TRUFFET AV CORONA-BØLGEN: Espen Rostrup Nakstad (46) skulle utgi bok i mars/april og hadde planer om å skrive den ferdig på nyåret – men ble som alle andre tatt av den nye coronabølgen. Boken «Kode rød. Krig, håp og kjærlighet i pandemiens tid» er utsatt til høsten. Foto: Ola Vatn

Nakstad-bok utsatt til høsten

Espen Rostrup Nakstad må utsette corona-bok på grunn av corona.

Av Camilla Norli

Etter planen skulle mannen vi alle har blitt så godt kjent med det siste året, komme med bok allerede i mars/april i vår, men forlaget Gyldendal bekrefter overfor VG at boken er utsatt til september.

– Nakstad er jo en av få som hele Norge vet når er på jobb eller ikke, så jeg tror de fleste skjønner hvorfor denne boken er blitt utsatt. Det ble litt færre skrivehelger og litt mindre tid enn det han tenkte seg var mulig på nyåret.

– Han ble som alle andre tatt av den nye coronabølgen, forteller Lars Røtterud, sakprosa-forlegger og redaktør for boken i Gyldendal.

Spørsmålet alle stilte seg da det ble kjent at Nakstad skulle utgi bok, var nettopp: Når har han hatt tid til å skrive den?

– Svaret er at tiden strakk ikke til – selv for Nakstad. Vi bestemte oss for å vente til høsten for å få en velskrevet og enda bedre bok enn å pushe ut en bok nå, sier Røtterud.

Boken har fått tittelen «Kode rød: Krig, håp og kjærlighet i pandemiens tid» – og ifølge redaktør Røtterud er det som skulle bli mer en ren pandemibok, blitt mer en biografi.

Slik ser bokcoveret ut.

– Etter å ha grublet i sakprosaredaksjonen på hvordan vi i Gyldendal skal dekke dette ganske ekstreme fenomenet, fant vi ut at det var naturlig å spørre noen av hovedpersonene som har sittet tettest på. Jeg var så heldig å få napp hos Espen Nakstad i påsken i fjor, og jeg fant fort ut at dette er en mann som har en større historie å fortelle enn hva som skjedde med Norge under corona, sier Røtterud.

– Boken har fått et mer personlig preg enn vi først tenkte, men det handler om erfaringer og hendelser i Espens mangefasetterte liv. «Fungassen» leverer, sier Røtterud som tror leseren vil få flere overraskelser underveis.

– Bare det at Nakstad ble utdannet jurist samtidig som han ble utdannet lege – og at han i sin første jobb satt som jurist og så på hva som skjedde i sikkerhetsrådet i FN – tror jeg er en interessant arena.

Skriver selv

Nakstad fører boken i pennen selv, og han forteller ifølge Gyldendal historien om hva som skjedde da vi ble rammet av en pandemi – og hvorfor verden var dømt til å mislykkes allerede før viruset hadde spredt seg fra Kina.

«Vi møter menneskene i maktens korridorer og får samtidig ta del i forfatterens liv hjemme med små barn, trivielle gleder og sorger, kjærlighet og død. Boken er full av tilbakeblikk til triste og vakre øyeblikk i Nakstads eget liv og hans erfaringer fra storpolitikk i FN, maktkamper og personlige tragedier.» skriver forlaget om boken.