FÅR FEMMER: Det var noe fra sitt eget liv Maria Kjos Fonn (30) ville undersøke nærmere i sin nye roman: Heroinmisbruk. Foto: Janne Møller-Hansen

Helt unik. Bokanmeldelse: Maria Kjos Fonn: «Heroin Chic»

Maria Kjos Fonn har en helt unik evne til fortelle vonde, vakre og verdifulle historier om mennesker på skyggesiden.

Trine Saugestad Hatlen

Nå nettopp

Hvorfor er det slik at noen av oss blir avhengige av å ruse seg, mens andre stopper når festen er over? Det tenker jeg ofte på. Hvorfor han, henne, og ikke du og jeg?

Sannsynligvis er grunnene like mange og sammensatte som det finnes rusavhengige.

Noen flykter inn i rusen etter traumer, misbruk og omsorgssvikt i barndommen. Som Charlotte i «Kinderwhore», Maria Kjos Fonns forrige, gode roman.

Og så har vi de andre, som blir rusmisbrukere på tross av sine privilegerte liv. Idrettshelter, folkekjære komikere og programledere, for eksempel, som har alle forutsetninger for å klare seg så bra. Rusproblemer rammer også de beste familier.

«Heroin Chic» er en sånn historie. Boka handler om Elise - en begavet sanger som ser ut som en alv og synger som en engel. Hun kommer fra et møblert hjem på vestkanten, er morens øyensten og kor-dirigenten Philips favoritt.

Men så går det galt likevel. Elise har noen hull inne i seg som hun sliter med å fylle, som man gjerne sier. Først kommer smerten til uttrykk i form av en altoppslukende spiseforstyrrelse.

les også Bokanmeldelse: Maria Kjos Fonn: «Kinderwhore»

Så blir hun 16, og forholdet til kor-dirigenten endrer seg. Han er en voksen mann, alt for gammel for henne, mangeårig venn av foreldrene og dessuten den som bestemmer hvem som får være solist i koret. Han venter riktignok til Elise er over den seksuelle lavalder før han begynner å ha sex med henne, men det er likevel galt på så mange måter. Dessuten gir han henne alkohol og piller.

Elise dyrker mørket, og er dypt fascinert av datidens «heroin chic»-idealer, Kate Moss og Amy Winehouse. Skal si tidene har forandret seg.

Snart blir hun kjæreste med rocke-musikeren Joakim. Han kan enda mer om dop, og introduserer henne for heroin. Gradvis blir Elise narkoman, hun ruser og nummer seg døgnet rundt.

Hjemme sitter moren, som desperat og fortvilet prøver alt for å hjelpe datteren sin.

“Jeg tenkte bare på dop, og ikke på meg selv, og i hvert fall ikke på dere”, sier Elise til foreldrene noen år senere, i gang med det niende av Anonyme Narkomanes 12 trinn: å si unnskyld.

les også Maria Kjos Fonn: – Jeg hadde en grådighet i meg

Om forfatteren Maria Kjos Fonn (f. 1990) ble nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris og mottok Aschehougs debutantstipend for novellesamlingen «Dette har jeg aldri fortalt til noen i 2014». Romanen «Kinderwhore» kom ut høsten 2018. Den fikk strålende kritikker, er oversatt til flere språk og ble blant annet nominert til Brageprisen og P2-lytternes romanpris. Vis mer

Maria Kjos Fonn har markert seg som en interessant samfunnsdebattant og forfatter med sterk stemme, godt blikk og usedvanlig god penn.

Forfatteren har vært åpen om at hun selv har slitt med rus, og hun skriver med omsorg, innsikt og troverdighet om mennesker som av ulike grunner sliter, og om dem som er berørt. Mor / datter-forholdet i «Heroin Chic» gjør uslettelig inntrykk. Hva ville man selv gjort, om ens nærmeste havnet der?

Det er rått og brutalt, det gjør vondt, men er vakkert skrevet. Og det er verdifullt.

Å få fortalt denne typen historier gi oss mer innsikt i hva andre mennesker sliter med, og i hvor vanskelig det er å skille seg fra rusen. Det bidrar til at vi kan møte mennesker med mørke skjebner med mer forståelse. Og at du kan tenke på at du er glad for at det ikke er deg.

Roman Forfatter: Maria Kjos Fonn

Tittel: Heroin Chic

Forlag: Aschehoug

Sider: 209

Pris: 332 Vis mer

Publisert: 09.10.20 kl. 11:49

Les også