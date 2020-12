FØRST NEI, SÅ JA: Erika Fatland er en av høstens store kritikervinnere med sakprosaboken «Høyt. En reise i Himalaya», men Kulturrådet sa først nei til at boken skulle kjøpes inn til norske bibliotek. (Bildet er fra da Fatland skulle ned fra Mustang i Tibet; en tur som tok ni timer på kryss og tvers av en elv, i en fargerik lastebil uten støtdempere). Foto: Privat

Kulturrådet snudde: Kjøpte likevel inn Erika Fatland

Erika Fatland trodde ikke det var sant da Kulturrådet i høst sa nei til å kjøpe inn hennes kritikerroste bok «Høyt» til norske bibliotek. Nå har Kulturrådet ombestemt seg.

Erika Fatland er hyllet av kritikerne som en av Norges beste sakprosaforfattere – og hennes nye bok «Høyt» er både kalt «et mesterverk» og nominert til årets Bragepris.

Men i oktober ble boken vraket av Kulturrådet: «Høyt» ble ikke innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa – og dermed ikke innkjøpt til norske bibliotek.

Nå har Kulturrådet i siste runde likevel kjøpt inn både «Høyt» og flere andre bøker som de tidligere har avslått. Fatland mener det burde være en selvfølge at boken ble kjøpt inn.

– Jeg syns, for å være ærlig, at det er trist at det blir VG-sak av at en god sakprosabok er kjøpt inn til bibliotekene. Det burde være en selvfølge! Her snakker jeg ikke bare på vegne av meg selv, men på vegne av alle dyktige sakprosaforfattere som har opplevd å ikke bli kjøpt inn. Vi er mange, sier Fatland.

Fatland fikk flere terningkast 6 for boken, og terningkast 5 av VGs anmelder som mener at Fatland «fornyer reisesjangeren».

Utvalgsleder Anne Oterholm i Kulturrådet opplyser til VG at de fikk tre millioner ekstra til innkjøpsordningen – og kunne kjøpe inn 12 ekstra sakprosatitler på tampen av året. Andre bøker Kulturrådet tidligere i år stemplet «avslått», men som nå likevel er innkjøpt, er blant andre: Øystein Milli og Olav Næss’ «Orderud. Avhørene. Løgnene. De nye sporene», Anja Røynes «Varm klode. Kaldt hode» og Bernhard L. Mohrs «Hva vil russerne med Norge?».

– Regjeringen bevilget 50 millioner kroner for å styrke ordningene under Norsk kulturfond (stimuleringsmidler i forbindelse med covid-19). Femten av disse millionene ble fordelt til litteraturfeltet. Tre av disse millionene gikk til innkjøpsordningen for sakprosa voksne. Det betydde at 12 ekstra sakprosatitler for voksne kunne kjøpes inn, sier Oterholm som regner med at Fatlands bok nok sto på listen over bøker man gjerne skulle ha kjøpt inn.

– Det er vanlig praksis å ta opp enkelte avslåtte titler til ny vurdering dersom økonomien tillater det mot slutten av året. Siden jeg ikke sitter i dette utvalget kan jeg ikke si det helt sikkert, men jeg regner med at Fatlands bok kan ha stått på en liste over bøker man gjerne skulle ville kjøpe inn. Det er imidlertid ikke vanlig at man har anledning til å kjøpe inn 12 ekstra titler mot slutten av året, sier Oterholm.

Erika Fatland påpeker likevel at det er lovlig sent å bli kjøpt inn i «oppsamlingsrunden».

GLAD: Erika Fatland er glad for at boken likevel er kjøpt inn, men mener det er lovlig sent. Foto: Tine Poppe

– Det er selvsagt hyggelig at Kulturrådet fant midler til å kjøpe inn «Høyt» nå i siste runde, den såkalte oppsamlingsrunden, men de fleste bibliotekene har nå allerede kjøpt «Høyt»for egne midler. Jeg er også glad for at blant annet Bernhard L. Mohrs bok «Hva vil russerne med Norge» nå er kjøpt inn, men igjen: Det skjer lovlig sent. Boken kom i vår, og de fleste bibliotekene har nok allerede kjøpt den, sier Fatland som mener dette viser at ikke ordningen fungerer særlig godt.

– Eneste farbare vei er å gjøre innkjøpsordningen for sakprosa automatisk slik ordningen for skjønnlitteratur er. Bare slik kan man sikre at alle gode sakprosabøker bli kjøpt inn og at bibliotekene får bøkene så snart de er utkommet.

Utvalgsleder Anne Oterholm i Kulturrådet ser dette dilemmaet med at bibliotekene nå allerede har kjøpt inn flere av titlene som Kulturrådet nå likevel har kjøpt inn.

– Jeg ser likevel for meg at dette er en bok det kan være ventelister på i bibliotekene, slik at et eksemplar ekstra kan være kjærkomment i mange biblioteker og for folk på ventelister, mener Oterholm.

Etter at det i høst ble lagt frem en ut utredning som foreslår endringer i den skjeve fordelingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur, skal Kulturrådet se på innkjøpsordningene. For mens rundt 85 prosent av alle skjønnlitterære bøker blir innkjøpt, blir bare rundt 25 prosent av sakprosabøkene innkjøpt.

I årets kulturbudsjett var det ikke satt av midler til dette, men Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å gi 25 millioner kroner årlig til innkjøpsordningen for sakprosa.

Arbeiderpartiet: Vil ruste opp innkjøp av sakprosa

– Med 25 millioner kan vi få en innkjøpsordning for sakprosa som er likeverdig den vi har for skjønnlitteraturen. Her har det i flere år vært en urettferdig forskjellsbehandling, og vi mener det er helt nødvendig å gjøre noe med dette. Vi mener innkjøpsordningen for sakprosa skal bli automatisk, slik den er for skjønnlitteraturen, sa Anette Trettebergstuen til VG.