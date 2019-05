SA NEI TIL SKAVLAN: Zeshan Shakar (36) måtte takke nei til nesten alt i en periode etter suksessen med «Tante Ulrikkes vei», men da Aon Raza Naqvi ville at han skulle skrive om å være en third culture kid, sa han ja. Foto: Mattis Sandblad

Zeshan Shakar om «Tante Ulrikkes vei»-suksessen: - Jeg ble helt kjørt mentalt

Zeshan Shakar (36) ble så mentalt sliten av boksuksessen «Tante Ulrikkes vei» at han på et tidspunkt sa nei til «Skavlan», «Lindmo» og «Nytt på nytt».

Nå har han sagt JA til å være med på bokprosjektet «Third Culture Kids» som er satt i gang av Aon Raza Naqvi (29), kjent fra blant annet «BroShow»på NRK. Boken kommer fredag denne uken og inneholder 30 tekster om å vokse opp mellom kulturer fra bidragsytere som Chirag Patel fra Karpe Diem, Leo Ajkic, Faten Mahdi Al-Hussaini, Philio Emiolo og mange flere.

– Selvfølgelig måtte jeg si ja til dette, det er jo som å bli tatt ut på minoritetslandslaget. Se på den gjengen som er med, da! I tillegg så handler jo dette om å gjøre noe jeg liker: Å skrive. Dessuten er ideen til Aon veldig kul: Nemlig å samle folk fra helt ulik bakgrunn til å snakke om samme tema, men på ulik måte.

– Men Skavlan og Lindmo måtte ta til takke med et nei?

– Ja, når jeg hører det nå, så er det jo lett å tenke hva slags bortskjemt tulling er det som sier nei til det. Dette var i fjor høst, og det var faktisk sånn at jeg hadde kommet til et punkt der jeg måtte beskytte meg selv og helsa mi. Jeg var helt kjørt mentalt sett. Jeg hadde sagt ja til for mye helt fra starten av, for det var jo selvsagt gøy og smigrende å bli spurt om så mye. Men jeg hadde heltidsjobb, ingen manager, familie og to barn. Livet mitt var rigget for et helt vanlig A4-liv, men så kom dette sideprosjektet og tok så sinnsykt mye plass.

Zeshan Shakar Født 1982 i Oslo. Norsk mor og pakistansk far som ble skilt da han og tvillingbroren var 11–12 år, oppvokst på Stovner. Bor nå på Ensjø med kona Mishell Akthar Shakar og to døtre på 2 og 13 år. Debuterte med romanen «Tante Ulrikkes vei» høsten 2017 til strålende kritikker. Boken fikk også Tarjei Vesaas’ debutantpris og bokbloggerprisen. Karriere: Utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo, har jobbet i ulike departementer, direktorat og nå på jobber han i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Aktuell med: Antologien «Third Culture Kids» som kommer ut fredag på Gyldendal - der han sammen med 30 bidragsytere har skrevet en tekst om å vokse opp mellom kulturer. Vis mer vg-expand-down

For etter at «Tante Ulrikkes vei» kom ut høsten 2017 til fantastiske kritikker, har det gått slag i slag. Zeshan vant den prestisjefylte Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen, boken ble en gjenganger i forskjellige type «På nattbordet»-spalter - og da den kom i pocket, tok også salget helt av. Boken er blitt solgt i over 105.000 eksemplarer (ikke inkludert lydbok). I 2018 ble boken den nest mest solgte av alle bøker i Norge. Foran bestselgerforfattere som Jo Nesbø, Jojo Moyes og Lucinda Riley. Bare julekalenderboken «Snøsøsteren» solgte mer.

– Altså, det er jo helt sjukt. Jeg hadde selvfølgelig ikke forventet et sånt salg, ikke i nærheten en gang. Det er rart å se navnet sitt på toppen av den lista der, og da glemmer man jo fort alt slitet og all representeringen, sier Zeshan - som tror han ble ekstra sliten fordi han ikke bare var en forfatter som debuterte med en god bok.

– Jeg ble jo også en ambassadør på vegne av Groruddalen og minoritetsungdom. På den ene siden er jeg vedig glad for å ta den rollen, på den andre siden føles det som en tvangstrøye. Det er tosidig. På samme måte som jeg på den ene siden ville at boken skulle leses som én manns historie om Stovner, så ville jeg jo også at den skulle oppfattes som troverdig og leses av mange som kjente seg igjen.

TANTE ULRIKKES VEI: Zeshan Shakar foran blokken i Tante Ulrikkes vei der Jamal og Mohammed vokser opp, like ved der han selv vokste opp. Foto: Hansen, Frode

«Tante Ulrikkes vei» fikk terningkast 5 av VGs anmelder som beskrev den som den sterke, viktige og vellykkede oppvekstromanen vi har ventet på fra dette miljøet. Romanen handler om de to guttene Mohammed og Jamal som vokser opp i samme blokk i Tante Ulrikkes vei på Stovner.

– De tilbakemeldingene som har varmet mest, er de som kommer fra en eller annen 18-åring fra Furuset som aldri har lest en bok, men som sier: Nå har jeg lest min første bok. Og de har vært mange. Bare tanken på at de har sittet og lest de 430 sidene, det er så kult, og samtidig viser det at bøker fortsatt kan bety noe for folk i 2019.

– Hva tror du selv at suksessen skyldes?

– Jeg kan jo bare spekulere, men det virker som om boken for mange blir et kikkehull inn i noe man kanskje har hørt mye om, men ikke kjenner så godt til selv. Og så håper jeg jo at det er fordi folk synes det er ei bra bok. Jeg har også fått høre mye bra om lydbokversjonen, og det som er litt gøy, er at det er lillebroren til kona mi som spiller Jamal. Han gjorde virkelig en superbra jobb. Hele familien synes alt dette har vært dødsgøy, noen ganger mer gøy enn meg, ler Zeshan som er bosatt på Ensjø med kone og to døtre på 2 og 13.

Han er ifølge seg selv byråkrat by day og forfatter by night. Han jobber fortsatt heltid på Oslo rådhus i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, men når klokken slår 21 blir han forfatter.

– Problemet er at da er jeg selvsagt dødstrøtt og har bare lyst til å ligge i sofaen og se på Netflix. Det går veldig sakte, men jeg skriver på en ny roman. Det blir om litt eldre karakterer enn i «Tante Ulrikkes vei», det blir ikke like Stovner/Grodurddalenfokusert, men Oslo blir det definitivt.

I antologien «Third Culture Kids» som kommer fredag, er han sint:

pullquote «Hva mener du, har jeg ikke fortjent det?» skriver han i teksten. «Har jeg ikke samme krav på det som deg? Du har liksom fortjent det mer? Fortell meg hvordan. Kom igjen. Fortell meg hvordan du var på skauen og kjempa mot nazistene. Hvordan du bygde landet etter krigen. Hvordan du fant olja.

Du kan ikke det, vettu. Det eneste du gjorde, var å bli født av riktig dame og ha riktig far. Du har ikke gjort en dritt mer enn meg. Du er ikke en dritt mer.»



– Det er på en måte en monolog, et øyeblikksbilde av hvordan det er å være en third culture kid. Jeg kunne like gjerne ha skrevet en tekst om de positive tingene ved å være det. Men for meg er det enklere å skrive sinte ting. På slutten kommer det frem at også denne sinte fyren egentlig bare vil være med å leke, han også. Det handler jo egentlig bare om en som vil ha de samme mulighetene, det det spørres om er egentlig bare likeverd. Det er ikke mer, sier Zeshan som tror hans generasjon Livet vkrever det som ikke var like naturlig for foreldregenerasjonen å kreve.

– Vi som er født her, tar ikke til takke med å ikke være fullt inkludert. Vi har samme rett til Norge, til å være norsk som alle andre.

BOKBANE-IDÉ: Kronprinsesse Mette-Marit med forfatter Zeshan Shakar og Oslos ordfører Marianne Borgen under fjorårets litteraturtog. De skal ha kommet med innspill til Mette-Marits idé om å ha et litteraturtog i Oslo - og Zeshan er med når kronprinsessen i dag går på bokbanen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Publisert: 09.05.19 kl. 16:15