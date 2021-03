GIR UT BOK: Isabelle Eriksen gir ut bok om fengselsoppholdet. Foto: Astrid Waller

Isabelle Eriksen etter fengselsdommen: − Forventet det verste

Isabelle Eriksen mener fornærmede «overdrev» i lagmannsretten for å få henne dømt. Men straffen var fortjent, sier hun.

Av Maria Støre

Publisert:

Etter å ha blitt dømt til fengsel for to tilfeller av vold, måtte influencer og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Isabelle Eriksen (24) inn for å sone i kvinnefengsel i årsskiftet 2019/2020.

Dommen var på 120 dager. Eriksen, som mange andre, søkte om tidlig løslatelse og sonet totalt 80 dager.

Nå har hun skrevet boken «Innsatt nummer 19/227» om opplevelsen, om hennes side av saken og om skammen. Hun visste at hun ville fortelle historien, og hun har opplevd at folk krever svar. Derfor fant ut at det var best å publisere dagboken hun skrev i fengselet – slik ville hun fortelle alt.

– Jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger. Jeg forventet det verste, og det har selvsagt vært hat og kritikk. Men det tåler jeg helt fint. Folk må få lov å mene hva de vil, sier Eriksen.

– Hva går kritikken ut på?

– Folk flest reagerer på er at jeg skriver bok om å ha vært i fengsel, og tjener penger på det.

– Forstår du den kritikken?

– Ja, herregud. Jeg var forberedt på kritikk. Men det står om mer enn fengsel i den boken. Det er mye annet som jeg føler mange kan lære av. Jeg forstår godt at folk kan mener det. Men skal det da ikke være lov å gjøre feil, og fortelle sin historie, fordi man kan tjene penger på det?

«Mener at han løy i retten»

I 2019 ble hun dømt for å ha kastet en flaske eller et glass mot en mann, og senere for vold mot en taxisjåfør. Den første hendelsen skjedde på en hjemmefest i oktober 2018.

Eriksen ble først frikjent i Oslo tingrett, men måtte betale 15.000 kroner i erstatning. Saken ble så anket, og i lagmannsretten ble hun funnet skyldig og dømt til 90 dager i fengsel. Fornærmede måtte sy fire sting, ifølge dommen.

VG har lest boken der Eriksen skildrer hva som skjedde for at hun skulle havne i fengsel. Hun har et ganske annet syn på hendelsen fra festen, enn fornærmede i saken.

Ifølge dommen husker vitner forskjellige ting fra kvelden, og avgjørelsen i lagmannsretten var ikke enstemmig. Både ifølge dommen og hennes nye bok, følte Eriksen seg truet den kvelden.

– Opplever du fortsatt den situasjonen som truende?

– Ja. Jeg husker det som om det skulle vært i går. Hver dag i fengsel tenkte jeg på alt det som hadde skjedd. Jeg er helt sikker.

– Nå sitter fornærmede i andre enden. Hva tenker du denne personen kommer til å føle når han leser din side?

– Jeg vet ikke. Han vet jo allerede min side av saken. Men jeg vet ikke. Alle har lov til å ha sin oppfatning av ting. Vi møtte hverandre jo i retten.

– I boken står det at du mener han lyver i sin forklaring. Mener du fortsatt at han løy?

– Nå husker ikke jeg akkurat hva som ble sagt. Men jeg husker at jeg tenkte i den andre rettssaken at han sa noe helt annet i tingretten, der jeg hadde blitt frikjent. Jeg følte det ble litt mer overdrevet, kanskje.

Eriksen mener han overdrev i lagmannsretten for å få henne dømt.

– Men fortjente du straffen du fikk?

– Ja. Men det var mye som skjedde før jeg kastet det glasset tilbake, og det vet ikke folk ennå. Folk tror seriøst at jeg har gått bort til en random fyr, og bare kastet et glass i hodet på ham, ledd og så gått? Folk tror det på ekte.

– Du sier at du fortjener straffen – hvorfor det? Hvis du mener det skjedde så mye annet?

– Ja, for jeg skulle bare latt han holde på. Jeg skulle blitt sittende, og ikke gjort noe tilbake.

Til VG sier fornærmede at han viser til rettens beslutning. Utover det har han ingen kommentar.

Kjørt til fengsel av foreldrene

Et tilbakevendende tema i boken, som er skrevet i form av en dagbok, er skammen. Den enorme skammen hun kjente på da foreldrene kjørte henne til fengselet, alle tårene grått og selvhatet for hva hun hadde gjort.

Allerede før dommen kom, følte hun seg dømt. Nyheten om bloggeren som risikerte fengsel spredte seg som ild i tørt gress, og plutselig opplevde hun at alle visste hvem det var snakk om.

– De kunne like gjerne bare skrevet navnet mitt. Det var jævlig flaut. Fordi jeg skammet meg sånn. Det var forferdelig. Jeg trengte ikke høre det fra hele Norge også. Jeg følte egentlig at jeg ble straffet før jeg ble straffet. Altså, fengsel for meg var nesten det letteste, sier hun.

Eriksen skriver også om flere hendelser gjennom oppveksten som har preget henne og gjort henne til den hun er i dag, eller i det minste den hun var før fengsel. Det er hendelser som involverer mobbing, eller andre vanskelige situasjoner. Alle mennesker involvert i hendelsene er anonymisert.

Etiske problemstillinger

Maiken Grønning Fotland, redaktør i Kagge, sier de har forsøkt å kontakte fornærmede i saken, og at han har fått tilbud om å lese manus. Han svarte dog ikke på forlagets henvendelser.

– Arbeidet med en bok som dette reiser unektelig flere etiske problemstillinger, noe vi har vært bevisst på underveis, sier Fotland.

Eriksen selv mener alle har rett til å fortelle sin historie.

– Føler du at du tar fullstendig ansvar? Eller at situasjonene var utenfor din kontroll?

– Jeg føler at jeg nå har tatt veldig ansvar for hva jeg har gjort. Jeg vet det selv, og jeg har innrømmet mine egne feil til meg selv. Det er noe av det vanskeligste man kan gjøre. Det har vært en lang prosess, og jeg har klart å tilgi meg selv. Det må jeg gjøre for å kunne leve videre.

– Du beskriver at det har vært lett for deg å føle deg truet. Hva har du gjort for at du ikke skal havne i en sånn situasjon igjen?

– Jeg har gått skikkelig inn i meg selv. Nå ligger det ikke noe i hodet som jeg ikke er ferdig med. Nå ser jeg fremover, og det som har skjedd har skjedd. Jeg føler meg som et mye bedre menneske. Og jeg vet at det ikke kommer til å skje igjen. Fordi jeg har vokst mer på de to årene her, enn jeg har gjort hele mitt liv.