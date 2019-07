Forfatter Jan Grue gir tre boktips. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Forfatternes boktips: Tre boktips fra Jan Grue

I sommer har vi hentet inn høstaktuelle forfattere som boktips-«vikarer. I dag: Jan Grue som er nominert til Nordisk råds litteraturpris for boken «Jeg lever et liv som ligner deres» som kom ut i fjor. Vinneren blir klar 29. oktober, men før det er han klar med ny bok: Novellesamlingen «Uromomenter» kommer 2. august.

Michel Houellebecq: «Serotonin»

«Serotonin» er en av bøkene Jan Grue anbefaler denne sommeren.

Jeg fikk for alvor opp øynene for dette forfatterskapet for et par år siden; han kombinerer et filosofisk og ambisiøst prosjekt med en utrolig lesbar stil. Serotonin er en deprimerende historie, men underholdende og ironisk-elegant fortalt.

Hilary Mantel: «Wolf Hall og Bring Up the Bodies»

«Wolf Hall» og «Bring Up the Bodies» er to bøker skrevet Hilary Mantel.

Jeg venter utålmodig på den tredje og siste boken om Thomas Cromwell, stadtholder for Henrik VIII og drivende kraft i den engelske reformasjonen. Mantel klarer det kunststykket å gjøre 1500-tallet helt levende - OG gjøre en tradisjonelt ganske skurkete historisk skikkelse til en helt uimotståelig hovedperson.

Marie Aubert: «Voksne mennesker»

«Voksne mennesker» er den siste av forfatteren Jan Grues boktips.

Jeg var heldig nok til å få lest denne i forhåndseksemplar - på én kveld, det var vanskelig å legge den fra seg. En skarp og empatisk liten roman om avstanden mellom drømmefamilier og virkelige familier, lagt til norsk sommerskjærgård. Boken kommer snart: 19. juli.

Publisert: 12.07.19 kl. 20:59