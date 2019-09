TETT PÅ: VGs anmelder mener Heidi Lindes barneroman «Olivias liv. Annenhver uke» bør få mange lesere.

Barnas store skilsmissebok - Bokanmeldelse: Heidi Linde: «Olivias liv. Annenhver uke»

Heidi Lindes ny barneroman er en følelsesmessig guide til skilsmissebarntilværelsen som fortjener mange lesere i alle aldre.

Kristine Isaksen

Nå nettopp







«Annenhver uke» er i en lett og humørfylt tone på en klangbunn av såre følelser. Temaet er aktuelt og berører mange.

Olivia er ti år og bor annenhver uke hos pappa og mamma med deres respektive nye kjærester og barn. Boka åpner lyst, for Olivia er fornøyd med livet sitt. De vidt forskjellige puslespillbrikkene som utgjør livet hennes, passer sammen. Hos pappa får hun masse oppmerksomhet, materiell overflod og rolige omgivelser. Hos mamma fire stebrødre i en liten leilighet med mye støy og gøy.

Lest? Mette-Marit i ny bok: Barberte hodet i 3. klasse

To hendelser skaper imidlertid disharmoni: faren og den nye kona venter barn. Og en ny jente begynner i klassen.

«Olivias liv. Annenhver uke» Forfatter: Heidi Linde

Forlag: Gyldendal

Barneroman

Sider: 176

Pris: 279 kr.

Annenhver uke Heidi Linde tanum.no 244,- haugenbok.no

Billedbok fikk terningkast 6: «Hvordan lager man en baby»

Sjalusien til den nye jenta er ikke godt nok motivert i boka. Olivia føler at jenta tar plassen hennes, men Olivia virker ikke å være den som var klassens midtpunkt i utgangspunktet. Historien om hvordan deres forhold går fra misunnelse og hat til vennskap, er derfor ikke så engasjerende.

POPULÆR: Heidi Linde (f. 1973 i Asker) er forfatter og manusforfatter. Hun debuterte med barneboka «Myggstikk» (1998), og har bl.a. skrevet barnebokserien om Pym Pettersons mislykka liv. Hun er også forfatteren bak kritikerroste romaner som «Nu, jävlar!» og «Norsk sokkel». Foto: Trond Solberg

Det som gjør boka spesiell er at den virkelig kommer tett inn på hverdagslivet til skilsmissebarn. Bonusforeldre- og søsken innebærer sorger og gleder, og ingen steder har jeg lest dette så konkret og forståelig som i Olivias liv.

Sjekk: Nå selger Karen (22) mer bøker enn Jo Nesbø

Hver fredag bytter Olivia hjem, og hver torsdag kveld har hun klump i magen. Selv om hun egentlig har det bra. Ofte veller de såre følelsene og vanskelige spørsmålene fram ved leggetid. Er barnet gjest om det kommer den uka det ikke skal være der? Må man bytte hjem om man får omgangssyken på en fredag? Og hvorfor husker aldri foreldrene på at når man sier «i morgen» på en fredag, så betyr det om en uke?

les også Få flere barneboktips og romantips for årets bokhøst her

Og det er ikke det at de voksne ikke får med seg hva som skjer. Når Olivia er lei seg på grunn av den nye jenta, merker moren det med en gang. Boka er ikke et angrep på uansvarlige og egoistiske voksne, men oppleves som en temmelig nedpå framstilling av hvordan livet til Olivia har blitt etter foreldrenes skilsmisse. «Annenhver uke» er et must å lese for alle voksne med skilsmissetanker og barn med bonusfamilier.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Psst! Hvert år i Norge opplever 5000 familier med barn skilsmisse, i tillegg kommer separasjoner og brudd mellom samboere. Kilde: forskning.no

Publisert: 07.09.19 kl. 12:07