FØRSTEVALG: Per Chr. Ellefsen har helt siden han spilte Elling på film og teaterscenen, blitt assosiert med Elling. Nå går han trolig inn i rollen igjen når den femte boken om Elling blir film. Her Grete Nordrå i rollen som Ellings mor. Foto: Virre Dahl/Maipo Film&TV-produksjon

Nye Elling blir film: - Umulig å gå forbi Per Chr. Ellefsen som Elling

Når filmselskapet 4 1/2 nå vil lage film av Ingvar Ambjørnsens Elling-comeback, kommer de ikke utenom Per Christian Ellefsen som kandidat til rollen som Elling.

– Å gå forbi Per Christian Ellefsen i en sånn prosess, er helt umulig. Det er vanskelig å se for seg noen andre i rollen som Elling, sier produsent Turid Øversveen i filmselskapet 4 ½.

I dag ble det kjent at filmselskapet har kjøpt filmrettighetene til Ingvar Ambjørnsens nye roman om Elling, «Ekko av en venn».

20 år etter at den fjerde og siste Elling-romanen kom ut, er altså den folkekjære Elling tilbake - og «for et comeback», skrev VGs anmelder som ga terningkast 6.

Produsent Øversveen bekrefter at hun allerede har snakket med Per Chr. Ellefsen - som er interessert.

– Ingenting er bestemt, men jeg har snakket med Per Christian, og jeg har snakket med Ingvar Ambjørnsen. Jeg tror alle er enige om at det ikke er noen grunn til å snu hele filmuniverset på hodet, sier Øversveen.

Og Ellefsen selv er klar:

–Jeg stiller meg i køen, jeg, og håper jeg er en kandidat, sier Ellefsen som aldri helt er blitt kvitt Elling.

BLE ELLING: Fortsatt stopper folk Per Chr. Ellefsen på gata og spør om Elling. Mange har også spurt om det blir ny film. Og nå blir det det! Foto: UIP

– Jeg er jo aldri blitt kvitt Elling, og folk kjenner meg fortsatt igjen som Elling. Han er blitt en del av meg, på godt og vondt. Noen ganger har jeg vel hatt følelsen av at folk i filmbransjen tenker at han Ellefsen bare kan én ting, men samtidig er jeg veldig glad for å ha fått suge lenge på den sukkerbiten her. Og når Ingvar kommer tilbake med et sånt fantastisk comeback i Elling-verdenen, ja, da er jeg klar, sier Ellefsen til VG.

Han understreker at ingenting er bestemt.

– Det er jo alltid en prosess, men det er kjempespennende at man vil prøve å lage film igjen. Historien er så flott fra Ingvars side. Jeg har nå nesten lest ferdig boken. Det er en utrolig fin historie, men også en litterær bok, så noen dramatiske nøtter må man knekke når det skal bli film, sier Ellefsen.

Filmselskapet 4 1/2 har fått med seg Axel Hellstenius til å skrive manus. Det var han som skrev manus til de første to Elling-filmene.

– Og Ingvar Ambjørnsen kommer til å delta i manusprosessen. Han er ikke en forfatter som stiller seg helt på siden. Dette er jo en karakter han elsker, og heller aldri er blitt kvitt, og vi har store forhåpeninger til at dette blir bra.

Manusprosessen er allerede i gang. Hvem som skal regissere er ikke bestemt. Turid Øversveen og Håkon Øverås skal produsere filmen for 4 ½ Film - som tidligere har samarbeidet med Ambjørnsen i filmen «Øyenstikker» basert på hans novelle «Natt til mørk morgen» (regi Marius Holst, 2001).

Publisert: 05.06.19 kl. 10:30