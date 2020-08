12 boktips for årets bokhøst!

Nesbø-elsker, Ferrante-frelst eller Knausgård-gal? Gjør deg klar for «tidenes romanbokhøst» som også rommer oppfølgere til Zeshan Shakars supersuksess «Tante Ulrikkes vei, Lars Myttings bestselger «Søsterklokkene» og Vigdis Hjorths kruttsterke familiedrama «Arv og miljø».

Nå nettopp

Her er 12 romaner du kan glede deg til bokhøsten 2020!

Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

«En begivenhet», sier VG-anmelder Sindre Hovdenakk, og «en sensasjon», sier Knausgårds forlag Oktober om at han nå kommer med sin første store roman siden «Min kamp» ble avsluttet i 2011. Romanen ble skrevet ferdig under corona-lockdown i London i vår og beskrives som en roman om hva som skjer når de mørke kreftene i verden settes fri. Boken er allerede forhåndssolgt til 13 land. Den nye romanen starter en helt vanlig kveld på Sørlandet i august. Vi møter flere forskjellige karakterer, mennesker som holder på med sitt: Litteraturprofessoren Arne og kunstneren Tove som ferierer med barna, dagdriveren Egil, presten Kathrine, journalisten Jostein og hjelpepleierkona Turid. Men så dukker det plutselig opp en enorm stjerne på himmelen. Ingen vet sikkert hva slags fenomen det er.

Kommer: 18. september

Elena Ferrante: «Dei vaksnes løgnaktige liv»

Napoli-kvartetten har gått sin seiersgang verden over, og Ferrante-feberen kom definitivt også til Norge: Det ble terningkast 6-bonanza i VG og flere andre medier. Vi snakker om et av vår tids største forfatterskap krydret med en god dose mystikk: Forfatteren skriver fortsatt under pseudonym – og hennes (for det er vel slått fast) ønske er å være anonym (trolig er hun avslørt, men det er aldri bekreftet) Nå kommer hennes første NYE roman siden Napoli-kvartetten ut samtidig i store deler av verden etter at den kom på italiensk tidligere i år. Igjen er det en oppvekstroman fra Napoli, nå satt til et middelklassemiljø i 1990-årene – der vi møter ungjenta Giovanna som brått og ublidt får se en annen side av de voksne – og lærer på den harde måten hva det vil si å være voksen.

Kommer: 1. september

Jo Nesbø: «Kongeriket»

Krimkongen har ikke utad bestemt seg for om det blir en ny Harry Hole-bok eller ikke, men i høst kan du sjekke ut hans nye krimunivers. Det dreier seg om en enkeltstående krimroman som handler om to brødre som gjenforenes i fjellbygda hvor de vokste opp. Roy driver bensinstasjonen, Carl vender hjem etter mange år sammen med kona si for å bygge et spa-hotell. Hemmeligheter fra fortiden dukker opp, og båndet og lojaliteten mellom de to settes på prøve. Og døde egentlig foreldrene deres i en bilulykke slik man til nå har trodd? Den nye lensmannen har nemlig begynt å snuse på gamle spor.

PS! Merk også disse store krimnavnene: Karin Fossum som allerede er ute og har fått terningkast 6 for «Bakom synger døden», Unni Lindell kommer med «Nabovarsel» – ny krim med ny krimhelt på nytt forlag – og Jørn Lier Horst fortsetter serien om Wisting med «Sak 1569». Anne Holt kommer med tredje bok i serien om Selma Falck: «Mandela-effekten».

Jo Nesbøs nye kommer: 2. september

Vigdis Hjorth: «Er mor død»

Etter alt som skjedde i kjølvannet av «Arv og miljø», kvepper man litt av både tittel og forside. Det er ikke til å unngå å se på dette som noe annet enn en slags «oppfølger» til boken som utløste en stor debatt om virkelighetslitteratur – og som fikk søsteren Helga Hjorth til å skrive motromanen «Fri vilje». I den nye romanen møter vi en ny hovedperson, men igjen en hovedperson som har brutt med sin familie for mange år siden. Kunstneren Johanna vender tilbake til Norge etter å ha bodd mange år i USA – og blir etter hvert besatt av å forstå og nærme seg sin mor samtidig som det er tid for selvransakelse.

Kommer: 21. august

Zeshan Shakar: «Gul bok»

Zeshan Shakar tok hele landet med storm med boken «Tante Ulrikkes vei» som kom i 2017. I 2018 solgte boken nestmest av alle bøker, og den solgte faktisk 10. mest også i 2019. Nå kommer endelig andreboken «Gul bok» – og her møter vi Mani, som i likhet med Shakar selv er utdannet økonom, og har akkurat har fått jobb i Oppvekstdepartementet. Mani bor sammen med faren sin på Haugenstua, han har også en kjæreste han tror han skal gifte seg med. Det handler ifølge forlaget om tilpasning, om klasse og tilhørighet – for det er langt fra Haugenstua til Y-blokka.

Kommer: 19. august

Heidi Linde: «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet»

Bok som kickstartet bokhøsten da den kom allerede i juli – og som nå gikk inn på 3. plass på den norske bestselgerlisten. Den fikk terningkast 5 av VGs anmelder som skrev at Heidi Linde «skriver så det suser om familie, barn og de vanskelige valgene midt i livet». Ekteskapet til hovedpersonen Vigdis er like overmodent som bananen på forsiden av boken ... Og det blir litt enklere å gjøre noe med det når et feilsendt «dickpic» fra ektemannen ramler inn på telefonen hennes. Vi har fått en rekke knallgode samtidsromaner om ekteskap og familieliv de siste årene, fra forfattere som Nina Lykke, Helga Flatland og Monica Isakstuen – og VGs anmelder mener at Linde føyer seg fint inn i dette selskapet.

Lars Mytting: «Hekneveven»

Lars Mytting kommer med andre bok i den historiske romantrilogien som startet med bestselgeren «Søsterklokkene» i 2018. Boken ble kalt et «gullegg» av VGs anmelder, og den har ligget på salgstoppen siden. I fjor solgte den fortsatt fjerde mest av alle bøker i Norge. Den har også gjort det meget bra i Tyskland. Andreboken starter i år 1903 – 22 år etter at Astrid Hekne døde i barsel. Sønnen Jehans er utstøtt av sin egen slekt, og sognepresten Kai sliter fortsatt med sviket som førte til dødsfall og at de to kirkeklokkene ble skilt fra hverandre. Kirkeklokkene ble i sin tid støpt til minne om to spesielle søstre i Astrids slekt – og nå blir Kai besatt av å finne den eldgamle billedveven som de to skal ha vevd.

Kommer: 2. oktober

Maja Lunde og Lisa Aisato: «Solvokteren»

Dette er oppfølgeren til megabestselgeren «Snøsøsteren»! Er vel strengt tatt en barnebok, men den første fenget folk i alle aldre, kanskje først og fremst fordi det var en såkalt julekalenderbok. Nå skal Lunde og Aisato lage en hel årstidskvartett som følge av suksessen – og andre bok kommer i høst og handler om våren. Vi møter Lilja som bare har et vagt minne om solen – for nå er verden alltid regntung og mørk, og ingenting vil vokse i jorden. En dag oppdager hun noe som skal forandre alt! En hemmelig sti som fører til en verden – der Lilja møter frykt, kjærlighet og glede. Er det håp om en ny vår?

Gulraiz Sharif: «Hør her’a

Gulraiz Sharif (f. 1984) jobber som lærer i Oslo og har skrevet sin første roman – som vi har fått sniklest. Sharif debuterer med en roman om 15 år gamle Mahmoud og lillebroren hans Ali – og en onkel som kommer på besøk fra Pakistan en hel sommer – der det også skjer noe uventet i familien. Selv skriver Sharif i boken: «Hør her’a, grunnen til at jeg skriver denne boka er fordi norske nordmenn digger sånt. De elsker at en utlending muligens litt undertrykket og uslepen diamant sitter og skriver en bok eller to. Om hvordan det «egentlig» er å være svarting. Du vet, de tror vi skal bøffe veska deres med en gang vi kommer i nærheten jo. Bedre å lese bok brur.»

Kommer: 10. september

Helga Flatland: «Et liv forbi»

I 2017 vant Helga Flatland Bokhandlerprisen for «En moderne familie» – som også fikk svært mange begeistrede lesere. Nå er det knyttet store forventninger til hennes sjette roman som kommer til høsten. Her møter vi Sigrid som er lege og bor i Oslo med barn og mann nummer to. Hun har et anstrengt forhold til foreldrene sine, faren har vært syk gjennom oppveksten hennes – og moren har måttet ofre mye for å pleie sin syke mann. Så blir også moren alvorlig syk, og Sigrid må trå til. Hun må ta stilling til roller som skifter: Hvem har ansvar for hvem i en omskiftelig verden?

Kommer: 2. oktober

Roy Jacobsen: «Bare en mor»

Roy Jacobsen overrasket igjen tidligere i sommer med nyheten om at det kommer en fjerde bok i det som er blitt kalt Barrøy-trilogien – og er det et sted man vil tilbake til, er det jo Jacobsens Barrøy. Nå er Ingrid også tilbake på Barrøy. Livet virker stabilt, men krigen kaster fortsatt skygger over landet. Da en liten gutt kommer til øya, og faren forsvinner på mystisk vis, tar igjen Ingrid ansvaret: Hva er det med Mathias? I 2017 klarte Jacobsen den bragd å bli Norges første forfatter gjennom tidene som ble kortlistet til den internasjonale Man Booker-prisen for første del av denne serien, «De usynlige».

Kommer: 5. oktober

Agota Kristof: «Den tredje løgnen»

Du har kanskje fått med deg at trilogien – som er kalt et mesterverk i nyere europeisk litteratur – nå er oversatt til norsk? Den tredje og siste boken kom akkurat ut – og med «Den tredje løgnen» avsluttes ungarske Agota Kristofs trilogi om tvillingene Lucas og Claus – der «Tvillingenes dagbok» og «Beviset» er de første to. Bøkene kom opprinnelig ut i 1986–1991, men har de siste årene gått sin seiersgang rundt i verden i stadig flere oversettelser. De norske utgavene er basert på Willy Flocks oversettelse og noe modernisert av Henninge M. Solberg i samarbeid med forlagsredaksjonen. «En mørk studie av den menneskelige psyken,» skriver New York Times Book Review.

Publisert: 09.08.20 kl. 14:24

Les også

Mer om Litteratur Bokanmeldelse

Fra andre aviser