kortere arbeidsdager, men da øker jo konsentrasjonen og intensiteten av seg selv, så på den måten har det fungert bra, sier Karl Ove Knausgård til VG på mail via forlaget.

Han tror likevel den underlige stemningen i et annerledes London har sevet inn i den nye romanen.

– Med alle dødsfallene i byen og de tomme gatene og mennesker med masker og hansker i butikkene samtidig som det vanlige, hverdagslige innelivet har fylt dagene, har stemningen vært underlig, og den dobbeltheten har nok sevet inn i romanen på en eller annen måte, sier han til VG.

– Ikke om mitt liv

Da VG møtte forfatteren i Düsseldorf i oktober, i forbindelse med åpningen av utstillingen «Edvard Munch seen by Karl Ove Knausgård», kom vi inn på den nye romanen han skrev på – og det eneste han ville si på det tidspunktet var:

– Den handler veldig lite om mitt liv. Ingen andres liv heller.

FORFATTERHELT: Kronprinsesse Mette-Marit møtte forfatterhelten Karl Ove Knausgård under åpningen av utstillingen «Edvard Munch seen by Karl Ove Knausgård» i Düsseldorf – som var en del av Norges kulturelle program som såkalt gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i oktober 2019. Foto: Ola Vatn / VG

Med andre ord noe helt annet enn «Min kamp», der det i tillegg til en enorm litterær anerkjennelse verden over, kom mye kritikk og sinte reaksjoner fra folk som sto ham nær og som følte seg utlevert. Denne gangen tror han ikke romanen vil utløse den type debatt.

– Det ville overraske meg veldig. Dette er noe helt annet, sa Knausgård i VG-intervjuet der han også snakket om sitt nye liv i London og hvordan det var å bli far på nytt.

Den nye romanen starter en helt vanlig kveld på Sørlandet i august. Vi møter flere forskjellige karakterer, mennesker som holder på med sitt: Litteraturprofessoren Arne og kunstneren Tove som ferierer med barna, dagdriveren Egil, presten Kathrine, journalisten Jostein og hjelpepleierkona Turid:

«Over dem alle dukker det plutselig opp en enorm stjerne på himmelen. Ingen, selv ikke astronomene, vet sikkert hva slags fenomen det er. Er det en stjerne som brenner ut? Hvorfor har da ingen sett den før? Eller er det en helt ny stjerne? Langsomt legger nyhetens interesse seg, og livet går videre, men ikke helt som før, for uvanlige fenomener begynner å inntreffe i utkanten av menneskenes tilværelse.» heter det i beskrivelsen av romanen fra forlaget Oktober.

GIFT PÅ NYTT: Karl Ove Knausgård ble skilt fra Linda Bostrøm Knausgård i 2016 og bor nå i London med sin nye kone Michal Shavit, deres felles sønn og Knausgårds fire barn. Her fra bokmessen i Frankfurt der de kom sammen på den røde løperen. Foto: Camilla Norli

Ulike virkelighetsoppfatninger

Leseren følger alle disse personene noen dager i august. De opplever det som skjer forskjellig, og alle har sine egne problemer. Det har vært viktig for Knausgård å vise at virkeligheten oppleves forskjellig.

– Jeg har jo tidligere skrevet om verden slik den ser ut for ett enkelt menneske, og forsøkt å utforske noe av den kompleksiteten som finnes der – tanken var at virkeligheten er slik hver og en av oss ser og opplever den.

– Denne gangen ville jeg forsøke å la mange slike ulike virkelighetsoppfatninger møtes, flere mennesker som opplever det samme, men forstår det forskjellig. Hvor befinner sannheten seg da? sier Knausgård i en uttalelse fra forlaget om den kommende boken.

Han beskriver det egentlig som «enkle greier», men også komplisert:

– Alle har vel kranglet med noen om noe, og kjent på følelsen av at det er umulig å overbevise den andre om at du har rett, selv om du har det – mens den andre da sitter med akkurat samme følelse. Det er også komplisert: virkeligheten for en som tror på Gud er en helt annen enn en som ikke tror på Gud. I denne romanen har jeg forsøkt – men selvfølgelig ikke klart – å spille ut ulike virkelighetsforståelser mot hverandre, fra kjøkkenet til kirken og tilbake igjen.

«Morgenstjernen» beskrives som en roman om hva som skjer når de mørke kreftene i verden settes fri», og på spørsmål om hva slags fascinasjoner og interesser som har drevet ham til å skrive denne romanen, svarer han slik via forlaget:

– Alle mine fascinasjoner! Det er så mange karakterer at det har vært nok av ting å interessere seg for. Men i bunnen bare en: Hvordan har det seg at vi selv om vi en og en vil det gode, i fellesskap gjør det onde? Det er nok å tenke på utryddelsen av dyrearter eller ødeleggelsen av miljøet.

– En begivenhet

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk har fulgt Knausgårds forfatterskap tett og kaller en ny Knausgård-roman for en begivenhet.

– Det er jo alltid en begivenhet når Karl Ove Knausgård kommer med en ny bok, men ikke minst når det er snakk om en roman, sier Hovdenakk som merket seg at Knausgård etter «Min kamp» signaliserte ganske tydelig at han følte seg ferdig med romansjangeren.

– Han gikk rett over på å skrive en rekke essayistiske bøker. Men jeg er ikke det minste overrasket over at han likevel vil skrive skjønnlitterært igjen, sier Hovdenakk.

Mens han kaller det en «begivenhet», kaller Knausgårds forlagssjef Ingeri Engelstad det for intet mindre enn en «sensasjon». Hun er selvsagt inhabil ...

– «Min kamp» var et grensesprengende verk, som ga Knausgård en tydelig posisjon som en av vår tids største forfattere. Nå er han tilbake med noe helt annet enn det leserne av «Min kamp»-bøkene har lært å kjenne ham som, en stort anlagt kollektivroman med innslag av uhygge og spenning, sier Engelstad som har fulgt forfatterskapet helt fra Knausgårds debutroman «Ute av verden» kom i 1998.

– Det har vært et eventyr. Han har preget norsk litteratur fra første roman, og siden har han jo fått lesere over hele verden.

Manus til den nye romanen ble fullført for en uke siden, men Knausgård har hatt tett kontakt med sin redaktør Geir Gulliksen underveis. Engelstad forteller at de på forlaget ventet i spenning på hvert nye kapittel.

– Det er en overraskende roman, og vi har ventet i spenning på hvert kapittel. Det var en stor og svimlende opplevelse å lese denne romanen, og jeg gleder meg sånn til den skal komme ut, sier Engelstad.

Psst! Karl Ove Knausgårds bøker er oversatt til 35 språk og han har mottatt en rekke litterære priser, som Brageprisen, Die Welts litteraturpris og Sunday Times Award for Literary Excellence.

