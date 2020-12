JULESTEMNING: Juleromantrenden lever videre i beste feel good-ånd. Her utsnitt fra Gudrun Skrettings juleroman «Tre menn til Vilma» som får best kritikk i VGs vurdering. Foto: Aschehoug

Norsk juleroman-bonanza: Koselig, uimotståelig og romantisk førjulslesing

I fjor inntok de oversatte juleromanene Norge og bestselgerlistene - og i år er hele seks norske og åtte internasjonale forfattere klare med bøker i sjangeren for alle som elsker «Love Actually», «Tre nøtter til Askepott» og «Downton Abbey».

For mindre enn 10 minutter siden

VG anmelder her tre av de norske juleromanene, samt årets oversatte julebok fra forlaget Vigmostad & Bjørke som hadde en megasuksess med juleromanen «En dag i desember» som startet trenden for to år siden.

Gudrun Skretting: «Tre menn til Vilma» (Aschehoug)

Ensomhet og røtter står i fokus i Gudrun Skrettings uimotståelige voksendebut, og romanen er allerede solgt til Tyskland.

Den 35 år gamle pianolæreren Vilma Veierød bor alene i villaen hun arvet etter grandtanten. Hun skyr sosiale medier og bekymrer seg for mye – aller mest døden. En dag kommer to nye menn inn i Vilmas liv. Presten Ivar og patologen Robert jobber med det Vilma frykter aller mest. Og de har et budskap som snur Vilmas liv på hodet. Vilma får vite at hennes far er død, en far hun aldri har kjent. Med dødsbudskapet kommer det også en bunke brev som faren etterlot til Vilma. Hans ønske er at Vilma skal lese et brev om dagen. Brevene tvinger Vilma til å rette blikket bakover, og til en fortid med vond klang.

«Tre menn til Vilma» er en til tider ustyrtelig morsom, og på samme tid sår roman om meningen med livet. Døden står i fokus, men boken er likevel en hyllest til selve livet – og ikke minst til musikken og hvordan den kan forene mennesker på tvers av verdener. Bokens tittel spiller på julefilmklassikeren «Tre nøtter til Askepott».

Handlingen i romanen er til tider forutsigbar, men de fornøyelige karakterene bærer det hele med bravur. Skretting er spesielt god til å portrettere barn troverdig, karakteren Amdi kryper rett inn i hjertet. Hun skriver smart, og med god timing og overganger. Og ikke minst vet hun hvordan hun skal spille på leserens følelsesregister.

Her kan du vente deg både tårer og latter, og personer du ikke ønsker å forlate. Skal du bare lese en juleroman i år, så les denne!

Katrine Wessel-Aas: «Den største gaven» (Pitch forlag)

Serien om familien Winther, en velstående familie i Trondheim ved forrige århundreskifte, er blitt en «hemmelig» bestselgerserie. De syv bøkene i serien er så langt trykket i 150.000 eksemplarer. Nå har Wessel-Aas skrevet juleroman med de samme karakterene, og den kryper stadig lenger opp på salgslistene!

Vi befinner oss i England i år 1900. Norske Rose Winther skal feire jul på familiegodset til ektemannen Dimpy, men juleforberedelsene får en bismak da hun opplever at Dimpy ikke er like hengiven som før. Dimpys søster Elizabeth drømmer om en vei bort fra godset, og da en ny doktor ankommer bygda lar hun seg sjarmere. Men de nye følelsene blir snart tunge å bære.

«Den største gaven» er juleromanen for lesere som elsker Downton Abbey og Charles Dickens. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor så mange lesere har trykket familien Winther til sine bryst. Wessel-Aas skriver stemningsfullt og troverdig om hvordan romantikk og juleforberedelser kunne ha artet seg for 120 år siden. Det er så man kjenner lukten av peis og potpurri.

Her er humor, forviklinger og store doser hjertesmerte. Handlingen er ganske forutsigbar, her er få overraskelser og originalitet. Men boken er så herlig avslappende og oppslukende skrevet at man koser seg likevel.

Advarsel: Starter du på denne boken, havner fort de syv andre bøkene i serien på juleønskelisten din. Boken kan fint leses uavhengig de andre bøkene i serien, men vit at det kommer noen avsløringer fra tidligere bøker.



Kjersti Herland Johnsen: «Julebrev» (Bladkompaniet)

Forlagsredaktør Kjersti Herland Johnsen har jobbet med feelgood i Gyldendal, og debuterer nå selv med denne stemningsfulle juleromanen - som har alle elementene til en god feelgood. Boken er allerede solgt til et av Sveriges største forlag.

Linda Bendixen bor i Oslo, jobber som frilanser for forlag og har eneansvaret for sønnen Brage. Hun er svært opptatt av at de skal få en perfekt jul. Men så vil Brages far ha med sønnen på cruise i Karibia. Da det i tillegg dukker opp merkelige brev i postkassen og hyggelige oppmerksomheter på døren, må Linda konfrontere sin egen fortid.

Ensomhet og brutte bånd står i sentrum av denne juleromanen, som har aller mest julestemning av bøkene jeg har lest. Johnsen skriver troverdig fra en virkelighet mange lesere vil kunne kjenne seg igjen i. Her er det aking i Korketrekkeren, julegløgg, julegaver, lussekatter og adventskalender.

«Julebrev» er også den minst forutsigbare boken av de fire jeg har vurdert. Johnsen holder godt på mystikken og vet akkurat når hun skal avsløre plottets ulike detaljer. Historien veksler mellom det lune og koselige, til mer alvorlige tema. Karakterene er troverdige, og dialogen er levende og god. Noen av fortellerstemmene kunne vært droppet til fordel for mer fokus på Linda. Og noen av bokens overraskende tilfeldigheter blir litt for utrolige.

Boken har ett kapittel for hver desemberdag frem mot julaften - og kan leses som en litterær adventskalender.

Og som en ekstra førjulsbonus i en tid hvor kredittkortene går varme, er romanen utgitt rett i pocket.

Rosie Curtis: «Et ønske til jul» (Vigmostad & Bjørke)

Vigmostad & Bjørke forsøker å følge opp suksessen med «En dag i desember» med denne oversatte romanen som har fått en forside som tydelig skal gi leserne assosiasjoner til Josie Silvers juleromansuksess. Men tittelen er det mest julete med hele boken.

Les anmeldelsen av «En dag i desember»: Bøkenes svar på «Love Actually»

Å kalle «Et ønske til jul» for en juleroman, er å føre leserne bak lyset. Hovedpersonene, Jess og Alex, møtes riktignok for første gang den 22. desember, da Jess flytter inn i samme kollektiv som Alex. Men handlingen i boken kretser lite rundt jul, og foregår gjennom et helt år.

Jess har sagt opp jobben i reklamebransjen, og flyttet til London for en ny stilling i et forlag. Det tar ikke lang tid før hun forstår at hun har følelser for Alex, som hun også har mye til felles med. Det er bare et problem: Alex har sverget på at han ikke skal inn i et nytt forhold.

«Et ønske til jul» er en lettlest og søt feelgoodroman for dem som liker TV-serien «Friends» og «En dag» av David Nicholls. Boken starter lovende, men ender i et eneste stort gjesp. Handlingen er overfladisk og forutsigbar, og Curtis greier ikke å bygge opp en kjærlighetshistorie leseren tror på. Her er riktignok noen romantiske, morsomme og gjenkjennelige scener som innbyr til hyggelesing i godstolen, men alt i alt blir det for kjedelig og for liten gnist.

«Et ønske til jul» er en helt gjennomsnittlig feelgood som trolig vil appellere mest til de unge juleromanleserne, om de da har tålmodighet til å henge med helt til slutten.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 06.12.20 kl. 11:38

