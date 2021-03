KRIM: Her fra forsiden av Ole Asbjørn Ness’ krim «Fem dager i mai». Ness vant i 2004 Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen «Det er natt» - og dette er hans første krim. Foto: Vigmostad & Bjørke

Er dette en krimparodi? Bokanmeldelse: «Fem dager i mai» av Ole Asbjørn Ness

Ole Asbjørn Ness fråtser i klisjéer i dette anstrengte forsøket på å skrive hardkokt krim.

Av Sindre Hovdenakk

Det er snart 17. mai og en hetebølge har lagt seg over vakre Bærum når den unge influenceren Emma Andrea Stenersen blir kidnappet under joggeturen sin.

Snart får hun selskap i fangehullet av enda en vellykket influencer.

FAKTA: «Fem dager i mai» Forfatter: Ole Asbjørn Ness Sjanger: Krim Forlag: Vigmostad og Bjørke Sider: 336

Kr: 379 Vis mer

Johnny Abrahamsen er en litt karriereparkert politispaner i Sandvika, men han tvinger seg til å få etterforske forsvinningssakene til tross for motstand fra sin yngre og kvinnelige karrierist av en sjef. Allerede her begynner varsellampene å blinke for den kritiske leser, men ennå har forfatteren bare såvidt begynt å forsyne seg av klisjébunkene.

Gjerningspersonen, som vi snart blir introdusert for, er nærmest en parodi på en incel-mann: En lite attraktiv datanerd som bærer på en dyp forakt for (de uoppnåelige) kvinnene, og som gjennomgår en både religiøs og politisk radikalisering. Mon tro om han ikke også har hatt en oppvekst preget av en mor som drikker, stefedre som slår og dysfunksjonelle institusjonsopphold.

KRIMDEBUTANT: Ole Asbjørn Ness vant i 2004 Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen «Det er natt» - og dette er hans første krim. Foto: Eigil Korsager

Det leder hen til neste nivå av klisjébruk: Damer som holdes innesperret og blir mishandlet på det grusomste. Legg til enda mer grov vold, partering og blodige hevntanker samt en dæsj islamisme, og resultatet nærmer seg stygt det rent spekulative.

Så kunne man kanskje se for seg at Johnny Abrahamsen ville fremstå som en slags normaliserende korrektiv til den spinnville gjerningsmannen. Men Johnny er ikke bare en ensom og mistilpasset snut, han er i tillegg notorisk utro mot kona si Camilla.

Det leder til uendelige serier av sentimentale og selvmedlidende tanker, for han elsker jo egentlig Camilla og den lille datteren Elsa over alt på jorden. Det er bare det at det er så vanskelig å være mann!

For sikkerhets skyld er Johnny også skikkelig sint på de rike, og da passer jo fint å legge handlingen til Bærum - med noen avstikkere til Nesøya og Asker. Her er de fleste, unge som gamle, som kjent søkkrike drittsekker.

Jeg glemte visst forresten å nevne at Johnny også forakter journalister og massemediene dypt og inderlig. Særlig VG!

Det eneste som redder denne boken fra totalhavari er noen effektive og tette actionscener. Det er som om forfatteren Ness først her finner skikkelig rytme og tempo i språket.

Men ellers er det vanskelig å finne spor av originalitet eller egen fantasi bak kaskadene av klisjéer og pompøse ord som tvinger denne boken i kne.

Spørsmålet er om forlaget eller forfatteren selv egentlig helt vet hva de driver med. Jeg har mine tvil.

På den andre siden: Hvis meningen var å lage en krimparodi, har de lykkes over all forventning.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk